El arte, como el juego, supone la ruptura con lo habitual, con lo sabido. La percepción estética modifica a quien la percibe. El hecho de que el arte sea un lugar de experiencia significa que niños y adultos aprenden algo acerca de sí mismos y del mundo, además de estremecerse o gozar, ya que del encuentro con el arte nadie vuelve sin alguna ganancia emocional, estética, subjetiva y también cognoscitiva.

¿Qué pasaría si las escuelas abrieran sus puertas a la cultura?

"La primera infancia es la etapa de la vida en que se aprende a simbolizar, y simbolizar es la base de la experiencia de pensamiento. Sin jugar, sin cantar, sin leer o escuchar historias ficcionales es difícil enriquecer la capacidad de pensar" (M. Emilia López, 2016).

Apostar por un desarrollo cultural más rico para la primera infancia implica también un aprovisionamiento de recursos sociales, afectivos y culturales en los mediadores. Me gusta que M. Emilia, buena amiga y excelente psicóloga, no se detenga a comentar "lo que hay que aprender": letras, números, hábitos, coordinación viso manual y demás retahílas del currículum. Ella habla de simbolizar, de pensar, de arte, de juego, de ficción, de cultura. Y nos sitúa a los maestros en el magnífico lugar de ser mediadores culturales.

Es decir, nos propone hacer nuestra tarea de tal modo que los niños conozcan y amen los bienes culturales con los que crecerán, se enriquecerán, disfrutarán y harán florecer su creatividad. Llevar a los niños de la mano hasta el arte, la música, los cuentos, la poesía, la danza… sería como apuntalar un importante eje cultural de nuestro hermoso cometido. Algo a tener en cuenta ahora que va a empezar el curso.

Nuestro papel como maestros estará teñido de cercanía, de vínculo, de afecto, de escucha, de placer, de palabras, de músicas, de poemas, de sueños, de belleza. No pondremos el acento simplemente en enseñar a los niños a comer o a vestirse, sino en hacerlo cantando y jugando con ellos. No insistiremos en que recorten o pinten, más bien nos pondremos a su lado y probaremos a crear juntos. No nos obsesionaremos con que lean y escriban en Educación Infantil, sino que les daremos a degustar las historias, las palabras, las expresiones y la emoción de asomarse a las vidas de otros. Y lo que ellos vayan sintiendo les dará seguridad, les acompañará y les generará deseos de saber.

A mí me gusta ofrecer a los niños ocasiones de jugar, construir, cantar, bailar, pintar, rimar, inventar cuentos, hacer teatro. Si un niño se da cuenta de que con estas actividades lo pasa bien, puede quedarse con esos recursos en su haber y utilizarlos cuando le hagan falta. Acompañar a los niños en su recorrido de acercamiento a las narrativas culturales, será darles el regalo de la posibilidad de tener un lugar diferenciado para ser, para explicarse, para inventar. Será ofrecerles el ejemplo de tantos otros que han encontrado formas propias de estar, de producir, de disfrutar y de decir de sí. Será confiar en ellos, hacerles sentir que pueden contarse bellamente.

Hace unos años tuve ocasión de ver una exposición de obras de Joan Brossa que me inundó de sorpresa, de placer y de risa. Desde la primera mirada el asombro prevalecía a otras sensaciones. Metida en ese baño de novedades, sentí que lo que se jugaba era el juego, el humor, la divergencia, el atrevimiento y una libertad interior con deseo de comunicar. Ver esas chispas de pequeño formato, pero de gran fuerza me supuso descubrimiento y conmoción. Algunas se me han quedado en el recuerdo, como dos llaves que parece que te miran, un sillón con cola de zorro, relojes con más agujas de la cuenta, o menos. Objetos deformados, rotos, ensamblados con lógicas impertinentes y distintas. Palabras que sirven de hilo conductor para enlazar utensilios, materiales o elementos cotidianos.

Intentando transmitir a los niños estas impresiones personales para compartir con ellos el gusto por la belleza, les mostré láminas, imágenes, libros ilustrados…, les expliqué cómo conocí a algunos artistas y les dije por qué me gustaban. Es decir, me expuse a mí misma como sujeto sensible al arte, pretendiendo el efecto contagio, no ya para que les gusten las obras que son de mi agrado, sino para abrirles la curiosidad y el deseo de conocer el hecho artístico.

Me pregunto qué pasaría si la escuela abriera realmente sus puertas a la cultura, al entorno, a la vida.

¿Qué sensibilidades criarían los niños -y los maestros- si el arte, la música y la literatura tuvieran espacio en nuestros centros escolares?

¿Cómo enfocaríamos los maestros las tareas plásticas si le perdiéramos el miedo al arte auténtico y le cogiéramos miedo a las fichas, aburridas y estereotipadas, que empobrecen la imaginación de nuestros niños?

¿Qué ocurriría si los artistas pudieran entrar a las escuelas a mostrar sus obras, a tocar sus músicas, a hacer sus teatros, y a contagiarnos a niños y maestros las ganas de crear? ¿O si fueran los niños los que salieran a mirar los museos, las fuentes, las esculturas o los edificios de las ciudades y los pueblos para familiarizarse con las cosas bellas?

En mi experiencia he visto que, de manera creciente, los niños proponen, prueban y sugieren temas, modos de hacer, materiales o composiciones. Que disfrutan con las tareas plásticas, que no se asustan de que no les salga algo, que se atreven a idear, plasmar, mezclar e incluir en sus producciones cualquier cosa que se les ocurre y que valoran lo hermoso allí donde lo encuentran.

Y cuando van creciendo, siguen probando y disfrutando. Escriben cuentos y poesías, dibujan, pintan, bailan, modelan, tocan instrumentos, diseñan, hacen teatro, crean…

Mirar y admirar lo que hacen otros permite tolerar el vacío y movernos hacia el logro de la satisfacción de nuestros deseos, en un proceso que no es otro que el de crear, aprender, admirar y vivir en busca de lo que queremos.

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Justo lo que nos hace falta para encarar estos tiempos inciertos.