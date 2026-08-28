Fallece Isabel Escrich, la mujer que luchó por la Zona Norte de Alicante

“Una vecina valiente, amiga, compañera y luchadora”. Es como definen desde la Mesa Comunitaria de la Zona Norte de Alicante a Isabel Escrich, activista fallecida recientemente y que será homenajeada el sábado 5 de septiembre en un acto convocado por la entidad citada que tendrá lugar en su solar comunitario, en la calle del Matemático Romero, a partir de las 11 de la mañana y que culminará con un “homenaje solemne” a las 18:00.

Escrich “tenía una especial sensibilidad hacia las personas que atraviesan dificultades” y ayudó a los más perjudicados “de manera discreta, sin buscar reconocimiento ni protagonismo”. Sin embargo, lo que más destacó de su trayectoria fue “su manera de entender la lucha vecinal”. Era habitual verla con su micrófono y altavoz para reivindicar más servicios en la Zona Norte y para “denunciar injusticias”.

En la Mesa Comunitaria de la Zona Norte, explican los que la conocieron, “participó, aportó ideas y defendió siempre la necesidad de que las vecinas fueran protagonistas de la transformación de su propio barrio”. Su presencia también fue habitual con los miembros del Sindicat de Vivenda de la Zona Nord, que se organizan para impedir desahucios y para asesorar a las personas afectadas por la crisis de la vivienda. Escrich, que vivía en Virgen del Remedio, fue además la primera mujer portadora del VIH en la provincia de Alicante, diagnosticada de la enfermedad en 1985.

En una entrevista del año 2011, la activista, que ha fallecido con 68 años, recordaba haber sido toxicómana, haber quedado señalada tras el diagnóstico y volver a Alicante tras una estancia en Francia y haberse rehabilitado. Al regresar ingresó en la cárcel por un delito cometido diez años antes y en aquel momento describía su situación como “muy mala”, ya que cobraba una pensión de 340 euros con la que pagaba la casa de su madre.

Su implicación fue más allá de su barrio y también participó en el movimiento de las pensiones o incluso interrumpiendo dando su voz en los plenos municipales. Xavier López, exconcejal de Podemos en el Ayuntamiento de Alicante y también conocido por su trayectoria en el activismo local, la define como “una mujer a la que se le podía presumir una apariencia frágil pero que, en realidad, poseía una enorme fortaleza vital y política”.

Recuerda de ella que “durante cuatro años, todos los lunes”, recogía la pancarta de la Plataforma de Pensionistas para “salir a la calle y reivindicar un trato justo para las personas mayores y las generaciones venideras”. A su vez, destaca “su papel en la visibilización de las problemáticas que afectaban a la Zona Norte”.

En el acto del 5 de septiembre los organizadores han organizado talleres de pancartas, de parchís y de “corona participada”, una comida comunitaria, conferencias de colectivos sociales un “acto solemne” con la plantación de un árbol y “micro abierto” y un taller de baile para finalizar. Escrich ha fallecido sin celebrar un funeral al uso por deseo propio y sin contar con un seguro de decesos, debido a sus escasos fondos.