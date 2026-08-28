Un festival en la UA recaudará fondos contra el cáncer infantil con el foco en las familias que quedan fuera de las ayudas

Medio centenar de niños son diagnosticados cada año de cáncer en la provincia de Alicante, una enfermedad que sigue golpeando a familias de toda condición y que, pese a los avances médicos, todavía se cobra la vida de menores. La supervivencia se sitúa actualmente en torno al 85%, según los datos que maneja la Fundación Menuda Gente Inocente, que reclama más investigación y, al mismo tiempo, mayor apoyo para las familias que acompañan a los pequeños durante el largo proceso de tratamiento.

Con este doble objetivo, la fundación prepara la segunda edición de su festival solidario, en el Paraninfo de la Universidad de Alicante. La fecha prevista es el 30 de octubre, aunque está pendiente de confirmación definitiva por parte de la institución académica.

La primera edición permitió recaudar cerca de 2.000 euros. Este año la organización espera superar esa cantidad, que se repartirá entre Aspanion y Pedaleando con Ainhoa. Las entradas tendrán un precio de diez euros y también se habilitará una fila cero para quienes quieran colaborar aunque no puedan acudir.

«Las familias son invisibles», advierte José Manuel Riera, secretario y presidente en funciones de una entidad nacida con la intención de colaborar con las organizaciones que ya trabajan con niños afectados por enfermedades graves y con sus familias.

Impacto psicológico

Riera pone el acento en una realidad que, a su juicio, queda muchas veces en segundo plano. Los niños reciben atención sanitaria, pero la enfermedad altera por completo la vida de sus familias. Hay padres que tienen que desplazarse desde otros municipios y permanecer durante días o semanas cerca del hospital donde sus hijos reciben tratamiento, con los consiguientes gastos de alojamiento, alimentación y transporte, además del impacto psicológico y laboral.

«Si no fuera por las asociaciones, no podríamos llegar a más», señala. Entre ellas destaca la labor de Aspanion, que presta apoyo a familias que llegan desde otras localidades para tratar a sus hijos en Alicante y que necesitan un lugar donde alojarse, alimentación y asistencia psicológica durante el proceso.

La investigación es otra de las grandes necesidades. La fundación quiere destinar parte de la recaudación de su próxima iniciativa a este objetivo a través de la Fundación Pedaleando con Ainhoa, de Ibi, dedicada a impulsar la investigación contra el cáncer infantil.

El cartel de la gala para el próximo mes de octubre / INFORMACIÓN

El festival contará con diferentes actuaciones profesionales de música y artes escénicas. Riera insiste, no obstante, en que el espectáculo es únicamente el instrumento para conseguir un objetivo mucho más amplio. «No es el evento, es la causa», resume.

La entidad prepara una campaña de promoción intensa para septiembre, coincidiendo con la vuelta de las vacaciones, con el objetivo de llenar el Paraninfo, y conseguir la máxima recaudación posible.

Niños de apenas dos meses

La fundación quiere aprovechar la campaña para recordar que el cáncer infantil no entiende de edades. «Nos vienen niños incluso con dos meses», explica Riera, que considera especialmente importante mantener el esfuerzo investigador para conocer mejor el origen de estas enfermedades y avanzar en tratamientos que permitan aumentar las tasas de supervivencia.

Aunque aproximadamente ocho de cada diez menores consiguen superar actualmente la enfermedad, "todavía hay un 15% que están cayendo», lamenta Riera, que considera que esa cifra demuestra que la investigación sigue siendo imprescindible.

Foro nacional de infancia

La Fundación Menuda Gente Inocente nació para apoyar a quienes ya trabajan en este ámbito. «No queríamos ser una asociación más», explica su presidente en funciones. Su planteamiento es colaborar con entidades especializadas y canalizar recursos hacia programas concretos en lugar de duplicar esfuerzos.

La organización también reclama una mayor coordinación de las entidades dedicadas a la infancia y considera necesario que las asociaciones tengan mayor capacidad para trasladar sus necesidades a las administraciones. En este sentido, Riera defiende la creación de un foro nacional de infancia que permita agrupar a las organizaciones y darles mayor capacidad de interlocución.