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Investigación sanitaria

El Hospital de Alicante recluta pacientes mayores de 65 años para un estudio europeo sobre tratamiento de enfermedades cerebrales

La iniciativa Geneus reúne a siete centros de España, Francia y Portugal para desarrollar protocolos específicos de neurocirugía. Se comparará el estado cognitivo, físico y el nivel de independencia antes y después del ingreso

Hasta el 98% de las personas con párkinson sufren trastornos del sueño

Hasta el 98% de las personas con párkinson sufren trastornos del sueño

Hasta el 98% de las personas con párkinson sufren trastornos del sueño / Europa Press

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J. Hernández

J. Hernández

Alicante

El Hospital General de Alicante y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), de la mano de clínicos e investigadores, ha iniciado la fase de reclutamiento de pacientes para el proyecto europeo Geneus (Geriatric Neurosurgery), una investigación internacional que tiene como objetivo analizar, evaluar y optimizar la atención de los enfermos mayores de 65 años que requieren tratamiento neuroquirúrgico.

El estudio, financiado con 1,2 millones de euros por el programa europeo Interreg Sudoe, reúne a siete hospitales y centros de investigación de España, Francia y Portugal. Su objetivo es desarrollar protocolos específicos de neurocirugía geriátrica que permitan reducir las complicaciones asociadas a la hospitalización y preservar mejor la autonomía y la capacidad funcional de los pacientes.

El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos del sistema sanitario actual. Los pacientes mayores de 65 años que requieren atención neuroquirúrgica suelen presentar una alta complejidad clínica, como estar polimedicados o convivir con patologías asociadas como hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia o deterioro cognitivo leve.

El equipo Geneus del Hospital de Alicante y de Isabial que participa en el proyecto europeo

El equipo Geneus del Hospital de Alicante y de Isabial que participa en el proyecto europeo / INFORMACIÓN

Tumores y aneurismas

La atención neuroquirúrgica incluye tumores cerebrales, aneurismas, hemorragias y malformaciones vasculares. Hernias discales, lesiones graves por golpes en la cabeza o la columna, tratamiento quirúrgico del dolor crónico o trastornos del movimiento como el Parkinson

El investigador principal del proyecto, el doctor Pablo González-López, ha asegurado que esta situación “condiciona de manera significativa el proceso de hospitalización. En la actualidad el 60% de los pacientes geriátricos salen de un ingreso hospitalario habiendo desarrollado una patología o complicación diferente a la que motivó su ingreso".

El 60% de los pacientes geriátricos salen de un ingreso hospitalario habiendo desarrollado una complicación diferente a la que motivó su ingreso

Pablo González-López

— Médico e investigador principal del proyecto

La meta a largo plazo del proyecto es sentar las bases para el reconocimiento y desarrollo de la neurocirugía geriátrica como una subespecialidad clínica, con protocolos específicos adaptados a las necesidades de estos pacientes.

El doctor González-López señala que la población geriátrica también requiere un abordaje multidisciplinar coordinado, junto a servicios como geriatría, medicina interna o rehabilitación, “para preservar su estado de salud funcional durante y, sobre todo, después de un proceso quirúrgico".

Fases de investigación

El proyecto Geneus se encuentra en fase de diagnóstico, que consiste en un riguroso estudio observacional en el que se analizará la evolución de 300 pacientes para comparar el estado cognitivo, físico y el nivel de independencia antes y después del periodo de hospitalización.

A partir de 2027 se pondrán en marcha nuevas medidas orientadas a mejorar la atención en distintas fases del proceso asistencial, desde la valoración preoperatoria y anestésica hasta la optimización de la cirugía, la rehabilitación durante el ingreso y el seguimiento tras el alta.

La fase final permitirá evaluar científicamente si estas actuaciones reducen las complicaciones y mejoran la recuperación funcional de los pacientes.

Asamblea en Alicante

Como hito importante en el desarrollo de la investigación, la sede de Isabial en Alicante acogerá el próximo 25 de septiembre la asamblea general del proyecto Geneus. Este encuentro internacional reunirá en la ciudad de Alicante a los principales referentes europeos en el campo de la neurocirugía geriátrica.

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Durante la jornada de trabajo, los equipos investigadores de España, Francia y Portugal expondrán los primeros avances de la fase de diagnóstico. Asimismo, la reunión servirá para poner en común y coordinar las estrategias futuras que garantizarán una óptima implementación de los nuevos protocolos clínicos en los diferentes centros hospitalarios.

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