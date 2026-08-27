El calor llena las Urgencias en Alicante: más de la mitad de las atenciones en agosto están relacionadas con las altas temperaturas

El calor está detrás de más de la mitad de las atenciones que se realizan en verano en las Urgencias de la mayoría de hospitales de la provincia de Alicante. En concreto, alrededor del 55% de los casos guardan relación con las altas temperaturas, según los datos facilitados por profesionales sanitarios del Doctor Balmis de Alicante, el principal de la provincia. Situación que se repite en otros, especialmente en los de zonas costeras.

Esto no se traduce necesariamente en un aumento de los golpes de calor. De hecho, los médicos de Atención Primaria explican que este tipo de episodios graves son poco frecuentes, con un solo caso, y leve, atendido en una de las consultas del centro de salud de la calle Gerona.

El impacto de las altas temperaturas se deja sentir mucho más a través de deshidrataciones, bajadas de tensión y empeoramientos de enfermedades previas, especialmente entre las personas mayores y los pacientes pluripatológicos.

En estos pacientes, la combinación de calor y una ingesta insuficiente de líquidos puede provocar una caída de la presión arterial y un deterioro de la función renal. Son situaciones que obligan con frecuencia a revisar la medicación habitual y que pueden terminar llevando al paciente a Urgencias. A muchos de los pacientes de la tercera edad (entre un 15 y un 20 %) los médicos les reducen las dosis de medicación cuando llegan con la tensión baja.

Personas mayores que beben poca agua sufren deterioro de la función renal que obliga a reducirles la medicación

El perfil cambia en verano

El calor es solo una parte del particular mapa de patologías que llega a las Urgencias hospitalarias durante los meses estivales. Los profesionales describen un patrón muy similar al de otros veranos, con una presencia destacada de gastroenteritis agudas y toxiinfecciones alimentarias, además de otitis, faringitis y conjuntivitis, tanto irritativas como infecciosas.

También aumentan de forma muy significativa los traumatismos musculoesqueléticos. Fracturas, luxaciones y esguinces se multiplican respecto al invierno, en paralelo al incremento de la actividad al aire libre y de los desplazamientos. A ello se suman los accidentes de tráfico, que también tienen reflejo en la actividad de Urgencias.

Una atención por golpe de calor / INFORMACIÓN

El alcohol y las fiestas

Pero hay otro fenómeno especialmente visible durante las noches de verano: las intoxicaciones etílicas agudas y por otras sustancias de abuso. Son especialmente frecuentes en las guardias nocturnas y durante los fines de semana, coincidiendo con fiestas patronales, festivales y el aumento del ocio nocturno en el caso del Hospital de Alicante.

La realidad es que el alcohol adquiere además una especial relevancia durante los episodios de altas temperaturas porque favorece la deshidratación, lo que puede agravar los efectos del calor y aumentar el riesgo de que una persona termine necesitando asistencia sanitaria.

También alerta de ello el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), pues favorece la pérdida de líquidos y dificulta que el organismo pueda regular correctamente su temperatura corporal. Por ello, afirman que una cerveza o un tinto de verano no ayudan a combatir el calor, sino que pueden contribuir a la deshidratación cuando se consumen en un ambiente de altas temperaturas.

Los nutricionistas recuerdan que ninguna bebida alcohólica hidrata y que la recomendación sanitaria es el consumo cero de alcohol, al no existir una cantidad segura para la salud. El riesgo aumenta cuando el consumo se prolonga durante horas, hay exposición al calor y no se acompaña de una ingesta suficiente de agua. La recomendación es beber agua de forma frecuente y no esperar a tener sed, especialmente durante las actividades al aire libre y el ocio nocturno. Las personas mayores, los niños, las embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas y quienes realizan actividad física o trabajan expuestos al calor son algunos de los colectivos más vulnerables a la deshidratación.

Catarros por los contrastes de temperatura

En los centros de salud también se está observando una elevada incidencia de procesos respiratorios leves. Los médicos apuntan a los bruscos contrastes entre las temperaturas del exterior y los espacios climatizados como uno de los factores que pueden favorecer la aparición de catarros y molestias respiratorias.

En cambio, este verano se están observando menos consultas relacionadas con quemaduras solares. Esto parece reflejar un aumento de la preocupación de las personas por los efectos nocivos del sol y un mayor uso de la protección de los rayos ultravioletas.

El balance de los profesionales dibuja así un verano en el que el calor tiene un peso determinante en la asistencia sanitaria, pero en el que los problemas más habituales no son necesariamente los golpes de calor. La deshidratación, las descompensaciones de enfermedades crónicas, los problemas digestivos y las consecuencias del ocio estival concentran buena parte de la presión asistencial.