Bomberos de la Diputación de Alicante colaboran en la extinción del incendio de El Saler

El incendio declarado en la dehesa de El Saler, en la ciudad de València, este jueves, ha requerido la ayuda de efectivos ajenos a la capital autonómica. En total se han calcinado 37 hectáreas en un paraje de alto valor ecológico y se trata del mayor incendio declarado en el parque natural.

Un centenar de vecinos del entorno pasaron la noche del jueves al viernes fuera tras una evacuación, y según las investigaciones el incendio ha sido provocado.

Todas estas circunstancias han obligado a contar con el apoyo de bomberos de otros lugares. En total se han movilizado diez medios aéreos, cuarenta terrestres y más de 270 profesionales, según ha confirmado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama.

Entre estos profesionales hay 13 efectivos y cuatro vehículos del Consorcio Provincial de Alicante. Han acudido al lugar de los hechos tras activarse el protocolo de actuación conjunta. Viajaron el jueves por la noche en tres dotaciones con autobomba y un cabo, además de un vehículo ligero con mando coordinador.

Este protocolo de actuación conjunta emana de una resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado 18 de mayo y atribuye la capacidad de unificar respuestas operativas en los diferentes consorcios provinciales, servicios municipales y bomberos forestales de la Comunidad en casos de necesidad.