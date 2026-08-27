Muere Begoña Rodríguez, abogada y esposa del DJ alicantino Nando Costa: "Eras mi faro entre la niebla"

El conocido DJ Nando Costa, afincado en Alicante, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras comunicar el fallecimiento de su esposa, Begoña Rodríguez, abogada y madre de su hija Abril.

El artista confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida en el que recordó a Begoña como “el amor de mi vida”, su compañera, su mejor amiga y una persona fundamental tanto en su vida personal como familiar.

La pareja había formado una familia junto a su hija Abril, a la que Nando Costa se refiere en su mensaje como parte de “la empresa” que ambos habían construido juntos: un equipo formado por los tres.

La despedida de Nando Costa DJ a Begoña

El DJ quiso dedicar unas palabras a su mujer en un mensaje acompañado del último vídeo que conservaba en el carrete de su móvil junto a Begoña. Las imágenes, tomadas durante un festival en el que ambos disfrutaban juntos, sirven como recuerdo de la vida compartida que el DJ ha querido reivindicar en su mensaje. En él explica que inicialmente no tenía intención de publicar nada, pero que sentía la necesidad de despedirse públicamente de ella.

“Bego, tú fuiste y siempre serás el amor de mi vida”, escribe Nando Costa, que también recuerda cómo la llamaba cariñosamente su “marida” y cómo ambos compartían una conexión especial.

En su despedida, el artista repasa algunos de los momentos que vivieron juntos: el nacimiento de su hija Abril, los viajes, los festivales y las experiencias compartidas durante su relación.

También destaca el cariño que Begoña despertaba entre quienes la conocían y recuerda el apodo con el que muchas personas se referían a ella: “Mamá Bego”. Según explica, era una persona que cuidaba, escuchaba y ayudaba a los demás.

“Eras mi faro entre la niebla”

Uno de los mensajes más emotivos de la despedida llega cuando Nando Costa recuerda una frase que ambos tenían tatuada: “Eras mi faro entre la niebla”. El DJ explica que Begoña era esa persona capaz de encontrar luz incluso en los momentos complicados y reconoce que todavía no logra asumir su pérdida.

“Mi vida nunca volverá a ser la misma sin ti”, señala en su mensaje, en el que también promete mantenerse fuerte por su hija y hacer todo lo posible para que Abril conozca la figura de su madre y el cariño que recibió.

La trayectoria de Begoña Rodríguez

Begoña Rodríguez desarrollaba su carrera profesional como abogada, especializada en áreas como derecho penal, civil y de familia. En los últimos años había ejercido desde su propio despacho en Santa Pola.

Además de su faceta profesional, compartía parte de su vida en redes sociales, donde mostraba momentos familiares y aspectos relacionados con su trabajo.

Su relación con Nando Costa culminó con su matrimonio en octubre de 2024. Juntos fueron padres de Abril, nacida en 2022.

La causa del fallecimiento no ha trascendido

Hasta el momento, la familia no ha comunicado públicamente las circunstancias del fallecimiento de Begoña Rodríguez ni la causa de su muerte.

Los detalles sobre la despedida o posibles actos funerarios tampoco han sido difundidos de forma oficial. La familia y el entorno cercano atraviesan ahora un momento de duelo y han pedido respeto e intimidad.

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La noticia ha provocado numerosas muestras de cariño hacia Nando Costa y su familia, especialmente entre quienes conocieron a Begoña y la recuerdan por su cercanía y su carácter solidario.