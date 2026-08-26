El Ayuntamiento de Alicante se suma a las concentraciones en apoyo a Ceuta para el próximo miércoles

“Alicante con Ceuta”. Es el lema con el que el Ayuntamiento de Alicante ha decidido adherirse a las convocatorias promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez de la Frontera con el PP, en apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria sufrida el pasado 30 de julio, cuando miles de personas cruzaron la frontera que separa la ciudad de Marruecos.

Según ha expresado el Ayuntamiento a través de un comunicado, la concentración, que se convoca frente al Consistorio (tal como ocurrirá en el resto de ciudades que se sumen a la iniciativa), se organiza “en apoyo y solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta y sus vecinos”. Además, el día 2 de septiembre, que es cuando tendrá lugar la concentración, coincide con el Día de Ceuta.

Desde el Consistorio presidido por el alcalde Luis Barcala consideran que “la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio ha provocado una situación sin precedentes en Ceuta”, y por eso el Ayuntamiento “quiere sumarse al apoyo que de manera conjunta se mostrará el miércoles a las 20 horas a las puertas de los ayuntamientos españoles que quieren respaldar esta iniciativa”.

Por último, la máxima institución municipal hace también suyas unas palabras emitidas desde la FEMP, que quiere “hacer llegar a Ceuta el sentir de quienes, en todos los rincones del país, saben lo que esta ciudad autónoma y sus vecinos están sufriendo, de aquellos que son conscientes del momento histórico que tanto Ceuta como España está viviendo”.

No será la primera concentración relacionada con los hechos de Ceuta que se convoca en Alicante. El domingo 2 de agosto, solo tres días después de la llegada de migrantes, Vox convocó una protesta en la plaza de la Montañeta, frente a la Subdelegación del Gobierno, que derivó en proclamas contra la migración y en insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Acudieron un total de 300 personas.