El Hospital de Alicante reduce a la mitad la necesidad de poner un marcapasos tras una intervención cardíaca gracias a un fármaco antiinflamatorio

Un fármaco antiinflamatorio de uso habitual podría reducir a la mitad la necesidad de implantar un marcapasos permanente en pacientes sometidos a una sustitución de la válvula aórtica mediante catéter. Así lo demuestra un ensayo clínico piloto desarrollado por investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Doctor Balmis.

El estudio, denominado Glucotavi, se ha realizado en el hospital alicantino con un centenar de pacientes y acaba de publicarse en «EuroIntervention», revista oficial de la Asociación Europea de Cardiología Intervencionista.

Los resultados muestran que la administración de un glucocorticoide alrededor del momento de la intervención redujo del 16% al 8% el porcentaje de pacientes que necesitaron posteriormente un marcapasos definitivo. Es decir, la estrategia permitió reducir a la mitad el riesgo relativo de esta complicación.

Este tratamiento podrá evitar m680 implantes de marcapasos cada año con un ahorro en torno a los dos millones de euros anuales

Estenosis aórtica

La investigación aborda uno de los principales problemas asociados al implante de válvula aórtica transcatéter, conocido como TAVI. Esta técnica ha revolucionado el tratamiento de la estenosis aórtica, o estrechamiento de la válvula aórtica del corazón que dificulta el flujo normal de la sangre hacia el resto del cuerpo, especialmente en pacientes de edad avanzada, al permitir sustituir la válvula dañada sin necesidad de recurrir a una cirugía a corazón abierto.

El procedimiento se realiza habitualmente mediante una pequeña punción en la ingle, a través de la cual se introduce un catéter que permite colocar la nueva válvula. De esta manera, se reducen los tiempos de hospitalización y la recuperación suele ser más rápida.

Sin embargo, la intervención puede afectar al sistema eléctrico del corazón y provocar alteraciones en la conducción cardíaca. En algunos pacientes estas alteraciones hacen necesario colocar un marcapasos permanente. Actualmente, entre el 13% y el 20% de las personas sometidas a TAVI precisan este dispositivo.

Vía intravenosa

Para comprobar si la inflamación generada durante la intervención podía estar relacionada con esta complicación, los investigadores diseñaron un ensayo clínico aleatorizado con 100 pacientes, divididos en dos grupos de 50.

Los pacientes del grupo de intervención recibieron un glucocorticoide por vía intravenosa una hora antes de someterse al implante de la válvula y continuaron posteriormente con el tratamiento por vía oral durante siete días. El otro grupo recibió el tratamiento convencional.

La diferencia entre ambos grupos fue clara. Mientras que ocho de cada 50 pacientes del grupo tratado con el antiinflamatorio necesitaron un marcapasos, fueron ocho de cada 50 en el grupo convencional.

La doctora Laura Fuertes-Kenneally, investigadora del grupo de Patología Cardiovascular de Isabial y primera autora del estudio, destaca que evitar el implante de estos dispositivos tiene importantes beneficios para los pacientes.

Con los marcapasos existe el riesgo de infecciones y las baterías se agotan con los años y exigen recambios Laura Fuertes-Kenneally — Doctora e investigadora del grupo de Patología Cardiovascular de Isabial

«Las complicaciones con la instalación de un marcapasos no están exentas. Existe el riesgo de infecciones y las baterías se agotan con los años y exigen recambios. Además, como es normal, se alarga la estancia del paciente en el hospital», explica.

Otro de los aspectos destacados por los investigadores es la seguridad del tratamiento. «Lo más importante es que el tratamiento antiinflamatorio utilizado en el ensayo, además de ser eficaz, es seguro», señala Fuertes-Kenneally. Durante el estudio, la mortalidad fue similar en ambos grupos y no se detectaron complicaciones vasculares asociadas a la administración intravenosa del fármaco.

El equipo que participa en el ensayo que ha tenido repercusión internacional / INFORMACIÓN

Alicante busca confirmar los resultados

Pese a los resultados obtenidos, los investigadores subrayan que todavía es necesario realizar estudios más amplios antes de que esta estrategia pueda incorporarse a la práctica clínica habitual.

El doctor Juan M. Ruiz-Nodar, jefe de Sección de Hemodinámica del Hospital Doctor Balmis, apunta que el siguiente paso será poner en marcha un ensayo clínico multicéntrico que permita confirmar los resultados obtenidos en Alicante.

El nuevo estudio debería incluir a cerca de 600 pacientes, que serían aleatorizados entre los diferentes grupos de tratamiento. Esta muestra permitiría obtener una evidencia estadística más sólida y determinar si el tratamiento antiinflamatorio puede convertirse en una nueva estrategia para prevenir los trastornos de conducción tras un TAVI.

Un posible ahorro de dos millones de euros

La investigación también podría tener un importante impacto económico para el sistema sanitario. En España se realizan cada año alrededor de 8.500 sustituciones de válvula aórtica mediante catéter.

Si en un estudio de mayor tamaño se confirmara la reducción observada en el ensayo de Alicante, los investigadores calculan que podrían evitarse unos 680 implantes de marcapasos cada año.

El ahorro directo, teniendo en cuenta únicamente el coste de los dispositivos y de su implantación, se situaría en torno a los dos millones de euros anuales. Esta estimación, además, no incluye otros costes asociados al marcapasos, como la prolongación del ingreso hospitalario, el seguimiento ambulatorio, las posibles complicaciones o los futuros recambios de batería. Por ello, el ahorro real podría ser todavía mayor.

Los resultados del ensayo sitúan así al Hospital Doctor Balmis y a Isabial en una línea de investigación que busca reducir una de las principales complicaciones de una técnica que ha transformado el tratamiento de la estenosis aórtica y que se utiliza cada vez con mayor frecuencia.