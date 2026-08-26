Alicante entra en la batalla viral de "farmear aura"

Alicante se ha convertido en uno de los escenarios donde ha desembarcado la última tendencia viral entre los adolescentes. Más de 200 jóvenes se reunieron este martes en el castillo de San Fernando para participar en una batalla de “farmear aura”, un fenómeno nacido en las redes sociales que ha saltado de las pantallas al espacio público y que convierte los gestos, las poses y la actitud en la nueva forma de competición.

La convocatoria, difundida a través de redes sociales, reunió a decenas de participantes y espectadores en el Tossal, donde dos jóvenes se enfrentaron cara a cara para demostrar quién era capaz de proyectar más carisma, seguridad o estilo. La dinámica recuerda a las tradicionales batallas de gallos del rap, aunque en este caso no hay rimas, sino los gestos, los movimientos, las miradas y la actitud. Dos participantes se enfrentan cara a cara mientras el público observa quién consigue proyectar una mayor sensación de seguridad, carisma o personalidad. El ganador no lo decide un jurado, sino los propios espectadores, que valoran quién ha logrado acumular más "aura".

De los videojuegos a las calles

La expresión “farmear aura” tiene su origen en el lenguaje de los videojuegos. El verbo “farmear”, procedente del inglés "farming", hace referencia a repetir acciones dentro de un juego para conseguir recursos, puntos de experiencia o mejorar las habilidades de un personaje. Títulos como League of Legends, Honor of Kings o Pokémon Unite popularizaron este concepto entre los jugadores.

Con el paso a la cultura digital, el término “aura” comenzó a utilizarse para definir la energía, la confianza o el carisma que transmite una persona. Así, “farmear aura” significa realizar acciones destinadas a aumentar esa imagen de seguridad, proyectar una personalidad llamativa o conseguir una mayor presencia social. En un lenguaje más cotidiano, sería algo parecido a intentar quedar bien, marcarse una pose o hacer algo para parecer especialmente atractivo o impresionante ante los demás.

El fenómeno, que comenzó a extenderse hace unas semanas en varios países de Latinoamérica, ha crecido rápidamente en España a través de vídeos y convocatorias difundidas en TikTok. Además de Alicante, ya se han organizado encuentros en ciudades como Valencia, Burgos, A Coruña o Barcelona, impulsados por usuarios particulares que han llamado a los jóvenes a reunirse para participar en estos duelos.

Gestos, bailes y actitud para ganar

Las batallas de “farmear aura” no siguen unas reglas estrictas. Los participantes suelen comenzar con movimientos popularizados en redes sociales, como los gestos asociados al viral “six-seven”, y después despliegan todo tipo de recursos: pasos de baile, poses, expresiones faciales o movimientos corporales con los que intentan demostrar confianza y personalidad.

La clave no está en ejecutar una técnica concreta, sino en la capacidad de cada participante para captar la atención del público. Quien consigue mostrarse más seguro, carismático o sorprendente suele recibir más apoyo de los asistentes, mientras que la falta de confianza o la vergüenza pueden jugar en contra.

Aunque la estética pueda recordar a las batallas de hip-hop, este nuevo fenómeno es mucho más abierto y accesible. Cualquier persona puede participar sin necesidad de tener una preparación previa, ya que el objetivo principal es representar una actitud y conseguir transmitir la mayor cantidad posible de “aura”.