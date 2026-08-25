La Montañeta encara su renovación tras resolver el Ayuntamiento de Alicante las alegaciones al futuro del parking y la plaza

El proyecto para reformar el aparcamiento subterráneo y renovar la plaza de la Montañeta de Alicante supera uno de sus últimos trámites antes de iniciar su licitación. El Ayuntamiento ha resuelto las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública del anteproyecto y ha dado por cerrado un procedimiento en el que se registraron cinco escritos con propuestas muy diferentes. Entre las propuestas de ciudadanos y asociaciones se encontraban planteamientos como el de mantener el carril bici existente o mejorar la zona infantil hasta convertir el parking de rotación en residencial, ampliar el espacio peatonal o crear una gran conexión con la plaza de Calvo Sotelo.

La resolución aprobada este martes por la Junta de Gobierno mantiene prácticamente el diseño planteado inicialmente, aunque incorpora dos de las peticiones formuladas al considerar que pueden encajar en el proyecto definitivo sin alterar el contenido del anteproyecto. La aceptación de estas propuestas permitirá conservar el itinerario ciclista protegido y reforzar la seguridad y el uso de la futura zona infantil. El resto de alegaciones han sido rechazadas por considerar que exceden el objeto de la actuación, no aportan una mejora suficiente o requerirían otros estudios y actuaciones independientes.

Las alegaciones: se mantiene el carril bici y se descarta una conexión peatonal con Calvo Sotelo

Durante el periodo de exposición pública se presentaron cinco escritos de alegaciones al anteproyecto. El Ayuntamiento ha aceptado parcialmente la propuesta presentada por un alicantino, al considerar que dos de sus peticiones pueden incorporarse al diseño definitivo de la plaza sin modificar el proyecto aprobado. En concreto, se mantendrá el itinerario ciclista protegido existente y se podrán incorporar bolardos de protección y bancos en la futura zona infantil. El Consistorio rechaza, en cambio, otras propuestas planteadas por este mismo alegante, como ampliar el pavimento de granito hasta la prolongación de la calle Álvarez Sereix, al entender que supondría aumentar el coste de la actuación y que la solución podría generar problemas de mantenimiento en una zona con tráfico rodado.

El resto de alegaciones fueron presentadas por la Plataforma Comarcal por la Movilidad, la Asociación de Vecinos San Gabriel y la Asociación de Vecinos y Comunidades de Vecinos del Centro Tradicional. Sus escritos planteaban mejoras relacionadas con itinerarios peatonales, las zonas de sombra en la plaza, evitar afecciones a los accesos a los garajes privados, disponibilidad de aparcabicis o una conexión peatonal entre la plaza de la Montañeta y la plaza de Calvo Sotelo.

El Ayuntamiento ha desestimado estas peticiones al considerar que algunas ya están contempladas en el anteproyecto, otras deben concretarse en fases posteriores y varias exceden el objeto de la concesión. Es el caso de la conexión con Calvo Sotelo, que implicaría ampliar el ámbito de la actuación, o la propuesta de cambiar el uso del aparcamiento para convertirlo en uno de rotación en residencial, que requeriría un análisis global sobre la movilidad del centro vinculada a la Zona de Bajas Emisiones y al Plan de Movilidad Urbana Sostenible y no puede resolverse dentro de este proyecto.

Una inversión de 2,5 millones

Con la resolución de las alegaciones, el Ayuntamiento continúa ahora con la tramitación necesaria para sacar a licitación la concesión de obra pública del aparcamiento. El proyecto contempla una inversión estimada de 2,5 millones de euros para actuar de forma conjunta sobre el parking y sobre la superficie de la plaza de la Montañeta.

La actuación plantea una reorganización de la plaza para mejorar su conexión peatonal con el entorno, especialmente con la fachada del edificio de la Delegación de Hacienda y la Parroquia Nuestra Señora de Gracia, favoreciendo el tránsito hacia la calle Ángel Lozano. El diseño incorpora además una nueva zona de juegos infantiles y un área verde, junto a la renovación de elementos existentes como la pérgola y el lucernario. El proyecto incluye también la preinstalación necesaria para la colocación del Belén Social durante la Navidad.

En el aparcamiento subterráneo, la intervención se centrará en adaptar la instalación a las necesidades actuales. Entre las mejoras previstas figura la ampliación del tamaño de las plazas de estacionamiento y de las zonas de maniobra, una actuación que el Ayuntamiento justifica por el cambio experimentado en las dimensiones de los vehículos desde la construcción del parking. También se renovarán distintos elementos de la infraestructura, con trabajos de impermeabilización destinados a solucionar filtraciones cuyo origen se encuentra en el estado de conservación de la plaza, además de actuaciones en el espacio ocupado actualmente por la fuente y en el lucernario.

Una concesión de 15 años

La reforma se ejecutará dentro de la nueva concesión del aparcamiento, que tendrá una duración de 15 años. El estudio económico-financiero aprobado establece un canon de explotación estimado de 8,55 millones de euros durante todo el periodo de concesión. Superado ya el trámite de exposición pública del anteproyecto y resueltas las alegaciones presentadas, el expediente queda pendiente de los informes de los organismos correspondientes de la Generalitat antes de avanzar hacia la convocatoria del concurso público.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha comentado que "avanzamos en el proceso para poder sacar a licitación esta actuación con la aprobación del anteproyecto para la concesión de obra pública". De Juan recuerda que "el parking, que revierte al Ayuntamiento al finalizar la actual concesión, se encuentra en buen estado, aunque dado el nivel de servicio de la instalación situada en pleno centro urbano, en una zona de fuerte presión comercial y de servicios con alrededor de 30.000 entradas de vehículos mensuales, requiere de una intervención para renovación de pavimentos, impermeabilización, iluminación, accesibilidad e instalaciones complementarias".