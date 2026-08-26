La Aemet avisa de más nubes en Alicante: lluvias débiles y bajada de las temperaturas máximas

Alicante afronta este miércoles 26 de agosto una jornada algo más cambiante que la de ayer. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos nubosos y no descarta precipitaciones débiles y dispersas en algunos puntos de la provincia, aunque la tendencia será a que el cielo se vaya abriendo con el paso de las horas.

No se espera un episodio de lluvia importante ni generalizado. La previsión apunta más bien a chubascos débiles, irregulares y de corta duración, especialmente durante la primera mitad del día o en las zonas donde la nubosidad consiga desarrollarse algo más. Después, el cielo tenderá a quedar poco nuboso o despejado.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en buena parte de Alicante, aunque habrá un matiz importante: las máximas bajarán en la mitad sur. Ese descenso dejará un ambiente algo más contenido en las horas centrales, sin eliminar del todo la sensación de verano, todavía presente a finales de agosto.

El viento soplará flojo y variable durante la primera mitad del día. A partir de la tarde tenderá a entrar de sureste, también flojo, aunque con algunos aumentos ocasionales de intensidad, sobre todo en zonas del litoral.

La jornada queda así marcada por un tiempo de transición: más nubes al inicio, alguna lluvia débil y dispersa, menos calor en el sur y una tarde que irá ganando estabilidad, con más claros y ambiente suave junto al mar.

El tiempo en Alicante

Alicante capital tendrá este miércoles un día bastante estable, aunque con algunas nubes durante la mañana y una probabilidad muy baja de lluvia a primera hora. El cielo tenderá a abrirse rápidamente y las horas centrales quedarán más despejadas, con temperaturas entre los 23 y los 31 grados.

La sensación térmica podrá alcanzar los 34 grados por la humedad, sobre todo durante la primera mitad del día. Por la tarde el ambiente será más llevadero, con viento flojo de componente sur, y a últimas horas el termómetro bajará hacia los 25 grados con algo más de humedad junto al mar.

El tiempo en Elche

Elche vivirá este miércoles una jornada tranquila, con algunas nubes a primera hora y una probabilidad muy baja de lluvia durante la mañana. El cielo irá quedando más despejado con el paso de las horas y no se esperan precipitaciones durante la tarde.

Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 32 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 35 por la humedad. El viento soplará flojo de componente sureste durante buena parte del día y girará a norte al final de la jornada, con una noche cálida y algo más húmeda.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá este miércoles una jornada con más nubes que en días anteriores, aunque sin un cambio importante del tiempo. La probabilidad de lluvia será baja y quedará concentrada en la primera mitad del día, con un 10% durante la mañana y otro 10% en las horas centrales.

Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 30 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 32 por la humedad. El viento soplará de componente sur por la mañana, girará a suroeste a mediodía con algo más de intensidad y terminará entrando del oeste a últimas horas, en una tarde cálida y estable junto al mar.

El tiempo en Elda

Elda afrontará este miércoles una mañana algo más variable, con intervalos nubosos y una probabilidad de lluvia del 20% a primera hora. La tendencia será a que el cielo se abra con rapidez y el resto del día quede estable, sin precipitaciones previstas durante la tarde.

Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 33 grados, con calor durante las horas centrales pero sin grandes cambios respecto a días anteriores. El viento soplará de sureste por la mañana, con rachas de hasta 40 km/h, y girará a norte al final del día, cuando el ambiente será más fresco pero con más humedad.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá este miércoles una jornada estable, con intervalos de nubes y claros y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 30 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 34 por la humedad.

El viento soplará de componente sur durante la mañana y girará a sureste en las horas centrales, con algo más de presencia junto al litoral. A últimas horas entrará de oeste y el ambiente seguirá cálido, con unos 25 grados y una humedad todavía elevada.

El tiempo en Orihuela

Orihuela seguirá este miércoles con calor intenso, aunque con una ligera bajada de las máximas respecto a jornadas anteriores. Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 35 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 36 durante las horas centrales.

La mañana tendrá algunos intervalos nubosos y una probabilidad baja de lluvia, del 10%, pero el cielo tenderá a abrirse durante el día y la tarde quedará estable. El viento soplará flojo de sureste en las horas centrales y girará a noroeste al final de la jornada, cuando el ambiente será más suave pero todavía cálido.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá este miércoles una jornada con algo más de nubosidad por la mañana, aunque sin un escenario de lluvia importante. La probabilidad de precipitación será baja, del 10%, y el cielo tenderá a quedar más abierto durante las horas centrales.

Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 33 grados, con calor en las horas centrales y una tarde más suave, en torno a los 26 grados. El viento soplará flojo, primero de componente sur, después del suroeste y de nuevo del sur a últimas horas, con una noche más llevadera en el interior.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá este miércoles una jornada estable, con algunas nubes por la mañana y una probabilidad baja de lluvia del 15% durante las primeras horas. El cielo tenderá a abrirse con el paso del día y la tarde quedará más despejada, sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 33 grados, con ambiente cálido pero sin grandes cambios respecto a jornadas anteriores. El viento de componente sur será uno de los elementos destacados, con rachas de hasta 50 km/h durante las horas centrales, antes de quedar en calma al final del día.