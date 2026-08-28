Las Hogueras recortan su calendario: sin pólvora hasta 2027 y con el adiós a la gala de la pirotecnia y al Fogueres Fest

Las Hogueras afrontan el nuevo curso festero con un calendario más contenido. La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha hecho público el programa de actos para los próximos meses y lo hace con varios recortes respecto al ejercicio anterior: el ciclo de mascletás Pólvora Tot l’Any no arrancará hasta febrero y tendrá cinco disparos, frente a los ocho habituales de los últimos años, mientras que desaparecen del programa la Gala de la Pirotecnia y el Fogueres Fest. El ajuste llega después de un ejercicio económico complicado para la entidad, que cerró 2025-2026 con un déficit de 27.623 euros y prácticamente agotó el superávit acumulado.

La reducción se nota desde el inicio del calendario. Alicante se quedará sin las dos mascletás con las que habitualmente comenzaba el curso festero en octubre y noviembre. En el ejercicio 2025-2026 se dispararon siete dentro del ciclo, la primera de ellas el 4 de octubre en la avenida del Periodista Rodolfo y la segunda el 2 de noviembre en la plaza de España, además de la mascletà de la rotonda del alcalde Agatángelo Soler, que hasta este año no se contabilizaba dentro del ciclo. Este año, en cambio, no habrá ninguna hasta febrero.

Cinco mascletás y eventos que desaparecen

La primera mascletà del ciclo no llegará hasta el domingo 21 de febrero, cuando está previsto un disparo en un lugar todavía por determinar. El programa contempla después otra mascletà el domingo 11 de abril y una tercera el domingo 9 de mayo, ambas también sin emplazamiento concreto. El sábado 22 de mayo habrá una mascletà nocturna, igualmente en una ubicación pendiente de definir, y el ciclo se cerrará el sábado 12 de junio con un disparo que sí tiene espacio asignado: la Gran Vía-Avenida Pintor Xavier Soler.

También desaparece del programa la Gala de la Pirotecnia, que el pasado ejercicio pasó a llevar el nombre del pirotécnico alicantino fallecido Pedro Luis Sirvent. El acto se celebró en 2024 y 2025 y tenía como finalidad reconocer la mejor mascletà organizada por las comisiones de hogueras. El galardón no se entregará este año con el formato habitual. El calendario sí recoge, no obstante, una posible alternativa bajo el nombre de Entrega de premios de pirotecnia y deportes, prevista para el domingo 6 de septiembre a las 19.00 horas en el salón de actos del MARQ.

El otro acto que se cae del programa es el Fogueres Fest. El festival, impulsado bajo le mandato de la anterior presidenta de la Federació, Toñi Martín-Zarco, ha ido cambiando de escenario durante sus últimas ediciones, desde la plaza de Toros y el paseo de Gómiz hasta el Magma Club y, el pasado año, el Muelle Live, pero este curso no tendrá espacio en el calendario. La decisión llega después de que el evento volviera a quedar por debajo de las previsiones económicas. En el último ejercicio generó unos ingresos de 9.900 euros, frente a los 12.000 euros presupuestados.

Un calendario que mantiene las citas centrales

El programa incorpora, en cambio, algunas de las apuestas que la Federació había planteado para reforzar la actividad festera. Entre ellas figura el Congreso de la Festa, previsto para el sábado 24, de 9.00 a 14.00 horas, aunque todavía no se ha concretado el espacio en el que se celebrará. También mantiene su presencia el certamen Foc i Talent, que en 2027 se desarrollará en dos jornadas, los domingos 17 y 24 de enero, igualmente en una ubicación por determinar.

Noviembre estará protagonizado por el Certamen Artístico, los tradicionales "playbacks", con eliminatorias durante todo el mes y tres finales consecutivas en el Centro de Tecnificación: el viernes 27, el sábado 28 y el domingo 29.

