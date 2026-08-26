Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026: a qué hora verlo y dónde será más visible

Los fenómenos astronómicos del verano no han llegado a su fin: la madrugada de este viernes 28 de agosto de 2026 obligará a madrugar a quienes disfrutan observando de estos fenómenos. Y es que tras el eclipse solar total del pasado 12 de agosto, llega el eclipse parcial de Luna, que será visible en toda España y llegará a cubrir alrededor del 96% del disco lunar en su momento de mayor intensidad, tal y como ha informado Proyecto Mastral, la plataforma de divulgación meteorológica y climatológica afincada en Torrevieja.

¿Cuándo comienza el eclipse parcial de Luna?

La fase parcial del eclipse de este viernes comenzará sobre las s 04.34 horas y alcanzará su máximo a las 06.13 horas. En ese momento, prácticamente toda la Luna estará dentro de la sombra terrestre y podrá adquirir tonalidades rojizas. El final de esta fase está previsto a las 07.52 horas.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el eclipse será visible en todo el territorio peninsular, aunque no de la misma forma. En el centro y este de la Península y en Baleares, la Luna se pondrá antes de que termine la fase parcial. En el resto de la Península, Canarias y Ceuta, el ocaso lunar se producirá después, por lo que las condiciones astronómicas permitirán seguir durante más tiempo el fenómeno.

En la provincia de Alicante, tal y como informa Proyecto Mastral, el máximo tendrá lugar alrededor de las 06.12 horas, con la Luna todavía a unos 14 grados sobre el horizonte. El satélite se ocultará aproximadamente a las 07.36 horas, antes de que concluya completamente la fase parcial. Para observarlo será especialmente importante disponer de una vista despejada hacia el oeste-suroeste.

¿Debo usar gafas o protección visual?

A diferencia de un eclipse solar como el vivido el pasado día 12, un eclipse lunar puede observarse a simple vista de forma segura, tal y como señalan el IAC y el IGN.

Para observar el eclipse lunar no son necesarias las gafas de protección ocular. / INFORMACIÓN

La única gran incógnita por ahora sobre el próximo eclipse se resume en una pregunta: ¿respetarán las nubes a aquellos que madruguen para contemplarlo en la provincia?