La calle de la Albufereta donde los vecinos salen de noche con la linterna del móvil: "Es como andar en las tinieblas"

La linterna del teléfono móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible en la rutina nocturna de estos vecinos del barrio de la Albufereta, en Alicante. La falta de iluminación en la calle Deportistas Hermanos Torres obliga a quienes viven en esta vía a salir de casa a oscuras para tirar la basura, pasear al perro o simplemente recorrer los metros que separan sus viviendas de la parada del TRAM de Lucentum. "Es como andar en las tinieblas", asegura Prisca Asensi, vecina de la zona, que reclama una solución para una situación que, según denuncian, se mantiene desde hace años.

La calle, situada junto a la avenida de la Deportista Míriam Blasco, presenta actualmente una imagen de abandono. De las dos aceras de la vía, solo una cuenta con farolas y, además, únicamente funcionan las situadas en los extremos de la calle, mientras que las de la zona central permanecen apagadas, lo que deja la mayor parte del recorrido completamente a oscuras. La falta de luz preocupa especialmente por la ubicación de la calle y los vecinos señalan que por la noche transitan muchas personas por esta vía y que la oscuridad genera sensación de inseguridad.

Unas vecinas vuelven a casa iluminando el camino con el móvil / Pilar Cortés

Prisca Asensi, residente de la zona, explica que ha trasladado en varias ocasiones sus quejas al Ayuntamiento de Alicante. "Tenemos muy pocas farolas, las que están en mitad de la calle no funcionan desde hace muchísimo tiempo y en la acera de enfrente directamente no hay", señala Asensi. La vecina lamenta que una calle utilizada para acceder al transporte público no disponga de una iluminación adecuada y recuerda que en otras vías cercanas la situación es diferente. “Estaría bien que una de las calles que va al TRAM estuviera más iluminada”, apunta.

Los residentes también relacionan la falta de iluminación con episodios que, aseguran, generan molestias en la zona. "Hemos tenido problemas de botellones y todo, como está oscuro", añade Asensi, que reclama que, en el caso de que el Ayuntamiento quiera mejorar la iluminación de la zona, a los vecinos les gustaría que futuras farolas tengan una altura adecuada para evitar que la vegetación impida que la luz llegue a la acera.

Linternas para caminar y evitar tropiezos

La oscuridad no es el único problema que denuncian los vecinos. A la falta de alumbrado se suma el mal estado del pavimento, con varias grietas y zonas levantadas por las raíces de los árboles, así como un ejemplar sin podar que invade parte de la acera y dificulta el paso. "Salimos a tirar la basura con la linterna del móvil porque está el suelo un poco fastidiado", comenta Javi Celaya, otro residente, que explica que la situación obliga a utilizar el móvil incluso para tareas cotidianas. Celaya asegura que la única farola que funciona "está al final de la calle y parece que ilumina más la calle que cruza que esta".

Como este vecino, María P. Medina, vecina de la calle, insiste en que la falta de luz se repite con frecuencia. "Siempre estamos igual, pasa un montón, no sabemos por qué, pero se queda toda la calle sin luz", relata Medina. Desde su vivienda, asegura, escucha habitualmente el paso de personas durante la noche debido al movimiento de la zona, pero considera que la oscuridad incrementa la sensación de inseguridad. "Pasamos con la linterna del móvil para llegar a la puerta. Ahora han puesto un vigilante de seguridad por la noche en la escuela que tenemos enfrente y eso nos da un poco más de seguridad por la noche", explica.

Un vecino pasea a su perro en la oscuridad y ayudado por la linterna del móvil / Pilar Cortés

La vecina añade que el mal estado de la acera también supone un riesgo para los peatones, especialmente durante la noche. "Toda la parte del suelo con los árboles está fatal, las raíces han levantado mucho la acera y por la noche no se ve y nos podemos tropezar", señala Medina.

Una imagen de abandono

Los residentes consideran que la calle necesita una actuación que vaya más allá de la reparación de las farolas. Denuncian que el deterioro del pavimento, la falta de poda y la ausencia de iluminación suficiente han dejado una imagen de abandono en una zona residencial con tránsito diario.

Silver Velasco, vecino de la zona, asegura que la situación es habitual y que quienes pasean por la calle de noche recurren al teléfono móvil para poder ver el camino. "Solo hay una farola que funciona y la poca luz que da no llega por los árboles. Estamos a oscuras totalmente", afirma Velasco quien también apunta que muchas personas que se dirigen al TRAM caminan por la zona con la luz del móvil debido al mal estado de la acera.

Como este vecino, Susana Naranjo, relata que acompaña a sus conocidas hasta casa por la noche porque la falta de visibilidad genera inseguridad. "Da miedo pasar por aquí. No sabes bien quién viene o qué está pasando, y solemos ir con la linterna puesta porque no vemos nada", explica Naranjo.

Los vecinos reclaman así que se reparen los puntos de luz averiados y se actúe sobre el arbolado y el pavimento para recuperar una calle que, aseguran, lleva demasiado tiempo sin recibir la atención necesaria.