Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelos Nueva YorkMenos mosquitos500 quijotesPisos compartidosMeteotsunami en AlicanteLimón ExpressEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Astronomía

Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026: a qué hora verlo y dónde será más visible

A diferencia de un eclipse solar como el vivido el pasado día 12, un eclipse lunar puede observarse a simple vista de forma segura, tal y como señalan el IAC y el IGN

Luna del Esturión 2026: a qué hora se verá en España y cómo será el eclipse lunar del 28 de agosto

Luna del Esturión 2026: a qué hora se verá en España y cómo será el eclipse lunar del 28 de agosto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante

Los fenómenos astronómicos del verano no han llegado a su fin: la madrugada de este viernes 28 de agosto de 2026 obligará a madrugar a quienes disfrutan observando de estos fenómenos. Y es que tras el eclipse solar total del pasado 12 de agosto, llega el eclipse parcial de Luna, que será visible en toda España y llegará a cubrir alrededor del 96% del disco lunar en su momento de mayor intensidad, tal y como ha informado Proyecto Mastral, la plataforma de divulgación meteorológica y climatológica afincada en Torrevieja.

¿Cuándo comienza el eclipse parcial de Luna?

La fase parcial del eclipse de este viernes comenzará sobre las s 04.34 horas y alcanzará su máximo a las 06.13 horas. En ese momento, prácticamente toda la Luna estará dentro de la sombra terrestre y podrá adquirir tonalidades rojizas. El final de esta fase está previsto a las 07.52 horas.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse será visible en todo el territorio peninsular, aunque no de la misma forma. En el centro y este de la Península y en Baleares, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial. En el resto de la Península, Canarias y Ceuta, el ocaso lunar se producirá después, por lo que las condiciones astronómicas permitirán seguir durante más tiempo el fenómeno.

En la provincia de Alicante, tal y como informa Proyecto Mastral, el máximo tendrá lugar alrededor de las 06.12 horas, con la Luna todavía a unos 14 grados sobre el horizonte. El satélite se ocultará aproximadamente a las 07.36 horas, antes de que concluya completamente la fase parcial. Para observarlo será especialmente importante disponer de una vista despejada hacia el oeste-suroeste.

¿Debo usar gafas o protección visual?

A diferencia de un eclipse solar como el vivido el pasado día 12, un eclipse lunar puede observarse a simple vista de forma segura, tal y como señalan el IAC y el IGN.

Noticias relacionadas y más

Gafas para ver eclipse solar

Para observar el eclipse lunar no son necesarias las gafas de protección ocular. / INFORMACIÓN

La única gran incógnita por ahora sobre el próximo eclipse se resume en una pregunta: ¿respetarán las nubes a aquellos que madruguen para contemplarlo en la provincia?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los vecinos de Tabarca contratan abogados para avanzar en su independencia parcial de Alicante
  2. Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de un gran comisionado
  3. Fallece Gonzalo Infante, el arquitecto y navegante detrás del Panoramis y el muelle de la Volvo
  4. Playa de San Juan crece hacia la huerta de Alicante con 4.800 viviendas y tres nuevos barrios en el Plan General
  5. Vivir en antiguos bajos comerciales de Alicante: a mitad de precio y en peores condiciones de habitabilidad
  6. Alicante empieza la semana con paraguas: la Aemet prevé lluvias en varios puntos de la provincia
  7. Alicante admite carencias en el transporte público y apuesta por la avenida de Dénia como pieza clave en el nuevo Plan General
  8. Más noches de bochorno en Alicante: la humedad eleva la sensación térmica hasta los 34 grados

Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026: a qué hora verlo y dónde será más visible

Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026: a qué hora verlo y dónde será más visible

Cerco al botellón en el barrio de Playa de San Juan de Alicante

Cerco al botellón en el barrio de Playa de San Juan de Alicante

La Aemet avisa de más nubes en Alicante: lluvias débiles y bajada de las temperaturas máximas

La Aemet avisa de más nubes en Alicante: lluvias débiles y bajada de las temperaturas máximas

¿Qué pasaría si las escuelas abrieran sus puertas a la cultura?

Pérez Llorca destaca el incremento de la plantilla de la sanidad pública con 3.600 nuevas plazas en los últimos tres años

Pérez Llorca destaca el incremento de la plantilla de la sanidad pública con 3.600 nuevas plazas en los últimos tres años

El Ayuntamiento de Alicante paga los toldos de Tabarca un año y medio después tras un verano sin sombras en la isla

El Ayuntamiento de Alicante paga los toldos de Tabarca un año y medio después tras un verano sin sombras en la isla

El Alicante Beachvolley Fest reúne este fin de semana a los mejores jugadores en la playa de Urbanova

El Alicante Beachvolley Fest reúne este fin de semana a los mejores jugadores en la playa de Urbanova

El gobierno de Barcala rechaza las críticas al estado de las pistas deportivas de Alicante: "No se ajusta a la realidad"

El gobierno de Barcala rechaza las críticas al estado de las pistas deportivas de Alicante: "No se ajusta a la realidad"
Tracking Pixel Contents