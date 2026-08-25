La bronquiolitis deja de ser cosa de niños y se convierte en una amenaza para los mayores de la provincia de Alicante

El virus respiratorio sincitial (VRS), conocido principalmente por ser una de las causas más frecuentes de bronquiolitis en los niños, también tiene un impacto relevante entre las personas mayores. Un estudio realizado por el área de investigación en vacunas de la Fundación Fisabio ha constatado que cada año entre uno y cinco de cada 1.000 mayores de 60 años necesitan ser hospitalizados por una infección causada por este virus, con una incidencia especialmente elevada entre quienes superan los 80 años.

La investigación, desarrollada durante una década en hasta diez hospitales de la Comunidad Valenciana, entre ellos el Doctor Balmis de Alicante, el de Sant Joan, el de Elda y el del Vinalopó de Elche, ha analizado 40.600 hospitalizaciones de personas mayores de 60 años por infecciones respiratorias. Los pacientes fueron sometidos a pruebas PCR para detectar la presencia del VRS, lo que ha permitido obtener una estimación más precisa del número de ingresos atribuibles al virus.

Sanidad analizará entre septiembre y diciembre la capacidad de la vacuna para reducir las hospitalizaciones asociadas al virus

EPOC

Los resultados ponen de manifiesto que el virus de la bronquiolitis no es únicamente un problema pediátrico. En las personas de edad avanzada puede provocar neumonía e insuficiencia respiratoria y, además, agravar patologías previas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma o determinadas enfermedades cardiovasculares. Estas complicaciones pueden acabar requiriendo hospitalización e incluso cuidados intensivos.

Uno de los aspectos destacados por los investigadores es que la magnitud real del problema puede estar infravalorada cuando la vigilancia epidemiológica se centra exclusivamente en pacientes con síntomas similares a los de la gripe. El estudio concluye que también deben tenerse en cuenta las personas ingresadas por otras infecciones respiratorias o por enfermedades que pueden estar relacionadas con el VRS.

Equipo del área de Investigación en Vacunas de Fisabio / INFORMACIÓN

Casos desapercibidos

La metodología utilizada resulta especialmente relevante porque permite detectar casos que podrían pasar desapercibidos en los sistemas de vigilancia habituales. De hecho, los investigadores señalan que la definición empleada para identificar una infección por el virus de la bronquiolitis condiciona de forma importante el número de casos detectados.

El trabajo proporciona así una imagen más precisa de la carga hospitalaria que genera el virus entre los mayores y aporta información útil para valorar las estrategias destinadas a prevenir sus consecuencias más graves, entre ellas la vacunación.

Los resultados se han publicado en la revista científica The Journal of Infectious Diseasesbajo el título "Ten-Year Surveillance of Respiratory Syncytial Virus Hospitalizations in Adults: Incidence Rates and Case Definition Implications".

Han colaborado en la iniciativa los siguientes hospitales de la Comunidad: General Universitario de Castellón), La Plana (Villarreal), La Fe y Doctor Peset (Valencia), La Ribera (Alzira), Lluís Alcanyís (Xàtiva), Arnau de Vilanova (Valencia), Hospital de Sant Joan d'Alacant, Universitario de Elda, Hospital de Alicante y Universitario del Vinalopó (Elche).

Efecto de la vacuna

Estos resultados sirven además como punto de partida para uno de los proyectos de investigación que se pondrá en marcha próximamente en la Comunidad Valenciana. Se trata de BronquiVal, un estudio impulsado por la Conselleria de Sanidad y liderado por la Fundación Fisabio que analizará la efectividad de la vacuna frente al VRS en personas de 60 años o más en condiciones de práctica clínica habitual.

El proyecto estudiará la capacidad de la vacuna Arexvy para reducir las hospitalizaciones asociadas al virus. Se trata de un ensayo clínico pragmático que contará con la participación de más de 1.400 profesionales sanitarios y cerca de 300 centros de salud y de medicina preventiva de toda la Comunidad.

La previsión es incorporar alrededor de 100.000 participantes entre septiembre y diciembre de 2026, con el objetivo de obtener información sobre el comportamiento de la vacuna en condiciones reales de asistencia sanitaria.

De esta forma, la Comunidad se convertirá también en escenario de una investigación a gran escala destinada a determinar hasta qué punto la vacunación puede evitar los ingresos hospitalarios que provoca el VRS entre la población de mayor edad.