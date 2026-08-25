Recursos humanos
Pérez Llorca destaca el incremento de la plantilla de la sanidad pública con 3.600 nuevas plazas en los últimos tres años
El presidente de Consell afirma que la plantilla ha pasado de 64.581 puestos en diciembre de 2022 a 71.437 profesionales a finales de 2025 entre las tres provincias
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el incremento de la plantilla del sistema valenciano de salud con la creación de más de 3.600 nuevos puestos de trabajo de distintas categorías durante los últimos tres años en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.
Estas plazas, según explican desde el Consell, permiten incorporar a un mayor número de profesionales para ejercer su labor en el sistema sanitario de la Comunidad Valenciana. Al respecto, Pérez Llorca ha señalado que se trata de "un crecimiento históricoque pone de manifiesto el interés del ejecutivo por mejorar y cuidar la salud de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".
"Además, este aumento de profesionales favorece el avance hacia una sanidad pública de excelencia en la que ya trabajan cada día más de 71.000 profesionales, que constituyen el motor y la base fundamental de nuestro sistema sanitario", añade el gobierno autonómico.
Diferentes categorías
Así, a fecha de cierre del año 2025, la plantilla de Sanidad estaba formada por un total de 71.437 profesionales de diferentes categorías frente a las 64.581 plazas existentes en diciembre de 2022, lo que supone, siempre según los datos de la Generalitat, un aumento del 10,6 % en los últimos tres años.
Por tanto, la sanidad pública valenciana cuenta con un incremento real de 6.856 profesionales más, que incluyen, por un lado, el crecimiento de las más de 3.600 plazas de creación nueva y, por otro, los 3.213 profesionales subrogados de los departamentos de salud de Dénia y Manises.
Dénia y Manises
Cabe destacar que, en el global de las nuevas plazas, se contabilizan también los 731 puestos de trabajo que la Conselleria de Sanidad creó cuando asumió la gestión directa de los departamentos de salud de Dénia y Manises tras finalizar las respectivas concesiones.
En concreto, se crearon 300 plazas en el departamento de Dénia y 431 en Manises para adecuar la plantilla y mejorar la calidad asistencial en estos departamentos.
En este sentido, el jefe del Consell ha explicado que las actuaciones que se llevan a cabo, como la apertura de nuevos centros sanitarios o la puesta en marcha de nuevos servicios asistenciales, han requerido una mayor dotación de personal y adaptar las plantillas a la demanda asistencial actual, por lo que se lleva a cabo un esfuerzo importante para incrementar los recursos y mejorar la atención sanitaria.
En cuanto a las nuevas plazas, cabe destacar también que de las más de 3.600 creadas, más de 1.000 puestos corresponden a facultativos de diferentes especialidades.
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