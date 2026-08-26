La OCU estima que las familias gastarán 2.190 euros en la vuelta al cole en la Comunidad Valenciana, por debajo de la media

Las familias en la Comunidad Valenciana gastarán el próximo curso escolar 2.190 euros de media, según un informe publicado este miércoles por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El desembolso es inferior al de la media española que es de 2.484 euros, lo que supone 294 euros menos. "La variación se debe a que en esta autonomía hay mayor porcentaje de alumnos en la pública que respecto de otras comunidades", ha señalado la organización.

"Entre estos gastos hay anuales que se pagan de una vez como la matrícula, el uniforme, los libros de texto, el material escolar o el material informático; y gastos mensuales como la cuota escolar, el comedor (y a veces el desayuno), la ruta o las actividades extraescolares", explica el informe.

Tipo de centro

"El gasto anual puede ir de 1.300 euros de media a superar los 5.000" en el resultado global, señala el informe. El 63% de los padres o tutores legales que respondieron la encuesta lleva a sus hijos a un centro público, un 30% va a la concertada y el 7% a centros privados.

El gasto medio en España en un centro público es de 1.294 euros, mientras que en la concertada es de 3.450 euros y en la privada se dispara a 8.761 euros, por lo que la diferencia entre un centro concertado y uno privado supera los 5.000 euros. "Es el importe de la matrícula y el de las cuotas mensuales (o aportaciones voluntarias) lo que explica las grandes diferencia entre unos centros y otros", señala el informe.

Los resultados para España señalan que "la vuelta al cole de los alumnos de primaria, con más gastos fijos, y de los alumnos de bachillerato sale en general más cara que la de los estudiantes de la ESO".

El sondeo de la OCU se ha elaborado tras recopilar información sobre 1.100 estudiantes de entre 3 y 8 años que cursarán estudios desde Educación Infantil a Bachillerato.