Renfe deja a Alicante con trenes de Cercanías de hace 40 años mientras rejuvenece la flota de Valencia

Los trenes de Cercanías de Alicante seguirán circulando con más de 40 años de servicio. Renfe no contempla, por ahora, renovar las unidades que cubren las líneas del núcleo Alicante-Murcia ni Alicante-Sant Vicent del Raspeig, pese a que la compañía acaba de anunciar una reorganización de la flota en Valencia que permitirá reducir la edad media de sus convoyes de 27,8 a 17,2 años. La decisión vuelve a poner sobre la mesa la situación de un material ferroviario de la provincia que mantiene algunos de los trenes más antiguos en circulación de la red nacional, ya que incluso las antiguas unidades que se marcharán de Valencia son una década más joven que los trenes que seguirán prestando servicio en Alicante.

La empresa pública confirma a INFORMACIÓN que "de momento no hay nada previsto" para cambiar los trenes que operan tanto en la línea C1 Alicante-Murcia como en la conexión C3 Alicante-Sant Vicent del Raspeig. Así, mientras la provincia de Valencia hacia una renovación del material, Alicante continúa dependiendo de unidades diésel de la serie 592, conocidas como "camellos", cuya fabricación se remonta a principios de los años 80.

Más de 40 años de los trenes Alicante-Murcia

La principal afectada por esta falta de renovación es la línea C1 Alicante-Murcia. Los trenes de la serie 592 que prestan este servicio fueron fabricados entre 1981 y 1984 y acumulan más de 40 años desde su puesta en circulación. Aunque algunas unidades han recibido reformas para mejorar elementos interiores, sistemas y prestaciones, esas actuaciones no modifican la antigüedad estructural de unos vehículos diseñados hace más de cuatro décadas.

Desde el sindicato Semaf Alicante, su secretario de sección, David Martos Oliver, señala que el problema es que la sustitución de estos trenes "continúa sin una fecha clara" y recuerda que el principal condicionante es que la conexión Alicante-Murcia "sigue sin estar electrificada". La falta de electrificación limita las opciones de renovación, ya que la tendencia actual pasa por incorporar trenes eléctricos o tecnologías de bajas emisiones y no por adquirir nuevas unidades diésel, como las que operan en Alicante.

El sindicato considera que la solución pasa por abordar de forma conjunta la modernización de la infraestructura y la renovación del material. Entre las actuaciones pendientes se encuentra la Variante de Torrellano, una infraestructura clave para conectar el aeropuerto Alicante-Elche y avanzar hacia la electrificación completa de la línea.

Alicante ya tuvo sobre la mesa un proyecto para incorporar nuevos vehículos al núcleo Alicante-Murcia, con la previsión de adquirir 21 unidades, pero aquella renovación no llegó a materializarse.

La falta de trenes eléctricos mantiene unidades diésel donde ya hay catenaria

Aunque el problema de la flota alicantina no se limita a la línea hacia Murcia. La falta de disponibilidad de material eléctrico provoca que trenes diésel de la serie 592 continúen prestando servicio en recorridos que ya cuentan con infraestructura electrificada, como la línea C3 Alicante-Sant Vicent del Raspeig.

El secretario de Semaf explica que el núcleo ferroviario dispone actualmente de una única unidad eléctrica de la serie 447 asignada a Alicante, cuando anteriormente contaba con dos. Esta situación obliga a utilizar trenes diésel en trayectos donde una unidad eléctrica permitiría mejores prestaciones, con mayor capacidad de aceleración y menores emisiones. La llegada de nuevos trenes a otros núcleos abre además la incógnita, para el sindicato, sobre el futuro reparto de unidades eléctricas entre territorios.

Una infraestructura que también limita el servicio

El envejecimiento del material ferroviario se suma a las dificultades de una infraestructura que condiciona el funcionamiento de la línea Alicante-Murcia. El trazado continúa siendo de vía única en todo su recorrido, una circunstancia que reduce la capacidad de la línea y deja poco margen de respuesta ante incidencias.

Los cruces de trenes dependen de los puntos habilitados para ello, por lo que cualquier retraso puede provocar esperas y afectar al resto de circulaciones. A esta situación se añaden limitaciones temporales de velocidad en distintos tramos que, según denuncia el sindicato, se mantienen durante largos periodos y terminan repercutiendo en los tiempos de viaje.

Tampoco la llegada de la Alta Velocidad entre Orihuela y Murcia ha supuesto una mejora significativa para los usuarios de Cercanías. Aunque la línea comparte infraestructura con el corredor de alta velocidad, la configuración actual de estaciones como Orihuela y Beniel condiciona la explotación del servicio y limita la capacidad para realizar cruces de trenes con parada comercial.

Valencia reduce su edad media de trenes mientras Alicante espera

El contraste con Valencia ha reabierto el debate sobre la renovación del material ferroviario. Renfe incorporará progresivamente 41 trenes Civia 465 al núcleo valenciano, procedentes de Madrid, con una edad media de 17,2 años frente a los 27,8 años de la flota que sustituirán. La compañía defiende que la operación permitirá aumentar la capacidad y mejorar el servicio, aunque no se trata de trenes nuevos.

Para Alicante, sin embargo, la situación es diferente, ya que mientras la red valenciana afronta una reducción de la edad media de sus convoyes, las líneas alicantinas mantienen trenes fabricados en los años 80 y sin previsión inmediata de sustitución.

El resultado es una red que continúa arrastrando una doble dificultad: unos trenes envejecidos y unas infraestructuras pendientes de modernización. Un escenario que afecta directamente a un servicio utilizado diariamente por miles de viajeros entre Alicante, Elche, Orihuela y Murcia y que condiciona su capacidad para competir con otros medios de transporte.