Alicante se queda sin fuentes de agua en su frente litoral en pleno mes de agosto

El frente litoral de Alicante afronta los últimos días de agosto con sus fuentes públicas de agua potable fuera de servicio. Así lo denuncia Compromís que este viernes ha señalado que ninguna de las cuatro fuentes situadas entre Canalejas y la playa del Postiguet se encuentra actualmente operativa, una situación que afectaría también a la fuente de agua de Tabarca. La formación reclama al Ayuntamiento un mayor mantenimiento de estos puntos de suministro, especialmente en plena ola de calor y ante las elevadas temperaturas que está registrando la ciudad.

"Las fuentes públicas no son un adorno"

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha cuestionado que el Ayuntamiento anuncie nuevos proyectos para incrementar las zonas verdes y los puntos de agua mientras, a su juicio, no garantiza el mantenimiento de las instalaciones que ya existen. "Los alicantinos estamos alucinando al ver que Luis Barcala anuncia día tras día nuevos proyectos, nuevos planes, triplicar las zonas verdes, más parques y más fuentes para refrescar la ciudad", ha señalado.

Mas considera especialmente preocupante que algunas de las fuentes afectadas sean instalaciones recientes. "Incluso las que pusimos nuevas con Aguas de Alicante, que nos costaron miles de euros, no funcionan", ha afirmado, antes de reclamar que se priorice la gestión y el mantenimiento frente a los nuevos anuncios.

Rafa MAs ha advertido además del impacto que tiene la falta de agua pública en episodios de temperaturas elevadas. "El acceso al agua debe estar garantizado como algo primordial", ha defendido, con especial atención a "personas mayores, niños" y otros colectivos vulnerables, además de los visitantes que recorren el litoral alicantino.

Fuentes afectadas

En el tramo del litoral de la ciudad hay dos fuentes en Canalejas y una en el paseo del Postiguet y, según Compromís, ninguna está operativa. A estos puntos se suma la fuente situada al inicio del paseo de la Cantera, una de las nuevas instalaciones de agua fresca, que también se encontraba sin servicio este viernes. En este caso, un equipo de técnicos se desplazó durante el mediodía hasta la zona para revisar la instalación e intentar repararla, por lo que está previsto que pueda recuperar el servicio antes que las demás.

La situación de la fuente del paseo del Postiguet es diferente ya que, cegún fuentes conocedoras de la situación, habría sido arrancada, por lo que su reparación requerirá una intervención más prolongada.

Desde Aguas de Alicante, que se encarga del mantenimiento de las fuentes de agua potable, que la fuente de Tabarca sí está funcionando y que el resto de instalaciones se encuentran actualmente en proceso de reparación. La compañía aprovecha para pedir la colaboración ciudadana para difundir la importancia de cuidar estos puntos y hacer un uso responsable y adecuado de las fuentes.