En diciembre llegará otra de las citas consolidadas, Fogueres en Nadal, con la plantà de la hoguera el jueves 17 de diciembre en la plaza de la Montañeta, la versión infantil el viernes 18, la celebración en el recinto ferial de IFA el sábado 19 y la cremà el domingo 20.

El calendario mantiene asimismo las convivencias de las candidatas. Las infantiles están fijadas para el lunes 29 y martes 30 de marzo, mientras que las adultas se celebrarán entre el viernes 16 y el domingo 18 de abril, aunque todavía no se ha anunciado el destino. Como viene siendo habitual, está previsto que el alcalde, Luis Barcala, dé a conocer ambos emplazamientos durante la cena de Fogueres en Nadal.

La Gala de Candidatas conserva además la ubicación estrenada el pasado ejercicio. La Rambla de Méndez Núñez volverá a acoger las galas infantil y adulta los días 23 y 24 de abril. La Elección de la Bellea del Foc se celebrará en la plaza de Toros el viernes 30 de abril y el sábado 1 de mayo, mientras que las Proclamaciones regresarán al Teatro Principal el 14 y 15 de mayo y la fiesta posterior a la proclamación adulta tendrá lugar en el aparcamiento de Teulada.

Junio concentra la actividad festera

Ya en la recta previa a las Hogueras, el calendario fija para el viernes 21 de mayo la inauguración de la Exposición del Ninot en la Antigua Lonja del Pescado. El sábado 22 será el turno del Festival de Bandas Andrés Llorens, el sábado 29 se celebrará la entrega de recompensas en los jardines del museo MARQ y el domingo 30 tendrá lugar el Certamen de Arroces en el parque Lo Morant.

Con la llegada de junio, el programa vuelve a concentrar buena parte de los actos. El viernes 4 se celebrarán Música per a una Festa, el homenaje a los foguerers y barraquers fallecidos, el Desfile del Pregón y, ya por la noche, el Pregón de Fiestas y su posterior fiesta. El sábado 5 llegará el Desfile del Ninot y el sábado 12, la Entrada de Bandas y el desfile de comisiones.

El domingo 13 se clausurará la Exposición del Ninot con la entrega de premios y el miércoles 16 tendrá lugar la Arribada del Foc en la fachada de El Corte Inglés. Después llegarán los días grandes de las Hogueras, antes del cierre del calendario el domingo 27 de junio con el Coso Multicolor, que mantiene su ubicación en el barrio de Gran Vía.

El ajuste llega tras un año en pérdidas

El nuevo calendario está condicionado por la situación económica con la que la Federació afronta el curso. La entidad cerró 2025-2026 con un balance negativo de 27.623 euros y redujo su superávit acumulado desde los 29.629 euros con los que comenzó el ejercicio hasta apenas unos 2.000 euros. Su presidente, David Olivares, calificó la gestión como "muy complicada" y justificó el aumento del gasto por la mejora de algunos actos, el incremento de las ayudas a las comisiones y la asunción de servicios no previstos inicialmente.

Varios de los principales eventos superaron sus previsiones. La Gala de Candidatas, estrenada en la Rambla, costó más de 39.000 euros frente a los 32.000 presupuestados. La Elección de la Bellea del Foc pasó de una previsión de 110.000 euros a más de 118.000; las convivencias infantiles superaron los 20.000 euros frente a los 17.000 previstos y las adultas en Toledo alcanzaron los 122.000, frente a los 108.000 presupuestados. También el Certamen Artístico pasó de 26.000 a unos 32.000 euros y la Arribada del Foc prácticamente duplicó su previsión, hasta superar los 15.500 euros.

No todo el gasto se disparó. Las proclamaciones, ya de vuelta en el Teatro Principal, se mantuvieron por debajo de los 20.000 euros previstos y el desfile folklórico costó cerca de 27.000 euros, frente a los 35.000 presupuestados. En el capítulo de ingresos, los patrocinadores aportaron 291.050 euros, 43.000 más que el ejercicio anterior, mientras que la elección de la Bellea del Foc generó unos 72.000 euros y el certamen artístico, 63.000.