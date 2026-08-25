El PSPV-PSOE urge la comparecencia del conseller para que explique el incremento de las derivaciones a la sanidad privada

El PSPV-PSOE ha exigido la convocatoria urgente de la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas para abordar lo que consideran deterioro de la sanidad pública valenciana y ha reclamado la comparecencia del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para que explique qué está haciendo el Consell ante el incremento de las listas de espera, la falta de personal y el aumento de las derivaciones de actividad sanitaria a centros privados.

Los socialistas consideran especialmente preocupante que, mientras la sanidad pública acumula cada vez más pacientes en listas de espera, la Generalitat incremente la actividad que deriva a la sanidad privada. En 2025 se derivaron 49.234 operaciones quirúrgicas a hospitales privados, el 15,1% del total de intervenciones, según los datos publicados recientemente en el último informe del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana (CESCCV), órgano consultivo de la Generalitat. Una cifra que supone alrededor de 5.000 operaciones más que el año anterior y más del doble que en 2020.

Unas derivaciones que tienen un impacto especialmente relevante en las áreas de salud de Alicante, que concentran el 42% del total de la Comunidad Valenciana, "una cifra muy por encima de lo que correspondería a la población atendida".

"Deriva privatizadora"

Para el PSPV-PSOE, estos datos evidencian una deriva privatizadora de la sanidad valenciana que se está produciendo al mismo tiempo que se deterioran los recursos de la red pública. De hecho, la Comunidad Valenciana cerró 2025 con 313.189 personas esperando una primera consulta con un especialista, 15.495 más que un año antes.

Además, el número de camas instaladas en el año 2025 ha sido de 9.874 en el conjunto de los hospitales públicos valencianos, lo que ha supuesto una disminución de 145 camas respecto al año anterior, según denuncia el último informe del CESCV.

A ello se suma una situación de sobrecarga de los profesionales que, según denuncian los sindicatos, está alcanzando situaciones límite en algunos centros. El PSPV-PSOE considera que no se puede responder al aumento de las necesidades asistenciales debilitando las plantillas y trasladando cada vez más actividad al sector privado.

Más de 270 millones

Los socialistas recuerdan además que las derivaciones no son una cuestión menor desde el punto de vista económico. Entre 2024 y 2025, el gasto destinado a derivaciones a la sanidad privada alcanzó los 270,7 millones de euros, mientras las listas de espera y los problemas de personal continúan aumentando.

En este contexto, el PSPV-PSOE considera imprescindible que Marciano Gómez comparezca en las Cortes para explicar cuál es la estrategia del Consell para recuperar capacidad asistencial en la sanidad pública, reforzar las plantillas y reducir las listas de espera, así como para aclarar el volumen y el coste de la actividad que se está trasladando a centros privado y "por qué Alicante concentra de forma tal alarmante los desvíos a la sanidad privada".

La portavoz de Sanidad del grupo socialista, Yaissel Sánchez ha denunciado que “lo que estamos viendo no es una solución puntual para descongestionar el sistema, sino una dinámica cada vez más preocupante: menos capacidad en la sanidad pública, más listas de espera y más dinero público destinado a pagar actividad privada”.

Más profesionales

El PSPV-PSOE considera que la sanidad pública valenciana, tal y como recomienda el informe del Comité Económico y Social de la Comunidad. "Necesita más profesionales, más recursos y una gestión que permita aprovechar al máximo su capacidad, para evitar que el incremento de derivaciones a la privada se convierta en crónico y estructural”.

Por ello, los socialistas reclamarán que la Comisión de Sanidad, que no se ha convocado desde mayo, se reúna con carácter urgente y que Marciano Gómez comparezca para rendir cuentas sobre la evolución de las listas de espera, las derivaciones a la sanidad privada, la situación de las plantillas y las medidas previstas por la Generalitat "para revertir el deterioro de la sanidad pública valenciana".