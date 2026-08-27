Esperas de hasta cuatro meses para una consulta con el especialista de Digestivo en Alicante

Una paciente del área de salud de Alicante lleva cuatro meses esperando una cita con Digestivo en el Centro de Especialidades de Babel, en Alicante, para que un especialista valore los resultados de una prueba que ya se ha realizado. La demora ha llevado a la afectada a presentar varias reclamaciones y a realizar más de 50 llamadas para intentar conseguir una consulta sin éxito.

La situación no se limita a su denuncia. La propia Gerencia del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General reconoce que existen dificultades para conseguir cita en Medicina Digestiva. En la respuesta oficial remitida a la paciente tras una reclamación presentada el 23 de julio, la Administración señala que la disponibilidad de citas se encuentra «limitada» debido al «cierre temporal o a la falta de huecos disponibles en determinadas agendas de consultas externas».

Una paciente afirma que ha realizado más de 50 llamadas sin éxito para que el médico le dé los resultados de una prueba que ya le han hecho

Sanidad explica que, tras realizar las gestiones pertinentes y contactar con el jefe del Servicio de Digestivo del Hospital General Universitario Doctor Balmis, se informó de esta situación. La Gerencia asegura además que desde el centro sanitario se está trabajando para «mejorar la gestión de las agendas» y adoptar medidas que permitan «normalizar progresivamente el proceso de citación y reducir las demoras existentes».

Observació de una prueba de Digestivo en el Hospital General de Alicante / Jose Navarro

Sin fecha para la consulta

En el caso concreto de esta paciente, la respuesta indica que su solicitud «ha quedado registrada» y que será gestionada «conforme se habilite nueva disponibilidad en la especialidad correspondiente». El escrito no establece, sin embargo, una fecha para la consulta.

Según el reciente informe del Comité Económico y Social, órgano consultivo de la Generalitat, en base a datos proporcionados por el propio Consell, las listas de espera para acceder a una primera consulta con un especialista continúan aumentando. En el conjunto de la Comunidad, 313.189 personas estaban pendientes en 2025 de una primera consulta de atención especializada, un 5,21 % más que el año anterior. El incremento supone 15.495 pacientes más en estas listas.

Esta paciente asegura que lleva meses intentando contactar con el centro por teléfono con Babel. Afirma que ha llegado a efectuar alrededor de 15 llamadas en una misma mañana sin conseguir que le atendieran.

Ante la imposibilidad de contactar telefónicamente, se ha desplazado personalmente hasta Babel. Allí, según su testimonio, después de esperar en la cola de recepción, le han comunicado que las agendas estaban cerradas y que no podían darle una cita.

«Entonces, ¿cuándo vais a abrir las agendas?», relata que llegó a plantear ante esta situación.

La paciente asegura que el problema no se limita a una única ocasión. Afirma que es «la tercera, cuarta o quinta vez» que presenta una reclamación por dificultades para obtener una cita con especialistas. Según explica, en ocasiones anteriores la respuesta a sus quejas había sido finalmente asignarle una consulta, algo que en esta ocasión no ha ocurrido.

Marea Blanca recoge quejas de pacientes por la demora en ser atendidos en el centro de especialidades de Babel en Alicante / Pilar Cortés

«Me dicen que pida cita en Babel»

La situación que más indignación le provoca es la respuesta recibida tras su última reclamación. La paciente explica que presentó una queja precisamente porque no podía conseguir una cita en Babel y que, posteriormente, recibió una respuesta en la que se le indicaba que debía solicitarla en ese mismo centro.

«Es imposible coger cita en Babel», había planteado en su reclamación. «¿Cómo pido cita en Babel si me quejo de que no puedo pedir cita?», resume.

La contestación oficial reconoce finalmente que la disponibilidad de citas está limitada y que existen agendas cerradas o sin huecos disponibles. El caso se produce después de que la paciente ya se haya realizado la prueba solicitada por Digestivo. Explica que, cuando el médico le indicó la exploración, le advirtió de que podía transcurrir tiempo hasta que la llamaran para programarla y le recomendó que, una vez realizada, intentara conseguir directamente la cita con el especialista.

La prueba se realizó hace aproximadamente un mes pero continúa sin fecha para la consulta de seguimiento.

El temor a que una enfermedad se detecte tarde

La afectada considera especialmente preocupante que los pacientes puedan quedarse durante meses sin una consulta posterior a una prueba médica. En su caso, además, señala que tiene antecedentes familiares de cáncer de colon.

«Si yo hubiera tenido cualquier cosa, que espero que no, no sé si a los seis meses o no sé, cuando ya no tenga solución», afirma para expresar su preocupación por las consecuencias que podría tener una demora prolongada en el seguimiento.

Su principal reivindicación, asegura, no es únicamente resolver su situación personal. En una de sus reclamaciones pidió expresamente que no se limitaran a darle una cita como respuesta a la queja, sino que se abordara el problema para evitar que afectara especialmente a personas mayores con dificultades para realizar trámites por internet o desplazarse repetidamente hasta el centro sanitario.

«Ya ni llamo porque pierdo mi tiempo»

La paciente afirma que la reiteración de intentos fallidos ha terminado provocando que deje de llamar con la misma frecuencia. «Ya ni llamo porque es que pierdo mi tiempo», explica.

La afectada conserva sus reclamaciones y las respuestas recibidas, documentación que, según señala, permite comprobar las fechas de las solicitudes y la evolución de su caso.

La Gerencia, por su parte, concluye su respuesta lamentando «las molestias ocasionadas y la incertidumbre derivada de dicha situación» y asegura que trabaja para reducir los tiempos de espera, aunque cuatro meses después de iniciar sus gestiones la paciente continúa sin fecha para la consulta de Digestivo.