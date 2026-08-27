Las restricciones del Ayuntamiento de Alicante a la hora de conceder ayudas al alquiler joven excluye de entrada a la mitad de demandantes

Nueva etapa para las ayudas al alquiler joven en Alicante y problemas similares a los que se registraron en periodos anteriores. El Ayuntamiento ha emitido un comunicado dando cifras sobre las peticiones recibidas este año, un total de 500. Una cantidad que supera de largo las 136 del año anterior, pero que no se traduce en soluciones estructurales.

Al menos si se atiende al hecho de que de estas 500 peticiones solo 81 han sido aceptadas en primer término, un 16 % del total. A su vez, otras 176 peticiones están en fase de subsanación, y un total de 243 han quedado directamente excluidas por no cumplir con los requisitos de la convocatoria.

El año pasado, de las 136 peticiones de alquilar joven realizadas, 83 expedientes fueron admitidos o se dejaron pendientes de subsanar, aunque finalmente solo se concedieron ayudas a 11 inquilinos. Pese a que la cifra de beneficiarios aumentará, más de la mitad de los aspirantes, que deben tener entre 18 y 35 años, se quedarán fuera de unas ayudas que este año han ascendido a 248.000 euros, un aumento que duplica el presupuesto del año anterior; y se limitarán a un máximo de 400 euros mensuales por inquilino (el año pasado era de 250 euros), alcanzando así los 4.800 euros anuales en los casos de más aportación. Estas aportaciones máximas no alcanzarán a la totalidad ni tampoco a la mayoría de los beneficiarios, ya que solo medio centenar podrían cobrar el máximo previsto teniendo en cuenta la cantidad presupuestada por el Consistorio.

Los listados de solicitudes los ha publicado la Concejalía de Juventud, dirigida por Carlos de Juan, en el marco de la convocatoria de Ayudas al Alquiler Joven 2026, que se pudieron solicitar entre el 14 de mayo y el 12 de junio. El edil responsable ha celebrado que en esta edición se han “simplificado los requisitos y aumentado las cuantías para reforzar el objetivo de impulsar políticas que faciliten el acceso a la vivienda”.

Los requisitos para acceder a las ayudas eran diversos. Por ejemplo, había que presentar un contrato de arrendamiento de vivienda con un mínimo de un año de duración. A su vez, el alquiler sobre el que se solicitara la ayuda no podía exceder de los 1.000 euros mensuales de coste, 200 más que el año anterior. Los solicitantes tampoco podían superar una renta anual de más de 29.000 euros, 7.000 más que en 2025, y tampoco se aceptaban solicitudes por arrendamientos de habitaciones o subarrendamientos de viviendas.

Estas limitaciones dejan fuera de la convocatoria a inquilinos que viven en situaciones comunes en Alicante, especialmente la del alquiler de habitaciones, muy frecuente entre la población joven, destinataria de estas ayudas.

De hecho, en el último año la oferta para aumentar habitaciones ha aumentado un 20 % en Alicante. Según portales inmobiliarios, en la ciudad de Alicante hay actualmente 1.400 habitaciones anunciadas para alquilar, cifra que se multiplica por tres en el caso de habitaciones alquiladas, por lo que una cantidad importante de inquilinos que viven en Alicante quedan fuera del acceso a las ayudas convocadas por el Ayuntamiento. También quedan excluidas las personas que tengan un contrato temporal de alquiler, concretamente de menos de un año, situación frecuente en Alicante.

Por último, también según portales inmobiliarios, actualmente hay aproximadamente 200 pisos anunciados para alquiler en la ciudad de Alicante cuyo coste no sea superior a los 1.000 euros mensuales, lo que supone un 16 % de la oferta global. El Ayuntamiento ha defendido estar ampliando la oferta a través de las nuevas promociones de 15 viviendas para alquiler joven en El Portón del Casco Antiguo y otras 14 “en fase de rehabilitación” en el antiguo edificios de viviendas de maestros de San Gabriel, entre otros programas.