El Ayuntamiento de Alicante paga los toldos de Tabarca un año y medio después de la adjudicación y sin haberlos podido colocar

Un año y medio para pagar 165.649 euros. Es lo que ha tardado el Ayuntamiento de Alicante en sufragar la adjudicación de la instalación de toldos a la mercantil Grupo Costa Blanca HTS SL, que en abril de 2025 firmó el contrato para proporcionar sombra en el centro de la isla de Tabarca.

Este retraso ha sido motivo de quejas constantes de la empresa, que ha lamentado la “falta de respuesta” del Ayuntamiento de Alicante. El motivo del retraso, según argumentan desde la Concejalía de Turismo, liderada por Ana Poquet, es que el pagó se incluyó en los llamados PSTD, Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, una herramienta de gestión que las entidades locales usan para modernizar los lugares turísticos con fines ecológicos, digitales y de competitividad y que se financian a través de fondos europeos.

Con la prórroga de estos PSTD hasta 2028, cuando la previsión inicial era que caducaran en 2026, “el interventor consideró que no se podía abonar el 100 % de un contrato por adelantado al haberse extendido hasta 2028”, lo que provocó “un reajuste presupuestario para abonarlo en tres plazos y el último se ha pagado con los remanentes”, en una fecha en la que la empresa “no tenía tiempo a colocarlos este verano”, por lo que se instalarán ya el año que viene.

Desde la empresa indican que han recibido el 80 % de la cantidad total pendiente, y están a la espera de que les llegue el último ingreso que el Ayuntamiento dice haber abonado.

Más dificultades

El culebrón, sin embargo, no acaba con el abono del pago pendiente. La empresa adjudicataria es la responsable de colocar los toldos en la isla hasta el verano de 2028 incluido. Este 2026 no los ha instalado por voluntad propia debido a los impagos, y en 2025, el primero con el contrato en vigor, se vio obligada a retirarlos a mediados de julio, a pesar de que figura la previsión de que se mantengan hasta el 1 de noviembre.

Esto se debe a que Tabarca es una isla catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), y como tal está sujeta a una normativa restringida sobre intervenciones en espacio público. Un informe técnico de la Concejalía de Turismo, de hecho, alertó a principios de junio del año pasado de esta excepción, que fija unos requisitos específicos para que la isla pueda instalar toldos más allá de las festividades, que en Tabarca tienen lugar por San pedro y San Pablo (29 de junio) y por la Virgen del Carmen (16 de julio) como fechas justificables para la presencia de sombrajes. De hecho, los toldos no pueden estar instalados más de 18 días, cuando en el pliego se contemplaban 228, que es el periodo que va desde el 19 de marzo hasta el 1 de noviembre.

Ni el Ayuntamiento de Alicante ni la Conselleria de Cultura, que es la que marca las condiciones para las condiciones de los BIC, han respondido a INFORMACIÓN sobre en qué fechas pretenden instalar los toldos, dadas las restricciones procedentes de la normativa autonómica. Desde la empresa aseguran que en el Ayuntamiento les han trasladado que “los toldos aguantarán todo el verano con el permiso de la Conselleria de Cultura”, aunque con una limitación de dos meses, cuando la previsión inicial (aún vigente) es de siete y medio. Tabarca, por tanto, volverá a tener sombras en el Carrer d'Enmig, pero aún está por ver si las tendrá tanto tiempo como se contemplaba en un primer momento.

Entidad local menor

El Ayuntamiento sí que ha respondido a la pretensión de la asociación de vecinos de la isla de constituirla en una entidad local menor, una figura jurídica que garantizaría la independencia de Tabarca respecto al término municipal de Alicante en todas las competencias excepto en materia urbanística y en Policía Local. El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha asegurado este martes tras la Junta de Gobierno Local que el ejecutivo liderado por el alcalde Luis Barcala entiende que “no hay motivo” para esta solicitud, y defiende que la isla ya cuenta con un tratamiento específico dentro de la gestión municipal.

Villar ha explicado que el gobierno local no ha mantenido ninguna reunión con la Asociación de Vecinos Isla de Tabarca, que ha iniciado los trámites para estudiar esta vía con el apoyo de un despacho de abogados. "El Ayuntamiento lo que hace es, como intentamos con los barrios y las distintas zonas de la ciudad, hacer la mayor inversión en Tabarca", ha señalado el vicealcalde, que ha destacado actuaciones recientes como la mejora del punto limpio, el tratamiento de residuos o la adquisición de terrenos en la isla para garantizar su conservación.

La Asociación de Vecinos Isla de Tabarca anunció en abril su intención de impulsar la conversión de la isla en Entidad Local Menor, una figura recogida en la legislación valenciana que permitiría contar con personalidad jurídica propia y gestionar determinadas competencias, aunque Tabarca seguiría formando parte del término municipal de Alicante. Desde el gobierno municipal, sin embargo, consideran que la respuesta debe pasar por reforzar la gestión actual. "Si los vecinos, que no sé qué cantidad concreta de vecinos, inician estas actuaciones, pues ya veremos hasta dónde les llegan, pero nosotros no nos hemos reunido porque entendemos que no hay motivo para esta petición", ha afirmado Villar.

El Ayuntamiento defiende el servicio de limpieza

El vicealcalde también ha salido al paso de las críticas sobre la recogida de residuos en la isla y ha asegurado que Nueva Tabarca cuenta con un apartado específico dentro del contrato de limpieza. "Se trata como una zona de Alicante especial que tiene un servicio en invierno y en los picos turísticos, como Semana Santa y verano, tiene un mayor servicio", ha explicado Villar.

Por último, Villar ha reconocido que durante unos días el barco encargado del servicio tuvo problemas y fue necesario buscar una alternativa "que no era la óptima", pero ha insistido en que la situación ya está resuelta. "Hay servicio de recogida diario y en verano se hacen varios viajes al día cargados con contenedores", ha apuntado el vicealcalde.