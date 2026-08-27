El PSPV exige que los 535 millones extra para dependencia del Gobierno de España se destinen a reducir las listas de espera

El PSPV-PSOE llevará a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana una moción para exigir a la Generalitat que destine a reforzar el sistema de dependencia los 535 millones de euros adicionales que recibirá del Gobierno de España en los próximos dos años. Los socialistas quieren que estos fondos permitan reducir las listas de espera y acortar los plazos que soportan miles de personas dependientes y sus familias.

La iniciativa plantea que el dinero se utilice prioritariamente para reforzar los equipos de valoración, estabilizar las plantillas profesionales, agilizar la tramitación de los expedientes y avanzar en la digitalización del sistema.

La aportación adicional será de 178,4 millones de euros en 2026 y 356,7 millones en 2027, de manera que la financiación estatal para la Comunitat Valenciana alcanzará los 516,2 millones este año y 694,6 millones el próximo.

La secretaria de Política Social y Dependencia del PSPV-PSOE, María Victoria Garrido, considera que este incremento de recursos supone una oportunidad para mejorar la atención, pero advierte de que el aumento de financiación debe ir acompañado de cambios en la gestión.

«El Gobierno de España está poniendo más recursos que nunca encima de la mesa y ahora le corresponde a la Generalitat hacer que ese esfuerzo se traduzca en derechos y en una atención más rápida para las personas dependientes», ha señalado Garrido.

Agilizar los expedientes

El PSPV reclama una revisión técnica del procedimiento de reconocimiento de la dependencia para eliminar duplicidades y simplificar trámites, además de aprovechar herramientas como el Sistema de Información de Historia Social Única (SIHSU), la interoperabilidad entre administraciones y la transformación digital.

Los socialistas también plantean mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales y revisar las tareas administrativas que realizan los profesionales para liberar tiempo destinado a la valoración, la intervención social y el acompañamiento de las personas dependientes.

«No podemos permitir que una persona que tiene reconocido un derecho tenga que esperar durante meses para poder ejercerlo», ha defendido Garrido, que considera necesario combinar más recursos con una Administración «capaz de resolver los expedientes con rapidez y eficacia».

Juani Ruz

Los ayuntamientos, otra pieza del sistema

La moción también reclama una mayor financiación para los servicios sociales municipales, que constituyen la puerta de entrada al sistema de dependencia y la Administración más próxima a los ciudadanos.

En este punto, el PSPV denuncia los retrasos de la Generalitat en la formalización y los pagos del contrato programa, que, según los socialistas, obliga a los ayuntamientos a adelantar recursos propios para garantizar la continuidad de los servicios y dificulta la estabilidad de los equipos profesionales.

Por ello, reclaman al Consell una financiación «suficiente, estable y puntual» para los servicios sociales municipales.

Servicios esenciales

«Los ayuntamientos no pueden seguir haciendo de banco de la Generalitat para garantizar servicios que son esenciales para la ciudadanía», ha afirmado Garrido.

La iniciativa será presentada por los grupos municipales socialistas en los ayuntamientos valencianos y reclama, entre otras medidas, más equipos de valoración, plantillas estables, una tramitación más ágil, digitalización, coordinación sociosanitaria y pagos puntuales a los municipios.