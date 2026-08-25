El gobierno de Barcala rechaza las críticas al estado de las pistas deportivas de Alicante: "No se ajusta a la realidad"

El vicealcalde y concejal de Deportes de Alicante, Manuel Villar, considera que las críticas sobre el estado de las pistas deportivas municipales no son "justas" y asegura que no reflejan la realidad de la red de instalaciones de la ciudad. Las palabras del concejal de Deportes llegan después de la protesta protagonizada el pasado jueves por un grupo de deportistas durante un torneo de baloncesto 3x3 en Nou Alacant, donde reclamaron mejoras en varios espacios públicos.

Los participantes en la iniciativa denunciaron el deterioro de algunas pistas, con problemas como pavimentos agrietados, canastas en mal estado o falta de mantenimiento, y aseguraron haber recogido cerca de 300 firmas para reclamar actuaciones al Ayuntamiento. Entre sus principales quejas señalaban instalaciones como La Cigüeña, Garbinet, Hipódromo o el Tossal, donde, según explicaron, en ocasiones son los propios usuarios quienes asumen pequeñas reparaciones para poder seguir practicando deporte.

El Ayuntamiento defiende las actuaciones

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes, Manuel Villar rechaza que la situación general de las pistas municipales sea la trasladada por los usuarios y pone como ejemplo precisamente la instalación de Nou Alacant, donde se celebró la protesta. "Curiosamente, se hizo esa reivindicación en una pista en la que hemos intervenido", afirmó el Villar.

El concejal reconoce que existen instalaciones que necesitan mejoras, pero recuerda que el mantenimiento de estos espacios es constante y que no todas las actuaciones tienen la misma complejidad. "Hay mantenimientos que son más fáciles de hacer y otros donde se necesita una maquinaria o un tratamiento que no se puede hacer de un día para otro", apunta Villar.

Entre las actuaciones previstas, Villar destaca la rehabilitación de tres de las pistas que presentan más necesidades: Colonia Requena, Garbinet y La Cigüeña, cuya mejora se encuentra actualmente en proceso de licitación. Además, recuerda que en los últimos años se han renovado todos los campos de fútbol de césped artificial de la ciudad.

Villar señala que la protesta "no se ajusta a la realidad"

El responsable de Deportes insiste en que las instalaciones deportivas deben seguir mejorándose, pero considera que la imagen trasladada por los usuarios no es acorde con el trabajo realizado por el Ayuntamiento. "Creo que no se ajusta a la realidad, por ser diplomático, lo que se dijo ahí", afirma Villar.

Villar admite que existen pistas con necesidades concretas y asegura que el objetivo del área es continuar actuando. "Creo que no es justo, pero estamos para mejorar, y para que cada día las pistas estén mejor", señala el concejal de Deportes.