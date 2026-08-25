Menos mosquitos este verano en Alicante: estas son las razones

¿Está habiendo menos mosquitos este verano en Alicante? Si se hace caso de los avisos que ha recibido la Mancomunidad de l'Alacantí, la institución comarcal competente para actuaciones contra plagas, la respuesta es afirmativa. A mediados de agosto, el año pasado se habían registrado 153 avisos relacionados con mosquitos. En las mismas fechas de este 2026 la cifra se sitúa en 117, lo que supone una reducción del 24 %.

Según informan desde la Mancomunidad, “este descenso confirma una evolución favorable de la campaña” de mantenimiento y de tratamientos programados que se han llevado a cabo “dentro de la normalidad”. Aun así, recuerdan que el verano aún no ha finalizado, por lo que “la vigilancia debe mantenerse activa”.

Sí que ha habido, sin embargo, un lugar en el que ha habido repunte de proliferación de mosquitos en Alicante. Se trata del barrio de Urbanova, situado en el extremo sur del término municipal, “un enclave con características propias de humedal en el que, de forma recurrente, pueden darse condiciones favorables para la proliferación de mosquitos”. De hecho, a mediados de julio hubo quejas de los vecinos de este barrio litoral, que vio sus terrazas de hostelería vacías debido al aumento de mosquitos, especialmente presentes a partir de altas horas de la tarde.

Actuaciones y contexto

Según explican desde la Mancomunidad, “los trabajos se realizan atendiendo un calendario de inspecciones y tratamientos programados en zonas urbanas, especialmente en imbornales, zonas verdes y otros puntos donde puede acumularse agua”. Las actuaciones van por barrios y zonas, con periodicidad mensual en zonas urbanas y con periodicidad variable en zonas periurbanas inundables.

En estas últimas, los tratamientos son quincenales durante los tres primeros meses del año y durante los dos últimos; y semanales entre abril y octubre, incluyendo los meses de verano, cuando hay mayor riesgo por el aumento de temperaturas. La vigilancia continuada habría contribuido al éxito de las labores de prevención contra el mosquito tigre en los meses de mayor actividad para esta especie, la más común entre los mosquitos que habitan en zonas urbanas.

Concentración de mosquitos en Urbanova. / Héctor Fuentes

Rubén Bueno, director técnico de Lokímica, la compañía encargada del servicio para combatir plagas y la proliferación de los mosquitos en la Mancomunidad, confirma que “en general se ha visto un descenso en toda la vertiente mediterránea en comparación con años anteriores”. Sobre todo de mosquito tigre, matiza.

Los factores de esta situación son diversos. “Tuvimos un final de invierno y un inicio de primavera muy lluviosos que nos hizo prever que habría muchos mosquitos, pero se actuó con tratamientos de emergencia de forma rápida”. Otro factor ha sido la sequedad del verano. “Los chubascos han sido escasos y han hecho reactivar tratamientos, pero se han encadenado olas de calor y la poca agua acumulada se ha evaporado muy rápido”. Eso anula la proliferación de mosquitos, que se crecen en aguas estancadas. Por eso, Bueno concluye que “el calor extremo es malo para casi todo, pero bueno para cosas como esta”.

Según explica, otros mosquitos que no son el tigre “se han mantenido en niveles similares en cultivos de regadío”. Pero el tigre “ha descendido, igual que en Cataluña, Andalucía o Murcia” debido al calor generalizado.

Drones actuando contra los mosquitos. / Lokímica

Además de las condiciones ambientales, las actuaciones también contribuyen a este desenlace. Desde la Mancomunidad destacan las inspecciones de agua en ámbitos urbanos, en imbornales “en los que se acumulan pocos dedos de agua bajo rejillas”, donde se ha aumentado la frecuencia de actuación con “tratamientos larvicidas” para controlar a los mosquitos “desde su fase acuática, en su fase juvenil”.

Los drones y los helicópteros también contribuyen a “impedir que los mosquitos pasen a su fase adulta, actuando en la acuática” a través de actuaciones de monitorización. “Las larvas de los mosquitos se pueden desarrollar en menos de siete días, y si el agua está estancada con las larvas hay que actuar con rapidez para ser capaces de controlar al máximo los mosquitos en su fase acuática”, dice Bueno.

Pese a ello, “aun queda la última semana de agosto y la primera quincena de septiembre, que pueden ser problemáticas por las precipitaciones y las altas temperaturas, por lo que no hay que bajar la guardia”, concluye. A los mosquitos, por tanto, aún les queda verano para remontar. Así lo recuerda Santos Rojo, catedrático de Entomología del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, quien explica que en su ámbito académico “existe la impresión de que hay menos mosquitos porque ha habido menos picaduras”.

Esto se debe a “las escasas lluvias y a los tratamientos novedosos”, como la “esterilización de machos, ya que solo pican las hembras”, hecho que “ha producido un efecto positivo en su control”. Sin embargo, añade, “no se puede cantar victoria, porque sigue haciendo calor y volverá a llover, y los repuntes son posibles”. Lo importante, concluye, es que los organismos implicados “no dejen de trabajar pese a que haya menos picaduras y que se sigan realizando los tratamientos pertinentes”.