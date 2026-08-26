Los vecinos de Tabarca lamentan que el Ayuntamiento de Alicante no ponga los toldos: “Tener sombras no debería ser tan complicado”

La instalación de sombrajes en Tabarca sigue siendo una incógnita. Un día después de que el Ayuntamiento de Alicante reconociera que había sufragado los 165.649 euros un año y cuatro meses después de la adjudicación, que tuvo lugar en abril de 2025, su colocación en la arteria central de la isla, el carrer d'Enmig, sigue a la espera.

El martes, tras la Junta de Gobierno, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, admitió que “este año no ha habido y no va a haber toldos”. Desde la Asociación de Vecinos de la Isla de Tabarca, su presidenta, Carmen Martí, lamenta que la instalación de las lonas “ha sido muy complicada desde el principio”. Según explica, “se pidieron sombrajes y dieron un proyecto hecho, pero ha traído mucha polémica”. Ante esta situación, se muestra escéptica. “Con todo lo que ha pasado no sabemos si el año que viene habrá toldos. No tenemos ni idea”.

Recorrido

La licitación para adjudicar la instalación de sombrajes en Tabarca salió a concurso en diciembre de 2024 para cubrir dos tramos de la isla, entre la plaça Carloforte y el carrer del Moll y entre esta última calzada y la plaça Gran. Esto es el espacio central de la isla que ocupa el carrer d'Enmig, el más concurrido dentro de la población, donde se preveía la prevención del sol en temporada alta y en los meses soleados, ya que se contemplaba que la instalación se alargara desde el 19 de marzo hasta el 1 de noviembre.

El concurso lo ganó, en abril del año pasado, la empresa Grupo Costa Blanca HTS, con sede en Crevillent, que este verano no ha instalado los toldos debido a los impagos del Ayuntamiento, solucionados esta misma semana. No fue este el único problema, ya que en el verano de 2025 los toldos fueron retirados el 25 de julio, un mes después de su instalación, para cumplir con las exigencias de la Dirección General de Patrimonio Cultural, adscrita a la Conselleria de Cultura de la Generalitat, al tratarse de un entorno BIC (Bien de Interés Cultural). Pese a esta condición, conocida anteriormente, el contrato se licitó con el propósito de que se mantuvieran los toldos hasta el mes de noviembre.

Con todo lo que ha pasado no sabemos si el año que viene habrá toldos. No tenemos ni idea Carmen Martí — AVV Isla de Tabarca

El contrato establecía que una vez retiradas las estructuras debían ser trasladadas a la península para su almacenamiento, limpieza y revisión, con miras a su reutilización. Las advertencias sobre las trabas técnicas a los toldos de Tabarca se supieron en el gobierno municipal un mes antes de la adjudicación. El 18 de marzo, antes de la adjudicación, el Departamento de Patrimonio Integral del Ayuntamiento ya advirtió por escrito tanto a la Jefatura de Turismo como al director general de Proyectos y Obras que el proyecto afectaba parcialmente a un BIC, dado que el carrer d’Enmig forma parte del conjunto histórico protegido de la isla.

En el informe se detallaba que los toldos solo podían figurar de manera temporal y durante las fiestas tradicionales de interés público, como son las de San Pedro y San Pablo (29 de junio) y las de la Virgen del Carmen (16 de julio), por lo que el uso de los toldos estaba muy alejado de los más de siete meses previstos por el Ayuntamiento en un principio.

Pese a la advertencia, el gobierno del alcalde Luis Barcala adjudicó el contrato el 16 de abril y el 12 de junio el Ayuntamiento formalizó la modificación del contrato para ajustar el calendario de uso a las fechas permitidas, según el Portal de Contratación.

Futuro

La normativa autonómica impide que la instalación de toldos se pueda realizar más allá de las fiestas patronales. Sin embargo, desde la empresa adjudicataria aseguran que desde el Ayuntamiento les han trasladado que los toldos podrán estar tendidos en la isla durante dos meses, ya que confían en que la Conselleria de Cultura pueda encontrar la fórmula para hacer esta instalación compatible con la legalidad. Ni en el Ayuntamiento ni en la Generalitat han respondido a INFORMACIÓN sobre esta posibilidad. Y los vecinos lamentan que la incógnita se alargue.

“Hay muchas poblaciones que constituyen un conjunto artístico y en los que hay sombras. No debería ser tan complicado”, afirma Carmen Martí, que reclama la instalación de sombrajes porque “en la isla hace mucho calor en verano, se habla de la necesidad de hacer refugios climáticos y el bienestar y la salud de las personas debería ser lo prioritario”.

La fórmula para garantizar la sombra, afirma, le es indiferente. “Puede ser con postes, con otros elementos, hay muchas maneras, pero lo cierto es que estos últimos veranos ha hecho mucho calor y los toldos deberían estar instalados, como en tantos otros sitios, no se entiende que no se puedan poner”.