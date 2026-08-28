La Aemet confirma un fin de semana de contrastes en Alicante: lluvia hoy y sol desde el sábado

Alicante encara el último fin de semana de agosto con un tiempo bastante variable: más nubes y menos calor este viernes, regreso del sol el sábado y ambiente plenamente estable el domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy intervalos de nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles en algunos puntos de la provincia.

El viernes será el día más gris del fin de semana. No se espera un episodio importante de lluvia, pero sí una jornada más variable, con nubes durante buena parte del día y posibilidad de algún chubasco débil y disperso. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas descenderán, dejando un ambiente algo más contenido que en jornadas anteriores.

El viento soplará flojo de componente oeste durante buena parte del viernes y tenderá a quedar flojo y variable al final del día. Ese poniente suave, unido al descenso de las máximas, hará que el calor pierda algo de fuerza, sobre todo durante las horas centrales.

El sábado llegará con un cambio claro. La Aemet prevé cielo poco nuboso o despejado, mínimas en descenso y máximas en ascenso en el interior, mientras que en el resto de la provincia apenas cambiarán. Será una jornada más luminosa, con más sol y un ambiente otra vez más veraniego, especialmente lejos del litoral.

El viento soplará flojo, con algunos intervalos moderados. A primeras horas predominará la componente oeste y durante las horas centrales se impondrá la componente este, una brisa más habitual en la costa durante las tardes de verano.

El domingo Alicante mantendrá un escenario estable. Lo más relevante para la provincia será el cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas en ascenso en zonas del interior y pocos cambios en el resto. El viento será flojo y variable a primeras y últimas horas, con predominio de la componente este por la tarde y algunos intervalos moderados.

En conjunto, el fin de semana irá de menos a más: un viernes más nuboso, fresco y con alguna lluvia débil posible; un sábado soleado; y un domingo estable para cerrar agosto con calor contenido en la costa y temperaturas algo más altas en el interior.

El tiempo en Alicante

El fin de semana arrancará en Alicante capital con más nubes y algo de incertidumbre durante la mañana. Este viernes puede dejar alguna lluvia débil o puntual a primera hora, aunque la tendencia será a que el cielo se abra con el paso de las horas y la tarde quede más despejada. Las temperaturas irán de los 22 grados de mínima a los 32 de máxima, con un ambiente algo menos caluroso que en días anteriores.

El sábado llegará mucho más estable, con sol y una ligera bajada nocturna: 19 grados de mínima y 31 de máxima. El domingo repetirá un escenario muy parecido, con cielo despejado y temperaturas entre 21 y 31 grados. En conjunto, la capital pasará de un viernes más variable a un fin de semana claramente soleado y agradable junto al mar.

El tiempo en Elche

Elche empezará el fin de semana con el tramo más inestable este viernes. La lluvia será probable durante la mañana, aunque irá perdiendo fuerza a partir del mediodía y la tarde quedará ya sin precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 21 grados de mínima y los 33 de máxima, con un ambiente menos sofocante que en jornadas anteriores.

El sábado llegará con un cambio claro: cielo despejado, sin lluvia y temperaturas entre 19 y 31 grados. El domingo mantendrá la estabilidad, con sol durante todo el día y valores entre 18 y 32 grados. Tras un viernes más variable, el fin de semana dejará en Elche un tiempo mucho más abierto y plenamente veraniego.

El tiempo en Benidorm

Benidorm abrirá el fin de semana con el viernes más gris y con mayor riesgo de lluvia, sobre todo durante la mañana y primeras horas de la tarde. Después el cielo tenderá a mejorar y la noche quedará sin precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 22 grados de mínima y los 28 de máxima, con un ambiente más suave que en días anteriores.

El sábado será mucho más estable, con cielo despejado y valores entre 22 y 28 grados. El domingo seguirá la misma línea, con sol, sin lluvia y un ligero repunte de las temperaturas, entre 23 y 29 grados. En conjunto, Benidorm pasará de un viernes con paraguas a un fin de semana claramente más soleado y tranquilo junto al mar.

El tiempo en Elda

Elda empezará el fin de semana con una mañana pasada por agua. Este viernes será el día más inestable, con lluvia probable a primera hora y una mejora clara conforme avance la jornada. Por la tarde el cielo tenderá a abrirse y ya no se esperan precipitaciones. Las temperaturas irán de los 18 grados de mínima a los 30 de máxima, con un ambiente más fresco al final del día.

El sábado llegará mucho más estable, con sol y temperaturas entre 16 y 31 grados, aunque con algunas nubes sin consecuencias durante la tarde. El domingo cerrará el fin de semana con cielo despejado y un ligero ascenso, con valores entre 17 y 32 grados. Tras un viernes revuelto, Elda recuperará el tiempo seco y veraniego durante el sábado y el domingo.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja arrancará el fin de semana con lluvia probable durante la mañana de este viernes, especialmente a primera hora. La tendencia será a una mejora progresiva: el riesgo irá bajando con el paso de las horas y la tarde quedará ya sin precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 22 grados de mínima y los 30 de máxima.

El sábado llegará con sol y un ambiente más estable, con valores entre 21 y 29 grados. El domingo repetirá prácticamente el mismo escenario, también con 21 grados de mínima y 29 de máxima, aunque con más humedad junto al mar. En conjunto, el municipio pasará de un viernes más gris y húmedo a un fin de semana mucho más tranquilo y despejado.

El tiempo en Orihuela

Orihuela abrirá el fin de semana con una mañana marcada por la lluvia, sobre todo a primera hora, cuando el riesgo será alto. A partir del mediodía la situación tenderá a mejorar y la tarde quedará despejada, sin precipitaciones previstas. Las temperaturas del viernes irán de los 22 grados de mínima a los 32 de máxima.

El sábado será mucho más estable, con sol, alguna nube sin consecuencias y valores entre 19 y 32 grados. El domingo llegará con un ambiente más caluroso, cielo despejado y temperaturas entre 19 y 34 grados. Tras un viernes más revuelto, Orihuela cerrará agosto con un fin de semana claramente más seco y veraniego.

El tiempo en Alcoy

Alcoy empezará el fin de semana con una mañana revuelta y probabilidad alta de lluvia, especialmente a primera hora. La situación irá mejorando con el paso de las horas y la tarde quedará ya despejada, sin precipitaciones previstas. Las temperaturas del viernes se moverán entre los 18 grados de mínima y los 29 de máxima, con ambiente más fresco que en jornadas anteriores.

El sábado llegará con tiempo estable, sol y valores entre 16 y 30 grados. El domingo subirá algo más el termómetro, con cielo despejado y temperaturas entre 18 y 32 grados. En conjunto, el municipio pasará de un viernes más gris y húmedo a un fin de semana seco, soleado y con calor en aumento.

El tiempo en Dénia

Dénia arrancará el fin de semana con un viernes más variable, marcado por nubes y probabilidad de lluvia durante la mañana. El riesgo irá bajando conforme avance el día y la tarde quedará ya más abierta, sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se moverán entre los 22 grados de mínima y los 31 de máxima.

El sábado será mucho más estable, con cielo despejado y valores entre 21 y 30 grados. El domingo volverá el ambiente plenamente veraniego, con sol, temperaturas entre 20 y 32 grados y viento del sur algo más presente, con rachas que podrán alcanzar los 45 km/h. En conjunto, Dénia pasará de un viernes más nuboso a un fin de semana seco y soleado junto al mar.