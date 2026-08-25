El Ayuntamiento de Alicante adelanta el anuncio de los autores de las Hogueras Oficiales de 2027

La espera será mucho más corta de lo previsto. El Ayuntamiento de Alicante acelera los plazos para desvelar quién será el autor de las Hogueras Oficiales de 2027 y resolverá el concurso diez días después de cerrarse el plazo de presentación de propuestas. La Concejalía de Fiestas ha convocado ya al jurado, que se reunirá el próximo jueves 3 de septiembre a las 12 horas en el Salón Azul del Ayuntamiento, y el fallo se hará público ese mismo día.

El movimiento supone un cambio respecto al calendario anunciado inicialmente por el propio Consistorio. Cuando informó este lunes 24 de junio de la apertura del concurso y posteriormente de las candidaturas recibidas, el Ayuntamiento señaló que la resolución llegaría durante la segunda quincena de septiembre. Finalmente, la decisión se adelantará casi tres semanas y permitirá conocer antes quiénes serán los artistas encargados de levantar los dos monumentos que presidirán la plaza del Ayuntamiento durante las próximas Hogueras.

La convocatoria del jurado se ha comunicado este martes a sus integrantes. "Le indico que la reunión del jurado será el próximo jueves 3 de septiembre a las 12 horas en el Salón Azul del Ayuntamiento”, recoge la comunicación remitida por la Concejalía de Fiestas. Tras la deliberación, el Consistorio hará público el nombre de las propuestas ganadoras, tanto de la categoría adulta como de la infantil, según ha confirmado el Ayuntamiento a INFORMACIÓN.

Dos propuestas para el monumento adulto

El concurso de las Hogueras Oficiales de 2027 cerró este lunes 24 de agosto con tres proyectos sobre la mesa: dos candidaturas para la Hoguera Oficial adulta y una única propuesta para la infantil. Las autorías permanecen todavía bajo secreto por las propias bases del concurso, que obligan a mantener el anonimato de los artistas hasta que se produzca el veredicto del jurado.

El órgano encargado de elegir las futuras Hogueras Oficiales estará presidido por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y entre sus integrantes habrá un concejal de cada grupo político con representación municipal, el jefe del Servicio de Fiestas y Ocupación de la Vía Pública, el jefe del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), una persona relacionada con las bellas artes vinculada a las Hogueras, un profesional técnico del ámbito fogueril, una persona relacionada con el mundo de la imagen, una figura de prestigio dentro de la fiesta, el presidente de la Federació de Fogueres y el maestro mayor del Gremio de Artistas.

El jurado deberá valorar los bocetos y las maquetas presentadas atendiendo a criterios como la creatividad, el equilibrio, la proporcionalidad, la originalidad, el modelado, el cromatismo y la capacidad crítica y de contenido de las propuestas.

La incógnita sobre Espadero y Gómez

Aunque no se conocerán los nombres hasta que el jurado emita su fallo, la atención del mundo fogueril vuelve a centrarse en los artistas que han protagonizado las últimas convocatorias. Pedro Espadero y Sergio Gómez han sido los grandes nombres del concurso durante la última década, con once designaciones consecutivas cada uno para plantar los monumentos oficiales.

Pedro Espadero acumula ya 19 encargos de la Hoguera Oficial adulta a lo largo de su trayectoria, mientras que Sergio Gómez suma once infantiles consecutivas. Su posible continuidad no podrá confirmarse hasta el próximo jueves, cuando el Ayuntamiento haga público el resultado del concurso.

La incógnita está también en conocer quién será el segundo aspirante al monumento adulto. En las últimas ediciones, los artistas que han intentado disputar el encargo a Espadero han sido nombres alicantinos como Fran Santonja, en 2025, o Lorenzo Santana, en 2024.

El Ayuntamiento mantiene para estos monumentos una partida económica de 143.500 euros, la misma cantidad destinada en las últimas ediciones. De esa cifra, 118.500 euros corresponden a la Hoguera Oficial adulta y 25.000 euros al monumento infantil.