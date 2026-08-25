Hacienda obliga al Ayuntamiento de Alicante a rehacer la licitación de la atención a los centros de mayores por excluir a una empresa por su oferta económica

El Ayuntamiento de Alicante da marcha atrás en la licitación del servicio de auxiliares de información, control de acceso y atención al público en los centros municipales de mayores después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, haya obligado a recuperar en el procedimiento a la empresa que había sido excluida. El Consistorio acata la resolución del órgano estatal y retrotraerá el concurso hasta el momento anterior a la salida de Empledis, S.L., que había quedado fuera al considerar los técnicos municipales que su oferta incurría en una baja "anormal o desproporcionada".

La decisión supone que la mercantil volverá a formar parte de la licitación, que todavía no había sido adjudicada precisamente a la espera de conocer el resultado del recurso presentado. El vicealcalde de Alicante y concejal de Contratación, Manuel Villar, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el Ayuntamiento se limitará a cumplir la resolución del tribunal y continuar el procedimiento incorporando de nuevo a la empresa.

"En el procedimiento que se indica una de las empresas fue excluida porque se consideró por parte técnica que estaba en baja desproporcionada. Esta empresa lo que ha hecho es recurrir ante el tribunal y el tribunal le ha dado la razón, entendiendo que no había que haberla excluido", ha señalado Villar. "Lo que hacemos es cumplir con la resolución y automáticamente será retrotraer el procedimiento para incluirla en esa licitación", ha añadido Villar quien ha indicado que el contrato no había sido adjudicado a la espera de que se resolviera esta cuestión.

Una oferta excluida

El origen del conflicto se remonta al concurso convocado, el pasado 25 de noviembre de 2025, por el Ayuntamiento para contratar durante un año, con posibilidad de una prórroga anual, el servicio de auxiliares de información, control de acceso y atención al público en los centros municipales de mayores. Se trata de un contrato reservado exclusivamente a centros especiales de empleo y empresas de inserción, con un presupuesto base de licitación de 262.511,68 euros sin IVA, que asciende a 317.639,13 euros con impuestos incluidos.

Durante el proceso de valoración de las ofertas, la Mesa de Contratación acordó el 4 de febrero de 2026 proponer la exclusión de Empledis, S.L. tras aceptar los informes técnicos que concluían que la propuesta económica presentada no podía ser cumplida al incluir valores anormales o desproporcionados. La Junta de Gobierno Local acordó el 10 de febrero esa exclusión y continuó con la clasificación del resto de empresas participantes.

La mercantil recurrió esta decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el 27 de febrero de 2026 al considerar que su oferta sí podía ser viable. El recurso llevó además a la suspensión cautelar del procedimiento mientras el órgano estatal analizaba el expediente remitido por el Ayuntamiento de Alicante.

El tribunal pide revisar la justificación económica de la empresa

La resolución del TACRC, dictada el 15 de junio de 2026, estimó parcialmente el recurso presentado por Empledis y determinó que la empresa debía tener una nueva oportunidad para justificar documentalmente uno de los elementos incluidos en su estudio económico: una subvención estimada en unos 81.900 euros anuales. El tribunal consideró que la mercantil debía poder aportar documentación que acreditara la existencia y viabilidad de esa previsión antes de mantener su exclusión del concurso.

Con el cumplimiento de esta resolución, el Ayuntamiento anulará la decisión que dejó fuera a Empledis y devolverá el expediente al punto anterior a la exclusión para continuar con la tramitación del contrato.