Los usuarios de Cercanías de Alicante reclaman a Renfe mejoras en el servicio: "Que cumplan los horarios sería lo mejor"

Los usuarios de Cercanías de Alicante no solo miran a los trenes que llevan más de 40 años circulando por la provincia. Los viajeros alicantinos ponen el foco en un problema que afecta a su día a día, el de un servicio de Cercanías con demasiadas esperas, retrasos y pocas alternativas cuando un tren no llega a la hora prevista.

Alicante continuará utilizando las unidades diésel, conocidas como "camellos", fabricadas entre 1981 y 1984 y, mientras los usuarios reclaman que la mejora del Cercanías no se limite a cambiar unos trenes envejecidos, desde Renfe señalan que, por el momento, "no hay prevista" ninguna mejora en las lineas C1 Alicante-Murcia y C 3Alicante-San Vicente del Raspeig. Para quienes dependen de estas líneas para acudir al trabajo, a la universidad o desplazarse entre Alicante, Elche y Orihuela, el principal problema es que el servicio no siempre ofrece la regularidad que necesitan.

Los usuarios piden más frecuencias para no depender de esperas de más de una hora

Las peticiones que más se repite entre los viajeros son más frecuencias y más puntualidad. Entre quienes usan el Cercanías cada día hay quienes consideran que contar con más circulaciones reduciría los tiempos de espera y permitiría utilizar el tren con mayor tranquilidad, sin depender de horarios muy concretos ni asumir que perder un convoy puede suponer permanecer más de una hora en la estación.

Entre ellos estos días se encuentra Norca Molina utiliza el Cercanías todos los días por motivos laborales y se desplaza habitualmente entre Alicante, Elche y Orihuela. Explica que los convoyes necesitan mejoras, pero sitúa las frecuencias y los retrasos entre los principales problemas del servicio. "Que cumplan los horarios sería lo mejor que nos podría pasar, siempre se retrasa uno y vienen el resto más lento", señala Molina.

Esta usuaria considera que aumentar el número de circulaciones facilitaría el día a día de quienes dependen del tren. "Hay franjas horarias donde está casi dos horas sin pasar un Cercanías y, si hubiera más frecuencias, nos vendría bien a todos, al que trabaja y al que estudia, porque tendríamos más opciones en vez de tener que esperar a veces hora y media", afirma Molina.

Una situación similar describe Iván Justino, estudiante que utiliza el tren diariamente para desplazarse hasta Elche. Asegura que los horarios son uno de los principales problemas de la línea porque los retrasos son habituales. "Hay días que estamos en la estación media hora esperando al tren porque ponía que pasaba a una hora y nunca pasa en el horario que lleva", explica Justino.

Para este usuario, la prioridad no debería centrarse únicamente en sustituir los convoyes antiguos. "Más que ponerlos más nuevos o más viejos, sobre todo lo mejor sería que mejorasen la frecuencia y dejasen de haber retrasos", apunta Justino quien también reclama que los refuerzos especiales que se programan en determinadas fechas estén acompañados de un servicio más ágil.

Retrasos, trenes deteriorados y un servicio que los viajeros piden mejorar

Más allá de las esperas entre trenes, los usuarios también señalan otros problemas relacionados con la experiencia diaria de viajar en Cercanías. Larissa Fiero utiliza el tren cada día para acudir desde Elche hasta Alicante para estudiar y considera que la falta de puntualidad es una de las principales carencias. "Nunca va en hora, siempre tienes que esperar, nunca funciona bien", explica esta usuaria.

A su juicio, disponer de más trenes permitiría reducir el impacto de los retrasos porque los viajeros tendrían más alternativas. "Pasan cada mucho tiempo y tenemos que esperar mucho entre uno y otro, lo que molesta más cuando hay retrasos", señala Fiero.

Como ella, Adelaida Andreu, usuaria habitual desde Orihuela hacia Alicante y Elche, también reclama una mejora del servicio y considera que los convoyes están deteriorados y que deberían renovarse algunos elementos interiores. "Son los mismos desde que hicieron la línea", explica Andreu quien apunta especialmente al estado de la tapicería de los asientos.

Sin embargo, esta usuaria vuelve a situar las frecuencias como una de las principales necesidades. "Hay veces que pasa el tren con más frecuencia y otras veces que se demora y no pasa en hora y media", indica Andreu quien también señala como el servicio debería adaptarse mejor a las necesidades de todos los usuarios, no solo de quienes se desplazan por motivos laborales o académicos.

Por su parte, Antonia Sánchez, que utiliza el Cercanías entre Alicante y Elche, añade otro elemento a las dificultades del viaje: el estado de las vías. "Los trenes están viejos y en mal estado, pero también las vías hacen mucho ruido y dan golpes", explica Sánchez. Para ella, el objetivo debe ser conseguir un transporte "más rápido y más fluido".

Una infraestructura en el limbo

Las dificultades que describen los viajeros están también relacionadas con las características de la red ferroviaria. La conexión Alicante-Murcia continúa sin electrificación y mantiene tramos de vía única, una configuración que limita la capacidad de la línea y dificulta aumentar las circulaciones. Además, la falta de electrificación condiciona además la renovación del material, ya que la tendencia actual pasa por incorporar trenes eléctricos o tecnologías más modernas. En el caso de Alicante, la situación de la infraestructura obliga a mantener unidades diésel en una conexión que todavía no ha completado su transformación.

La Variante de Torrellano se mantiene como una de las actuaciones clave para el futuro ferroviario de la provincia, esta infraestructura permitirá mejorar la conexión del entorno Alicante-Elche, especialmente hacia el aeropuerto, y avanzar hacia una red con mayor capacidad.

A la espera de estas mejoras, Renfe confirmó a INFORMACIÓN que "de momento no hay nada previsto" para sustituir las unidades que operan en el núcleo Alicante-Murcia y Alicante-Sant Vicent del Raspeig. La provincia seguirá contando así con trenes de la serie 592, fabricados hace más de 40 años.