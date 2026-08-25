Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Meteotsunami en AlicanteTransporte públicoSubida hipotecasSanidad privadaEl tiempo en AlicanteLimón ExpressEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Alicante adelanta el anuncio de los autores de las Hogueras Oficiales de 2027

La Concejalía de Fiestas cambia el calendario anunciado inicialmente y resolverá la próxima semana el concurso al que se han presentado dos propuestas para el monumento adulto y una para el infantil

La tradición alicantina baila alrededor de la Hoguera Oficial

La tradición alicantina baila alrededor de la Hoguera Oficial

La tradición alicantina baila alrededor de la Hoguera Oficial / Pilar Cortés

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Alicante

La espera será mucho más corta de lo previsto. El Ayuntamiento de Alicante acelera los plazos para desvelar quién será el autor de las Hogueras Oficiales de 2027 y resolverá el concurso diez días después de cerrarse el plazo de presentación de propuestas. La Concejalía de Fiestas ha convocado ya al jurado, que se reunirá el próximo jueves 3 de septiembre a las 12 horas en el Salón Azul del Ayuntamiento, y el fallo se hará público ese mismo día.

El movimiento supone un cambio respecto al calendario anunciado inicialmente por el propio Consistorio. Cuando informó este lunes 24 de junio de la apertura del concurso y posteriormente de las candidaturas recibidas, el Ayuntamiento señaló que la resolución llegaría durante la segunda quincena de septiembre. Finalmente, la decisión se adelantará casi tres semanas y permitirá conocer antes quiénes serán los artistas encargados de levantar los dos monumentos que presidirán la plaza del Ayuntamiento durante las próximas Hogueras.

La convocatoria del jurado se ha comunicado este martes a sus integrantes. "Le indico que la reunión del jurado será el próximo jueves 3 de septiembre a las 12 horas en el Salón Azul del Ayuntamiento”, recoge la comunicación remitida por la Concejalía de Fiestas. Tras la deliberación, el Consistorio hará público el nombre de las propuestas ganadoras, tanto de la categoría adulta como de la infantil, según ha confirmado el Ayuntamiento a INFORMACIÓN.

Dos propuestas para el monumento adulto

El concurso de las Hogueras Oficiales de 2027 cerró este lunes 24 de agosto con tres proyectos sobre la mesa: dos candidaturas para la Hoguera Oficial adulta y una única propuesta para la infantil. Las autorías permanecen todavía bajo secreto por las propias bases del concurso, que obligan a mantener el anonimato de los artistas hasta que se produzca el veredicto del jurado.

El órgano encargado de elegir las futuras Hogueras Oficiales estará presidido por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y entre sus integrantes habrá un concejal de cada grupo político con representación municipal, el jefe del Servicio de Fiestas y Ocupación de la Vía Pública, el jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), una persona relacionada con las bellas artes vinculada a las Hogueras, un profesional técnico del ámbito fogueril, una persona relacionada con el mundo de la imagen, una figura de prestigio dentro de la fiesta, el presidente de la Federació de Fogueres y el maestro mayor del Gremio de Artistas.

El jurado deberá valorar los bocetos y las maquetas presentadas atendiendo a criterios como la creatividad, el equilibrio, la proporcionalidad, la originalidad, el modelado, el cromatismo y la capacidad crítica y de contenido de las propuestas.

La incógnita sobre Espadero y Gómez

Aunque no se conocerán los nombres hasta que el jurado emita su fallo, la atención del mundo fogueril vuelve a centrarse en los artistas que han protagonizado las últimas convocatorias. Pedro Espadero y Sergio Gómez han sido los grandes nombres del concurso durante la última década, con once designaciones consecutivas cada uno para plantar los monumentos oficiales.

Pedro Espadero acumula ya 19 encargos de la Hoguera Oficial adulta a lo largo de su trayectoria, mientras que Sergio Gómez suma once infantiles consecutivas. Su posible continuidad no podrá confirmarse hasta el próximo jueves, cuando el Ayuntamiento haga público el resultado del concurso.

La incógnita está también en conocer quién será el segundo aspirante al monumento adulto. En las últimas ediciones, los artistas que han intentado disputar el encargo a Espadero han sido nombres alicantinos como Fran Santonja, en 2025, o Lorenzo Santana, en 2024.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento mantiene para estos monumentos una partida económica de 143.500 euros, la misma cantidad destinada en las últimas ediciones. De esa cifra, 118.500 euros corresponden a la Hoguera Oficial adulta y 25.000 euros al monumento infantil.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos de Tabarca contratan abogados para avanzar en su independencia parcial de Alicante
  2. Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de un gran comisionado
  3. Avances en la Estación Central de Alicante: el túnel del TRAM se abre paso con técnicas de excavación 'en mina' bajo la avenida de Salamanca
  4. Fallece Gonzalo Infante, el arquitecto y navegante detrás del Panoramis y el muelle de la Volvo
  5. Playa de San Juan crece hacia la huerta de Alicante con 4.800 viviendas y tres nuevos barrios en el Plan General
  6. Vivir en antiguos bajos comerciales de Alicante: a mitad de precio y en peores condiciones de habitabilidad
  7. Alicante empieza la semana con paraguas: la Aemet prevé lluvias en varios puntos de la provincia
  8. El refugio alicantino de Grison: 'Llevo 30 años construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra

El Ayuntamiento de Alicante adelanta el anuncio de los autores de las Hogueras Oficiales de 2027

El Ayuntamiento de Alicante adelanta el anuncio de los autores de las Hogueras Oficiales de 2027

Alicante suma suelo público en Sangueta para el futuro desarrollo urbanístico de la zona

Alicante suma suelo público en Sangueta para el futuro desarrollo urbanístico de la zona

Los hospitales públicos de Alicante concentran el 42 % de los pacientes enviados a operarse a la privada en la Comunidad

Los hospitales públicos de Alicante concentran el 42 % de los pacientes enviados a operarse a la privada en la Comunidad

El PSPV-PSOE urge la comparecencia del conseller para que explique el incremento de las derivaciones a la sanidad privada

El PSPV-PSOE urge la comparecencia del conseller para que explique el incremento de las derivaciones a la sanidad privada

La Montañeta encara su renovación tras resolver el Ayuntamiento de Alicante las alegaciones al futuro del parking y la plaza

La Montañeta encara su renovación tras resolver el Ayuntamiento de Alicante las alegaciones al futuro del parking y la plaza

El herpes zóster se convierte en la enfermedad infecciosa más notificada en Alicante

El herpes zóster se convierte en la enfermedad infecciosa más notificada en Alicante

Menos mosquitos este verano en Alicante: estas son las razones

Menos mosquitos este verano en Alicante: estas son las razones

La bronquiolitis deja de ser cosa de niños y se convierte en una amenaza para los mayores de la provincia de Alicante

La bronquiolitis deja de ser cosa de niños y se convierte en una amenaza para los mayores de la provincia de Alicante
Tracking Pixel Contents