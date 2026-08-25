Alicante suma suelo público en Sangueta para el futuro desarrollo urbanístico de la zona

El Ayuntamiento de Alicante acepta la cesión de dos parcelas situadas en Sangueta que pasarán a formar parte del patrimonio municipal y que podrán ser utilizadas en futuras actuaciones urbanísticas en este ámbito de la ciudad. La donación, aprobada este martes por la Junta de Gobierno Local, supone la incorporación de nuevos terrenos públicos en una zona pendiente de desarrollo y un ámbito estratégico de la ciudad que el nuevo Plan General plantea transformar con más espacios verdes, nuevos usos vinculados a la salud y una presencia residencial limitada.

Los terrenos, situados en la avenida Villajoyosa, han sido donados por la mercantil Howmet Renovables SLU, que presentó al Ayuntamiento el ofrecimiento de cesión de las parcelas junto con la documentación necesaria para acreditar su titularidad. El expediente municipal recoge que los informes elaborados por los servicios de Infraestructuras y Planeamiento no detectaron impedimentos para aceptar la donación y que la adquisición resulta positiva de cara al futuro desarrollo y gestión urbanística de Sangueta.

Dos parcelas en la avenida Villajoyosa

Las parcelas incorporadas al patrimonio municipal se encuentran en la avenida Villajoyosa, en los números 31 y 33. Se trata de dos pequeños solares situados en la zona de entrada al edificio existente en este entorno, según explicó el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, tras la reunión de la Junta de Gobierno. "De momento lo que se ha hecho es aceptar esa cesión y esas dos pequeñas parcelas, si os fijáis en el catastro, son las que hacen esquina de la vía de entrada al edificio, las dos primeras a mano izquierda", señaló Villar.

El vicealcalde explicó que la incorporación de estos terrenos permite al Ayuntamiento disponer de más suelo municipal en Sangueta para posibles necesidades futuras, aunque por el momento no se ha asignado ningún uso concreto a las parcelas. "Lo que conseguimos es que el Ayuntamiento consigue más terreno en esa zona para cualquier cuestión posterior que queramos hacer por parte del Ayuntamiento, ya son parcelas municipales. No ha predestinado un uso para ellas", indicó el vicealcalde.

Un paso previo para la gestión futura del ámbito

La aceptación de la donación no lleva aparejada una actuación inmediata sobre los terrenos. El acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno establece que la cesión deberá formalizarse mediante escritura pública ante notario y que, posteriormente, las parcelas serán inscritas a nombre del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad e incorporadas al Inventario General municipal como bienes patrimoniales.

El expediente municipal destaca que la operación puede facilitar la gestión futura de Sangueta al aumentar la disponibilidad de suelo público en el ámbito. Los informes de Planeamiento e Infraestructuras consideran favorable la adquisición por su relación con el futuro desarrollo urbanístico de la zona. Una vez completada la tramitación, el acuerdo será comunicado a Howmet Renovables SLU y a los servicios municipales implicados, entre ellos Planeamiento, Infraestructuras, Economía y Hacienda e Intervención.

Sangueta, en el eje del nuevo Plan General

La incorporación de estos terrenos se produce el mismo mes en el que se ha hecho público el borrador del nuevo Plan General de Alicante y en el que se ha dado a conocer como plantea transformar en los próximos años esta zona. El documento propone una nueva ordenación para Sangueta, con el objetivo de reforzar su relación con el litoral y convertirlo en un espacio con mayor presencia de zonas verdes, nuevos usos vinculados a la salud y una presencia residencial limitada.

Una de las principales apuestas del nuevo planeamiento pasa por recuperar la conexión de Sangueta con el frente marítimo mediante una amplia zona verde orientada al mar y una reorganización de los espacios existentes. El plan plantea que este entorno tenga un papel estratégico dentro de la infraestructura verde de la ciudad, favoreciendo la conexión entre espacios naturales y urbanos y mejorando los recorridos peatonales y ciclistas. La propuesta se integra además en la denominada Vía Litoral, un recorrido ambiental, paisajístico y ciudadano que busca conectar distintos puntos del frente marítimo de Alicante.

El borrador del Plan General mantiene la posibilidad de incorporar vivienda, aunque con un peso reducido dentro del futuro desarrollo. La previsión inicial ronda las 200 nuevas viviendas, que deberán concretarse en las siguientes fases, junto a otros usos como dotaciones deportivas y actividades vinculadas al bienestar. Precisamente, el nuevo planeamiento identifica el entorno comprendido entre La Condomina y Sangueta, articulado a través de la avenida de Dénia, como un futuro clúster de salud, bienestar y vida activa.