Alicante registra 2.600 nuevas solicitudes de reconocimiento de dependencia en 2026

El Ayuntamiento de Alicante refuerza durante el último año los programas de promoción de la autonomía personal con el objetivo de ampliar la atención a las personas mayores, dependientes, con discapacidad o con problemas de salud mental. El balance del servicio refleja un incremento de las intervenciones realizadas, una mayor tramitación de expedientes de dependencia y el acceso a los recursos municipales sin lista de espera.

Entre los servicios con mayor volumen de actividad, según datos de la Concejalía de Bienestar Social y Mayores, destaca la Ayuda a Domicilio (SAD), que durante 2025 acumuló 142.799 horas de asistencia para atender las necesidades diarias de personas con dificultades para mantener su autonomía. Este programa contó con 605 casos activos y una inversión municipal de 3,1 millones de euros.

Más de 17.000 expedientes activos de dependencia

El Servicio de Dependencia atendió durante el pasado ejercicio 17.639 casos activos y gestionó un elevado volumen de solicitudes y valoraciones. En concreto, se registraron 2.609 solicitudes de reconocimiento de dependencia, se realizaron 2.775 valoraciones de grado y se tramitaron 5.701 Programas Individuales de Atención (PIA), que determinan los recursos asignados a cada persona.

Dentro de los programas dirigidos a facilitar la permanencia en el domicilio, el servicio de Teleasistencia cerró el año con 1.037 usuarios activos, mientras que el programa de Comida a Domicilio repartió 51.306 menús a lo largo de 2025 entre las personas beneficiarias. Este recurso contó con 222 usuarios.

Además, el Ayuntamiento ha incorporado nuevas herramientas de apoyo, como la Oficina del Cuidador, destinada a acompañar a las personas que tienen a su cargo familiares mayores o dependientes, y el programa interdisciplinar de Prevención y Abordaje de la Soledad no Deseada, dirigido a mayores de 60 años. También continúa el desarrollo del primer Plan Municipal de Salud Mental de Alicante.

Atención a la discapacidad y salud mental

Los servicios municipales especializados también han ampliado su actividad. El Punto de Atención a la Discapacidad atendió a 421 personas y realizó 818 consultas, mientras que el Servicio de Atención a la Salud Mental (Sasem) registró 321 casos atendidos, con 8.261 intervenciones individuales y 1.416 actuaciones con familias.

El Sasem se mantiene como uno de los recursos de referencia en la provincia y la Comunidad Valenciana por su modelo de atención especializada, centrado en acompañar a las personas con problemas de salud mental y a su entorno familiar.

La concejala de Bienestar Social y Mayores, Begoña León, destaca que "la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia son dos grandes pilares del sistema de bienestar y el Ayuntamiento, en el marco de sus competencias, está apostando firmemente por fortalecer e incrementar los servicios que se prestan a personas mayores, dependientes, discapacitadas o con problemas de salud mental". León resalta que "estos servicios tienen cada vez más demanda y son determinantes para permitir que las personas con estas necesidades permanezcan más tiempo en sus hogares y prestar apoyo a los cuidadores".