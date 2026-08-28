El barrio de San Blas en Alicante llora la pérdida de una querida vecina
Encarnita, muy vinculada a la hermandad de la Flagelación y a la vida del barrio, será despedida este viernes en el tanatorio Siempre Viva, donde se celebrará una misa a las 19 horas
El barrio alicantino de San Blas despide a Encarnación Martí Ortigosa, Encarnita para quienes la conocieron, que ha fallecido a los 93 años dejando tras de sí el cariño de numerosos vecinos y colectivos con los que compartió buena parte de su vida. Muy vinculada a la vida del barrio, su pérdida ha provocado numerosas muestras de afecto entre quienes la conocían.
Sus restos serán valdos este viernes en el tanatorio Siempre Viva, en la calle Vial de los Cipreses, donde está prevista una misa a las 19 horas.
Muy querida en San Blas
El recuerdo de Encarnita se extiende entre los vecinos de San Blas, quienes han compartido un mensaje en redes sociales para comunicar su fallecimiento y recordar a una mujer "enamorada de su barrio y de su gente". En la publicación se destaca el cariño que le profesaban comerciantes y vecinos, así como personas vinculadas a las fiestas de Hogueras, Moros y Cristianos y a distintas actividades de mayores.
Encarnita participaba, entre otras actividades, en castañuelas, coro, alfabetización y gimnasia, lo que amplió durante años su círculo de amistades en el barrio.
Una vida ligada a la hermandad
Uno de sus vínculos más estrechos era con la Hermandad Penitencial de Jesús Atado a la Columna en su Santa Flagelación. Encarnita participaba cada Domingo de Ramos vestida de Dama de Mantilla y acompañaba a su Hermandad durante la procesión. Lo hizo hasta que su estado de salud se lo permitió y, cuando ya no pudo salir en el cortejo, mantuvo la tradición de acudir a las calles de San Blas para contemplar el paso de la cofradía durante los últimos años.
La Hermandad ha lamentado públicamente su fallecimiento y ha destacado su entrega y vinculación con la Semana Santa. "Con gran tristeza, nos despedimos de una gran mujer", señala la hermandad, que recuerda su devoción por el Cristo de la Fe (Flagelado) y Nuestra Señora de la Corona de Espinas y asegura que "siempre estará en nuestros corazones".
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