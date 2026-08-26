Del autobús a la carretera y a metros de la acera: los vehículos particulares invaden la parada de plaza América de Alicante

Un acceso impracticable. La plaza de América, en el barrio alicantino de Altozano, dispone de una parada de autobús en la que el vehículo de transporte público no puede introducirse prácticamente nunca. El motivo es el aparcamiento frecuente de coches en zona irregular, delimitada por la línea amarilla por estar, precisamente, habilitada para que el autobús estacione y pueda dejar y recoger pasajeros.

Sin embargo, esta norma de tráfico no se cumple, y en ocasiones hay incluso más coches en el acceso a la parada que espacio para acceder a ella. Una situación que convierte el autobús en un vehículo poco practicable, especialmente para las personas con más dificultades de movilidad, como lo son las personas mayores. Muchos de los usuarios del autobús que para en plaza de América pertenecen a este segmento poblacional, dado que a pocos metros se halla el Centro de Salud Campoamor y, un poco más alejado, el Hospital Doctor Balmis.

Hace poco un hombre con silla de ruedas sufrió para acceder a la acera, no podía bajar Marisa Nadal — Usuaria del autobús

La aventura para llegar a estos dos lugares empieza, para muchas personas, nada más bajar del autobús. Marisa Nadal, asidua en la línea 4, que une Tómbola con el barrio del Cementerio y que cruza otros barrios como la Florida, Babel, Carolinas, Altozano, Los Ángeles o el centro de Alicante, explica que “la mayoría de coches que aparcan impiden al autobús acercarse a la acera”.

Dificultades para bajar del autobús en plaza de América. / Rafa Arjones

Recuerda, además, que “hay gente mayor que suele venir al ambulatorio y que no pueden bajar”, y apunta que “hace poco un hombre con silla de ruedas sufrió para acceder a la acera, no podía bajar”. A su vez, apunta que la problemática se hace más grande cuando en la parada coinciden dos autobuses.

La gente baja como puede, y las personas que van con un andador tienen un problema muy serio Pedro Martínez — Usuario del autobús

Y es que, además de la línea 4, la que pasa con más frecuencia, en esta parada de Altozano coinciden también las líneas 13 y 191. La primera conecta la Rambla con Villafranqueza, y la segunda conduce desde el museo arqueológico MARQ, situado en El Pla, hasta el estadio José Rico Pérez. El problema a la hora de bajar es que las personas acceden a la carretera y no a la acera, que está elevada en esta calle, por lo que el descenso es más pronunciado y, por tanto, difícil para los ciudadanos con problemas de movilidad, muchos de los cuales no tienen suficiente con la bajada de la rampa del propio autobús.

Dicha rampa, además, está pensada para acceder a aceras con bordillo, que se encuentran a unos pocos metros de la bajada en asfalto que el autobús está obligado a hacer. “Muchos de los coches que impiden el acceso son de personas que paran a desayunar o a descargar y luego pasa lo que pasa”, protesta Pedro Martínez, también usuario del autobús.

No puede ser que las personas que se mueven con dificultades no puedan bajar del autobús con seguridad José Antonio Pérez — Conductor de autobús

Un vecino de Altozano que también frecuenta el transporte público, y que también se llama Pedro Martínez, lamenta que “la gente baja como puede, y las personas que van con un andador tienen un problema muy serio”. Él mismo, reconoce, padece de problemas de movilidad. “No sé por qué no lo arreglan, todos los días ocurre lo mismo y nada cambia”.

Recientemente un conductor de la línea 4, José Antonio Pérez, emitió una queja en redes sociales sobre este problema. En palabras a INFORMACIÓN, afirma que la falta de accesibilidad “se ve a diario”, y dice estar “cansado de comprobar que la gente no puede acceder”. Según explica, “una persona con andador casi se cae” cuando él mismo conducía el vehículo. “A la gente le da igual, hay paradas que tienen este problema y nadie hace nada”, dice también quejándose ante las aglomeraciones de camiones de carga y descarga en algunas ocasiones. “Algunas veces, si le dices algo a los conductores, se envalentonan, y no puede ser que las personas que van en silla de ruedas, con andadores o que se mueven con dificultades y llevan carritos de compra no puedan bajar del autobús con seguridad”, concluye.