Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Seguridad del Tesoro de VillenaCompra Les NausCalendario de HoguerasMuere el rey de NoruegaLluvias en AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Emergencias

Bomberos de la Diputación de Alicante colaboran en la extinción del incendio de El Saler

Un total de 13 efectivos y cuatro vehículos han acudido a València tras activarse el protocolo de actuación conjunta

Bomberos en la dehesa de El Saler

Bomberos en la dehesa de El Saler / JM López / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Lillo

Manuel Lillo

El incendio declarado en la dehesa de El Saler, en la ciudad de València, este jueves, ha requerido la ayuda de efectivos ajenos a la capital autonómica. En total se han calcinado 37 hectáreas en un paraje de alto valor ecológico y se trata del mayor incendio declarado en el parque natural.

Un centenar de vecinos del entorno pasaron la noche del jueves al viernes fuera tras una evacuación, y según las investigaciones el incendio ha sido provocado.

Todas estas circunstancias han obligado a contar con el apoyo de bomberos de otros lugares. En total se han movilizado diez medios aéreos, cuarenta terrestres y más de 270 profesionales, según ha confirmado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Entre estos profesionales hay 13 efectivos y cuatro vehículos del Consorcio Provincial de Alicante. Han acudido al lugar de los hechos tras activarse el protocolo de actuación conjunta. Viajaron el jueves por la noche en tres dotaciones con autobomba y un cabo, además de un vehículo ligero con mando coordinador.

Noticias relacionadas y más

Este protocolo de actuación conjunta emana de una resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado 18 de mayo y atribuye la capacidad de unificar respuestas operativas en los diferentes consorcios provinciales, servicios municipales y bomberos forestales de la Comunidad en casos de necesidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet lo confirma: la provincia de Alicante pasará del calor a la lluvia en pocas horas
  2. Muere Begoña Rodríguez, abogada y esposa del DJ alicantino Nando Costa: 'Eras mi faro entre la niebla
  3. Los vecinos de Tabarca lamentan que el Ayuntamiento de Alicante no ponga los toldos: “Tener sombras no debería ser tan complicado”
  4. Renfe deja a Alicante con trenes de Cercanías de hace 40 años mientras rejuvenece la polémica flota de Valencia
  5. Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto de 2026: a qué hora verlo y dónde será más visible
  6. El Ayuntamiento de Alicante paga los toldos de Tabarca un año y medio después tras un verano sin sombras en la isla
  7. La Aemet avisa de más nubes en Alicante: lluvias débiles y bajada de las temperaturas máximas
  8. Alicante admite carencias en el transporte público y apuesta por la avenida de Dénia como pieza clave en el nuevo Plan General

Bomberos de la Diputación de Alicante colaboran en la extinción del incendio de El Saler

Bomberos de la Diputación de Alicante colaboran en la extinción del incendio de El Saler

Las Hogueras recortan su calendario: sin pólvora hasta 2027 y con el adiós a la gala de la pirotecnia

Las Hogueras recortan su calendario: sin pólvora hasta 2027 y con el adiós a la gala de la pirotecnia

El rincón de Alicante perfecto para ver las estrellas antes de que termine agosto: oscuro, tranquilo y junto al mar

El rincón de Alicante perfecto para ver las estrellas antes de que termine agosto: oscuro, tranquilo y junto al mar

El barrio de San Blas en Alicante llora la pérdida de una querida vecina

El barrio de San Blas en Alicante llora la pérdida de una querida vecina

La línea 7P de Alicante tendrá dos autobuses en su primera salida del día hacia las áreas industriales

La línea 7P de Alicante tendrá dos autobuses en su primera salida del día hacia las áreas industriales

El Teatro Principal de Alicante se somete a una radiografía digital para descubrir qué esconden sus casi 180 años de historia y preparar su futuro

El Teatro Principal de Alicante se somete a una radiografía digital para descubrir qué esconden sus casi 180 años de historia y preparar su futuro

Muere Giorgia Kus a los 11 años: la "princesa sonrisa" que conmovió a Italia fallece en Alicante

Muere Giorgia Kus a los 11 años: la "princesa sonrisa" que conmovió a Italia fallece en Alicante

Qué es la onicogrifosis que padecen la mitad de los mayores de 75 años en Alicante

Qué es la onicogrifosis que padecen la mitad de los mayores de 75 años en Alicante
Tracking Pixel Contents