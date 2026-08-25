La Aemet lo confirma: martes de sol en Alicante con temperaturas máximas de hasta 36 grados

Alicante recupera este martes 25 de agosto una jornada de tiempo plenamente estable. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia, sin rastro de lluvias y con un ambiente más tranquilo tras las nubes y chubascos que marcaron el arranque de la semana.

El sol será el protagonista desde primera hora. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en algunos puntos o se mantendrán sin grandes cambios, mientras que las máximas tenderán a subir de forma suave. No será un repunte brusco, pero sí suficiente para devolver una sensación más veraniega durante las horas centrales del día.

El calor volverá a ganar algo de terreno, sobre todo en el interior y el prelitoral, aunque sin un episodio extremo. En la costa, el ambiente seguirá marcado por la humedad en algunos momentos, pero la estabilidad del cielo y el viento flojo dejarán una jornada más cómoda que la de días anteriores.

El viento soplará flojo de componente oeste durante la primera mitad del día. Por la tarde tenderá a girar a sureste, también flojo, con una brisa que podrá notarse algo más en el litoral y suavizar el ambiente junto al mar.

La jornada queda así marcada por un cambio claro respecto al lunes: menos nubes, ausencia de lluvia, temperaturas algo más altas y un tiempo típicamente veraniego para despedir el tramo final de agosto.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá este martes una jornada soleada y estable, sin probabilidad de lluvia y con temperaturas al alza. Los termómetros se moverán entre los 23 y los 34 grados, aunque la sensación térmica será algo más contenida, con valores en torno a los 33 grados.

La mañana será la franja más calurosa, con 32 grados desde primera hora, antes de una tarde algo más suave junto al mar. El viento soplará flojo de componente sur durante la mañana, girará a sureste por la tarde y quedará en calma a últimas horas, con una noche cálida y ambiente todavía veraniego.

El tiempo en Elche

Elche será este martes uno de los puntos donde más se notará la subida de las máximas. El sol dominará la jornada, no se esperan lluvias y los termómetros se moverán entre los 22 y los 36 grados, con calor intenso desde la mañana.

Durante las horas centrales el ambiente seguirá plenamente veraniego, aunque la sensación térmica se quedará algo por debajo de la temperatura máxima, en torno a los 35 grados. El viento soplará flojo del suroeste al inicio, girará a sureste por la tarde y quedará en calma a últimas horas, con una noche cálida y algo más húmeda.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá este martes una jornada suave y muy estable, con sol, algunas nubes por la tarde y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 30 grados, por debajo de los valores más altos del interior y el sur de la provincia.

El viento soplará flojo de componente sur durante buena parte del día, con algo más de presencia por la mañana y a últimas horas. La humedad irá subiendo conforme avance la jornada, aunque la sensación térmica se mantendrá contenida, en torno a los 28 grados durante las horas centrales.

El tiempo en Elda

Elda vivirá este martes una jornada soleada, seca y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas subirán hasta los 33 grados, con una mínima más fresca de 18, por lo que el día dejará un contraste claro entre la mañana y las horas centrales.

El ambiente será caluroso, aunque más llevadero que en la costa por una humedad bastante contenida durante buena parte de la jornada. El viento soplará flojo, primero del suroeste, después de componente sur y finalmente del sureste, mientras que a últimas horas aparecerán algunas nubes sin consecuencias.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá este martes un día estable, soleado y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 32 grados, con ambiente cálido desde la mañana y una sensación térmica que podrá alcanzar los 33 durante las horas centrales.

La humedad será moderada al inicio, pero irá aumentando conforme avance la jornada, especialmente a últimas horas. El viento soplará flojo de componente sur durante todo el día, con una tarde tranquila, algunas nubes sin consecuencias y una noche cálida junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a situarse este martes entre las zonas más calurosas de la provincia, con una máxima de 36 grados y cielo despejado durante buena parte del día. No se esperan lluvias y el ambiente será plenamente veraniego desde primeras horas.

La mínima será de 23 grados, con una noche tropical, y la sensación térmica podrá alcanzar también los 36 durante las horas centrales. El viento soplará flojo, primero del suroeste y después del sureste, antes de quedar en calma al final de la jornada, cuando aparecerán algunas nubes sin consecuencias.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá este martes una jornada soleada y sin probabilidad de lluvia, con ambiente cálido en las horas centrales. Las temperaturas se moverán entre los 18 y los 33 grados, con una mañana ya veraniega y una tarde algo más suave.

El viento soplará flojo, primero del suroeste, después de componente sur y finalmente de nuevo del suroeste con algo más de presencia a últimas horas. La humedad será baja durante buena parte del día, aunque podrá subir al final de la jornada, con algunas nubes sin consecuencias.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará este martes una jornada estable, soleada y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 32 grados, con ambiente cálido desde la mañana y una sensación térmica que se mantendrá en valores similares.

El viento de componente sur será uno de los elementos más visibles del día, con rachas flojas pero constantes durante buena parte de la jornada. Por la tarde aparecerán algunas nubes sin consecuencias y la noche quedará suave, con unos 24 grados y humedad moderada junto al mar.