La falta de zonas de sombra deja a las ambulancias expuestas al sol en varios hospitales de la provincia de Alicante

Las ambulancias que trasladan a pacientes en la provincia de Alicante permanecen expuestas directamente al sol en distintos centros sanitarios por la falta de zonas de sombra, como es el caso de los hospitales de Alcoy, Elda, Elche o Vinalopó, llegándose a alcanzar los 50 grados al sol. Médicos que viajan en el transporte sanitario indican que hay quejas de facultativos y enfermeros, solicitando uniformes más frescos y pantalones de verano que no sean los mismos tupidos del invierno "pero la respuesta de la dirección del servicio es el silencio", explica un doctor.

En el caso del Hospital de Alcoy, el sindicato Consejo Sindical Obrero (CSO) denuncia especialmente la situación de las ambulancias sin sombra en los puntos destinados al traslado de pacientes de radioterapia, es decir, que se tratan de cáncer, y hemodiálisis.

La organización sindical advierte de que los vehículos pueden alcanzar temperaturas muy elevadas cuando permanecen estacionados durante largos periodos bajo el sol. Una situación que afecta tanto a los Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES) como a los pacientes que posteriormente deben acceder a las ambulancias.

CSO pone el foco especialmente en la zona de radioterapia del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) en Alcoy y en el área de hemodiálisis, donde diariamente son trasladadas personas que, por sus patologías y tratamientos, presentan una especial vulnerabilidad ante las altas temperaturas.

Los hospitales de Elche, Elda, Vinalopó y Alcoy sufren temperaturas de hasta 50 grados en la zona donde estacionan los vehículos sanitarios

Diálisis

El problema se repite en otros hospitales de la provincia. En Elda, CCOO denunció este verano la falta de sombra tanto en la salida del punto de encuentro de pacientes, en la rampa de Rehabilitación, como en el aparcamiento de ambulancias situado junto a la zona de Diálisis. El sindicato advirtió de que los vehículos pueden superar los 50 grados en su interior cuando permanecen estacionados al sol.

En Elche, la situación también ha sido objeto de denuncias reiteradas. UGT y CCOO, así como la Plataforma para la Reversión del Vinalopó, reclamaron este verano zonas de sombra tanto en el Hospital Universitario del Vinalopó como en el Hospital General Universitario de Elche, donde los sindicatos aseguran que las ambulancias pueden alcanzar más de 50 grados en su interior. La reivindicación se remonta, en el caso del Vinalopó, a 2019.

De hecho, ya en agosto de 2024 el comité de seguridad y salud de Ambulancias Ayuda denunció que los dos hospitales de Elche carecían de zonas de sombra para estacionar las ambulancias y reclamó espacios con capacidad para proteger a los vehículos, a los profesionales y a los pacientes.

Una ambulancia al sol en un recinto hospitalario de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

50 grados

También en Dénia los sindicatos han denunciado este verano que las ambulancias permanecen aparcadas al sol frente al hospital. Según estas denuncias, el interior de los vehículos puede superar los 50 grados y la Inspección de Trabajo ya estableció en 2024 la necesidad de instalar marquesinas o techados para protegerlos de la exposición solar.

El problema, por tanto, no se circunscribe al Hospital de Alcoy, sino que se extiende por diferentes puntos de la provincia. Los sindicatos vienen reclamando desde hace años estructuras de sombra que eviten que las ambulancias se conviertan en espacios sometidos a temperaturas extremas antes de recoger a los pacientes.

La situación resulta especialmente delicada en los traslados de personas sometidas a hemodiálisis, oncología o radioterapia. CSO advierte de que acceder a un vehículo que ha permanecido durante horas bajo el sol puede provocar malestar, deshidratación, hipotensión y un empeoramiento del estado general, especialmente entre pacientes vulnerables.

Marquesinas

El sindicato reclama a la Administración sanitaria y a las empresas responsables del transporte sanitario la instalación de marquesinas, techados u otros sistemas eficaces de sombra en los puntos donde permanecen estacionadas las ambulancias.

Asimismo, considera que la ausencia de sombra constituye no solo un problema de confort, sino también una cuestión relacionada con la prevención de riesgos laborales y con la seguridad de los pacientes. Por ello, reclama que se adopten medidas especialmente en los puntos donde los vehículos permanecen durante las horas de mayor temperatura.

La organización sindical asegura que ya ha trasladado esta problemática a la Inspección de Trabajo y reclama soluciones ante una situación que, a tenor de las denuncias acumuladas en distintos hospitales, lleva años afectando al transporte sanitario en la provincia de Alicante.