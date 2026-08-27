Presentación
El llibret de fiestas del Raval Roig de Alicante ve la luz a una semana del pregón
Las celebraciones en el barrio comenzarán el viernes 4 de septiembre y se alargarán esta el martes siguiente
Un acto sencillo pero con ambición. Este jueves ha tenido lugar en la Casa de la Festa la presentación del llibret de fiestas del Raval Roig, con la presencia de representantes del barrio, de la fiesta local y del Ayuntamiento de Alicante.
En la presentación, que se repetirá el sábado a las 12 del mediodía en la sede de la Sociedad Cultural Deportiva La Marina, se ha destacado las novedades del llibret, que incorpora un cómic dedicado al Cristo del Morenet, obra de Macarena Mena; un artículo sobre la evolución histórica de la plaza Topete del Raval Roig, elaborado por Óscar Llopis; o referencias a la salve marinera cantada a capela cuando acaba la procesión de la Virgen del Socorro.
El acto lo han protagonizado la creadora y diseñadora del llibret, Lucía de Castro; Vicente Giner, presidente de la Federación de Fiestas Patronales de Alicante; Ambrosio Morte, presidente de las fiestas del Raval Roig; Julián García, mantenedor; Rafael Alemañ, concejal de Limpieza del Ayuntamiento de Alicante; y el citado Óscar Llopis.
Las fiestas empezarán el viernes 4 de septiembre con el pregón a cargo del médico Enrique de Madaria. Se alargarán hasta el martes día 8 y entre los actos destacará el concurso de calderos, el de paellas, las tradicionales cucañas de tierra y de mar, juegos populares y las carreras de cintas con moto, entre otros actos.
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