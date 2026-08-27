El Colegio de Enfermería de Alicante llama a los profesionales al voluntariado en Ceuta

El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante hace un llamamiento a la solidaridad, al compromiso y a la colaboración de las enfermeras y enfermeros de la provincia ante la situación de elevada presión asistencial que están afrontando actualmente sus compañeras y compañeros de Enfermería en Ceuta, como consecuencia de la crisis migratoria y del incremento de la demanda asistencial. El Colegio de Enfermería de Alicante se adhiere así a la iniciativa realizada por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), del que forma parte junto a los Colegios de Enfermería de Castellón y Valencia.

Precisamente el consejo autonómico que preside Juan José Tirado ha propuesto crear un contingente preparado para intervenir ante danas, terremotos, atentados, pandemias, erupciones volcánicas y otros desastres. “Una emergencia no puede convertirse en una radiografía de nuestras carencias y después olvidarse cuando desaparece la emergencia”, señala.

La situación sanitaria derivada de la crisis migratoria que atraviesa la Ciudad Autónoma de Ceuta ha provocado un importante aumento de la actividad asistencial y una sobrecarga de trabajo para los profesionales sanitarios, especialmente para el personal de Enfermería. Las enfermeras y enfermeros ceutíes llevan semanas afrontando una intensa actividad profesional, atendiendo a una elevada demanda asistencial y haciendo frente a un contexto especialmente complejo que está dificultando sus posibilidades de descanso y recuperación.

Redacción

Apoyo

Ante esta situación extraordinaria, el Colegio de Enfermería de Alicante quiere trasladar su apoyo a los profesionales de Enfermería de Ceuta. Por este motivo, hace un llamamiento a aquellos profesionales de Enfermería de la provincia que, de manera voluntaria y temporal, estén en disposición de desplazarse hasta Ceuta para prestar apoyo asistencial y colaborar en la atención a las personas que lo necesiten.

El propósito de esta iniciativa es sumar recursos humanos y ayudar a aliviar la presión que actualmente soportan las plantillas de Enfermería de Ceuta.

La incorporación temporal de profesionales voluntarios permitiría reforzar los equipos y favorecer que las enfermeras y enfermeros que llevan semanas desarrollando su labor en unas condiciones de especial exigencia puedan disponer de un mayor margen para el descanso y la recuperación.

Preguntar a la entidad colegial

Las enfermeras y enfermeros de la provincia de Alicante interesados en participar deberán dirigirse al Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, donde recibirán toda la información necesaria sobre el procedimiento, las condiciones de la colaboración y las indicaciones correspondientes para poder participar en esta iniciativa.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se considera que, en situaciones de emergencia o de especial presión asistencial, la solidaridad y la colaboración entre profesionales adquieren un valor fundamental. La Enfermería se caracteriza por su vocación de servicio, su compromiso con la atención y el cuidado de las personas y su capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales.

En este contexto, la colaboración entre los distintos colegios profesionales y entre los propios enfermeros y enfermeras constituye una herramienta esencial para dar una respuesta coordinada a las necesidades asistenciales.

Elevada exigencia

Por ello, el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante anima a las enfermeras y enfermeros de la provincia que dispongan de la posibilidad y voluntad de colaborar a sumarse a esta iniciativa. Se trata de una colaboración de carácter voluntario y temporal, destinada a prestar apoyo a las compañeras y compañeros que actualmente se encuentran trabajando en un escenario de elevada exigencia asistencial.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se quiere, además, reconocer públicamente el esfuerzo y la dedicación de los profesionales de Enfermería de Ceuta, que continúan desempeñando su labor asistencial en unas circunstancias especialmente exigentes.