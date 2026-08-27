La Generalitat pregunta a la jueza si puede comprar los pisos a la venta de Les Naus de Alicante

De valorarlo a decidirlo. Es el paso que este jueves ha anunciado la Generalitat, concretamente la Conselleria de Vivienda, sobre la compra de los pisos a la venta en la urbanización de Les Naus, en el barrio alicantino de la Condomina, donde algunos de los adjudicatarios pretenden vender sus inmuebles.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha visitado este jueves la localidad de Sant Joan d'Alacant para visitar obras de viviendas protegidas del Plan Vive, donde ha expresado esta decisión. En concreto, ante preguntas de INFORMACIÓN, ha asegurado que garantizarán “que no se va a especular con las viviendas de Les Naus”, en referencia a la voluntad de venta de algunos adjudicatarios.

Es el caso de la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez, que dimitió a raíz del caso; y de Francisco Ordiñana, gestor de la cooperativa encargada de la promoción de estas viviendas protegidas. Las adjudicaciones de las mismas a cargos relacionados con instituciones gobernadas por el PP, que destapó INFORMACIÓN a finales de enero, es el origen de una investigación judicial que actualmente se está llevando a cabo y en el que hay imputadas 15 personas, entre ellas Gómez y Ordiñana.

Precisamente, Camarero se ha referido a esta investigación judicial. “Hemos preguntado a la jueza que lleva este caso si estas viviendas tienen alguna medida cautelar respecto a la titularidad de las mismas”, ha dicho. Este paso se da “para no interferir en el procedimiento judicial” y para “saber si se puede ejercer el derecho de tanteo” del que dispone la administración autonómica. “En función de lo que determine su señoría, actuaremos”, ha expresado la vicepresidenta.

Camarero también ha indicado qué piensa hacer la Conselleria de Vivienda “en función de lo que determine su señoría”. En este sentido, si la jueza propone esperar a que el procedimiento termine y que mientras tanto la Generalitat no interfiera, “a partir de ahí, si es el caso, la administración adquirirá esas viviendas y determinará si es para alquiler o para venta”.

Es la primera vez que la institución autonómica se expresa con decisión después de que a principios de agosto reconociera estar “estudiando” la compra de los inmuebles de Les Naus que se pusieran a la venta. La propuesta llegó después de que el Ayuntamiento de Alicante descartara su adquisición, pese a que se había comprometido con efectuar estas compras en febrero. La renuncia del Consistorio que preside el alcalde Luis Barcala llegó a finales de julio a través del concejal de Urbanismo, Antonio Peral, a preguntas del PSOE en el pleno. El concejal defendió que adquirir estos inmuebles no sería una medida sostenible ni respondería a las necesidades reales de la vivienda. Y aseguró, por otra parte, que la prioridad del Ayuntamiento era incrementar el parque público de vivienda a través de otros mecanismos. Desde entonces el gobierno local no ha dado explicaciones al respecto, ya que su alcalde no atiende a los medios desde el pasado 23 de julio, una semana antes de su cambio de postura sobre la compra de las viviendas de Les Naus.

La situación, por tanto, queda a la espera de lo que la jueza determine para que la Generalitat pueda adquirir antes o después las viviendas a la venta y evitar, con su intervención, que se puedan comercializar a precio de mercado, que es lo que la propia institución autonómica pretende evitar, según ha expresado de manera reiterada.