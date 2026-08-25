Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre playas OrihuelaMeteotsunami en AlicanteSubida hipotecas500 quijotesEl tiempo en AlicanteLimón ExpressEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Seguridad

Cerco al botellón en la Playa de San Juan de Alicante

Agentes de la Policía Local se despliegan en los puntos más concurridos durante las noches de verano tras las quejas vecinales por el ruido y el consumo de alcohol en la calle

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Lillo

Manuel Lillo

“Ha habido noches en las que se han llegado a juntar 200 personas para hacer botellón”. Es la queja de José Caracena, presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos, sobre la situación vivida durante los últimos meses en Playa de San Juan, el barrio más poblado del término municipal de Alicante, especialmente durante el verano, cuando turistas, residentes y visitantes en las horas centrales del día y de la noche se concentran en las zonas de ocio.

En estas fechas hay lugares especialmente concurridos. Y ante ello, la Policía Local ha decidido actuar para poner freno a la práctica del botellón, visible especialmente en las inmediaciones que unen la avenida del Locutor Vicente Hipólito con la avenida de Las Naciones, al lado de la zona popularmente conocida como el Golf.

En este espacio al aire libre se concentran locales de ocio nocturno que ofrecen fiesta a los más jóvenes, quienes aprovechan las horas previas para beber en la calle para disgusto de los residentes, que lamentan los ruidos ocasionados hasta altas horas.

Por ello, la Policía Local ha intervenido este martes DAR DETALLES...

Quejas

Aunque las consecuencias más visibles de esta práctica se dan en los fines de semana, cuando se concentra más gente en las proximidades del Golf, también entre semana hay momentos en los que las concentraciones de gente se hacen notar. Especialmente los martes por la noche, coincidiendo con las fiestas organizadas en algunos locales cercanos.

“El botellón genera mucha molestia, la diversión debe existir, pero no a costa de que los vecinos no puedan descansar”, afirma José Caracena, que apunta que “Magaluf empezó igual”, dice en referencia a la localidad mallorquina conocida por los excesos del turismo de borrachera. “Queremos la máxima paz y tranquilidad posible, que la gente venga y se divierta, pero no que haga ruido”.

La fiesta nocturna ha motivado llamadas a la Policía Local desde lugares como el parque Sergio Melgares o la calle del Escultor José Gutiérrez, próximas también al Golf. A su vez, el regreso de muchos jóvenes a primera hora de la mañana en TRAM hacia el centro de Alicante (los primeros tranvías salen a partir de las cinco de la mañana entre semana, y los fines de semana hay servicio ininterrumpido toda la noche), derivan también en aglomeraciones, ruido e incluso peleas.

Noticias relacionadas y más

MÁS QUEJAS VECINALES

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos de Tabarca contratan abogados para avanzar en su independencia parcial de Alicante
  2. Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de un gran comisionado
  3. Avances en la Estación Central de Alicante: el túnel del TRAM se abre paso con técnicas de excavación 'en mina' bajo la avenida de Salamanca
  4. Fallece Gonzalo Infante, el arquitecto y navegante detrás del Panoramis y el muelle de la Volvo
  5. Playa de San Juan crece hacia la huerta de Alicante con 4.800 viviendas y tres nuevos barrios en el Plan General
  6. Vivir en antiguos bajos comerciales de Alicante: a mitad de precio y en peores condiciones de habitabilidad
  7. Alicante empieza la semana con paraguas: la Aemet prevé lluvias en varios puntos de la provincia
  8. El refugio alicantino de Grison: 'Llevo 30 años construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra

Cerco al botellón en la Playa de San Juan de Alicante

Pérez Llorca destaca el incremento de la plantilla de la sanidad pública con 3.600 nuevas plazas en los últimos tres años

Pérez Llorca destaca el incremento de la plantilla de la sanidad pública con 3.600 nuevas plazas en los últimos tres años

El Ayuntamiento de Alicante paga los toldos de Tabarca un año y medio después tras un verano sin sombras en la isla

El Ayuntamiento de Alicante paga los toldos de Tabarca un año y medio después tras un verano sin sombras en la isla

El Alicante Beachvolley Fest reúne este fin de semana a los mejores jugadores en la playa de Urbanova

El Alicante Beachvolley Fest reúne este fin de semana a los mejores jugadores en la playa de Urbanova

El gobierno de Barcala rechaza las críticas al estado de las pistas deportivas de Alicante: "No se ajusta a la realidad"

El gobierno de Barcala rechaza las críticas al estado de las pistas deportivas de Alicante: "No se ajusta a la realidad"

Hacienda obliga al Ayuntamiento de Alicante a rehacer la licitación de la atención a los centros de mayores por excluir a una empresa por su oferta económica

El herpes zóster se convierte en la enfermedad infecciosa con más casos en Alicante

El herpes zóster se convierte en la enfermedad infecciosa con más casos en Alicante

Alicante suma suelo público en Sangueta para el futuro desarrollo urbanístico de la zona

Alicante suma suelo público en Sangueta para el futuro desarrollo urbanístico de la zona
Tracking Pixel Contents