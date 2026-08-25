Seguridad
Cerco al botellón en la Playa de San Juan de Alicante
Agentes de la Policía Local se despliegan en los puntos más concurridos durante las noches de verano tras las quejas vecinales por el ruido y el consumo de alcohol en la calle
“Ha habido noches en las que se han llegado a juntar 200 personas para hacer botellón”. Es la queja de José Caracena, presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos, sobre la situación vivida durante los últimos meses en Playa de San Juan, el barrio más poblado del término municipal de Alicante, especialmente durante el verano, cuando turistas, residentes y visitantes en las horas centrales del día y de la noche se concentran en las zonas de ocio.
En estas fechas hay lugares especialmente concurridos. Y ante ello, la Policía Local ha decidido actuar para poner freno a la práctica del botellón, visible especialmente en las inmediaciones que unen la avenida del Locutor Vicente Hipólito con la avenida de Las Naciones, al lado de la zona popularmente conocida como el Golf.
En este espacio al aire libre se concentran locales de ocio nocturno que ofrecen fiesta a los más jóvenes, quienes aprovechan las horas previas para beber en la calle para disgusto de los residentes, que lamentan los ruidos ocasionados hasta altas horas.
Por ello, la Policía Local ha intervenido este martes DAR DETALLES...
Quejas
Aunque las consecuencias más visibles de esta práctica se dan en los fines de semana, cuando se concentra más gente en las proximidades del Golf, también entre semana hay momentos en los que las concentraciones de gente se hacen notar. Especialmente los martes por la noche, coincidiendo con las fiestas organizadas en algunos locales cercanos.
“El botellón genera mucha molestia, la diversión debe existir, pero no a costa de que los vecinos no puedan descansar”, afirma José Caracena, que apunta que “Magaluf empezó igual”, dice en referencia a la localidad mallorquina conocida por los excesos del turismo de borrachera. “Queremos la máxima paz y tranquilidad posible, que la gente venga y se divierta, pero no que haga ruido”.
La fiesta nocturna ha motivado llamadas a la Policía Local desde lugares como el parque Sergio Melgares o la calle del Escultor José Gutiérrez, próximas también al Golf. A su vez, el regreso de muchos jóvenes a primera hora de la mañana en TRAM hacia el centro de Alicante (los primeros tranvías salen a partir de las cinco de la mañana entre semana, y los fines de semana hay servicio ininterrumpido toda la noche), derivan también en aglomeraciones, ruido e incluso peleas.
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