La Aemet lo confirma: la provincia de Alicante pasará del calor a la lluvia en pocas horas

Alicante afronta este jueves 27 de agosto una jornada de tiempo estable, con predominio del sol y temperaturas todavía elevadas en buena parte de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos, aunque con presencia de nubes altas y algo de nubosidad de evolución durante la tarde en zonas del interior.

El calor seguirá siendo protagonista, aunque sin grandes cambios respecto a los últimos días. Las máximas oscilarán entre los valores más suaves de la costa y los registros más altos del interior y el sur de la provincia, donde los termómetros volverán a acercarse a los 37 grados. Las mínimas se mantendrán en valores cálidos, dejando noches propias de finales de agosto.

La mañana será tranquila en toda la provincia, con cielos más abiertos y viento flojo y variable. Durante las horas centrales, el viento tenderá a componente sur y podrá alcanzar intensidad moderada en el litoral, aportando algo de movimiento al ambiente junto al mar.

Por la tarde crecerán algunas nubes de evolución en el interior, aunque la probabilidad de precipitaciones será baja y no se espera un cambio importante del tiempo. La jornada terminará con un ambiente estable, pero con temperaturas todavía altas y sensación de calor en las zonas más expuestas.

El jueves deja así un escenario típico de finales de agosto: sol, calor persistente, algo más de nubosidad en el interior y brisas del sur que marcarán la evolución del día.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá este jueves una jornada algo más cambiante, con nubes durante buena parte del día y una pequeña posibilidad de lluvia al final de la tarde. La mañana arrancará con intervalos nubosos, pero la mayor novedad llegará a partir de las 18.00 horas, cuando la probabilidad de precipitación sube hasta el 55%.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con valores entre los 22 y los 32 grados y una sensación térmica máxima de 33. El viento será uno de los protagonistas, con componente sur y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h durante las horas centrales, antes de girar a oeste a última hora. Si aparece la lluvia, será de carácter puntual y débil.

El tiempo en Elche

Elche tendrá este jueves una jornada más variable, con un aumento de la nubosidad durante el día y una probabilidad de lluvia que crecerá al final de la tarde. La mañana arrancará con cielos despejados, pero por la tarde podrían aparecer chubascos puntuales, a partir de las 18.00 horas.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, con valores entre los 21 y los 35 grados y una sensación térmica máxima de 35. El viento soplará flojo del sur por la mañana, girará a sureste durante las horas centrales y acabará entrando del noroeste, con rachas que podrán alcanzar los 45 km/h. La tarde será más inestable, aunque sin un escenario de lluvias generalizadas.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará este jueves una jornada más variable, especialmente durante la tarde. La mañana arrancará con intervalos nubosos y ambiente cálido, pero la probabilidad de lluvia subirá hasta el 75% a partir de las 18.00 horas, cuando podrían aparecer chubascos puntuales.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con valores entre los 23 y los 30 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 31. El viento soplará con predominio de componente suroeste, con rachas que pueden llegar a los 40 km/h, y la humedad seguirá marcando el ambiente junto al mar. La tarde será la franja más pendiente de la evolución del cielo.

El tiempo en Elda

Elda vivirá este jueves una jornada estable durante buena parte del día, aunque con un aumento de la nubosidad por la tarde. La mañana arrancará con cielos despejados y temperaturas en torno a los 32 grados, pero la probabilidad de lluvia aumentará conforme avance la tarde.

Los termómetros se moverán entre los 19 y los 34 grados, con una sensación térmica similar durante las horas centrales. El viento soplará flojo, primero del suroeste y después del sureste, antes de girar a norte al final de la jornada. La tarde será la franja más variable, aunque no se espera un episodio generalizado de lluvias.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá este jueves una jornada de sol y calor moderado, con temperaturas entre los 23 y los 32 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 34. Durante la mañana y las horas centrales el cielo estará bastante abierto, con una probabilidad de lluvia muy baja.

El cambio llegará a últimas horas del día, cuando aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvias subirá hasta el 60%. El viento soplará de componente sur durante buena parte del día, con rachas de hasta 45 km/h a mediodía, y girará a noroeste por la noche.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afrontará este jueves una jornada de calor intenso, con temperaturas entre los 21 y los 37 grados. La mañana será la parte más estable del día, con cielos despejados y valores que ya alcanzarán los 34 grados, pero por la tarde aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de lluvia.

Conforme avance la tarde, la probabilidad de precipitación aumenta hasta el 55%, por lo que no se descartan chubascos puntuales. El viento soplará flojo, primero de componente este y después del sureste, antes de girar a nordeste al final de la jornada. El calor seguirá presente, aunque la tarde dejará un ambiente algo más suave.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vivirá este jueves una jornada con cambios a medida que avance el día. La mañana será estable y soleada, con temperaturas que alcanzarán los 34 grados, pero por la tarde aumentará la nubosidad y crecerá la posibilidad de lluvia.

La probabilidad de precipitación llegará al 60% a partir de las 18.00 horas, por lo que no se descartan chubascos puntuales al final de la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 18 y los 34 grados, con una sensación térmica similar, y el viento soplará flojo y variable, con predominio de componente sur durante la tarde.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá este jueves una jornada marcada por el cambio de tiempo durante la tarde. La mañana será estable y soleada, con temperaturas que alcanzarán los 32 grados, pero la nubosidad irá aumentando conforme avance el día.

La probabilidad de lluvia aumentará hasta el 75% a partir de las 18.00 horas, por lo que no se descartan chubascos puntuales al final de la jornada. Las temperaturas se moverán entre los 22 y los 32 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 33, mientras que el viento soplará de componente sur con rachas que pueden llegar a los 50 km/h antes de quedar más flojo a últimas horas.