La línea 7P de Alicante tendrá dos autobuses en su primera salida del día hacia las áreas industriales

Refuerzo en la primera salida. El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que la línea 7P de autobús urbano tendrá más capacidad a partir del próximo martes, 1 de septiembre, cuando se incorporará un segundo vehículo en la primera salida del día, a las 7.15 horas desde la avenida Óscar Esplá. Se trata de la salida con mayor demanda de la línea, por lo que el refuerzo permitirá elevar hasta 200 el número de plazas disponibles en ese servicio.

La 7P registró 58.628 pasajeros durante 2025 y conecta el centro de Alicante con las áreas industriales del Pla de la Vallonga y las Atalayas. La ampliación se centra precisamente en el servicio de primera hora, utilizado principalmente para los desplazamientos hacia los centros de trabajo.

De Óscar Esplá a Atalayas

La línea cuenta con 22 paradas y realiza nueve servicios diarios en cada sentido durante los días laborables, entre las 7.15 y las 19.45 horas. El recorrido completo tiene una duración aproximada de 28 minutos y parte de la avenida Óscar Esplá para llegar hasta Atalayas, Ciudad Empresarial, donde realiza un recorrido circular por el área industrial.

En su itinerario también pasa por los Juzgados de Benalúa, la avenida de Orihuela, la carretera de Ocaña y Mercalicante, en el Llano del Espartal, antes de continuar hacia el Pla de la Vallonga y Atalayas. Los recorridos circulares dentro de los polígonos permiten acercar el servicio a distintos puntos de estas zonas industriales.

Una línea complementaria a la 7

La 7P comparte parte de su recorrido con la línea 7, aunque esta última continúa hasta otros puntos como la ITV y el Centro Penitenciario de Fontcalent, además de El Rebolledo y el área industrial del Pla de la Vallonga.

El concejal de Movilidad, Carlos de Juan, ha señalado que el refuerzo pretende “facilitar el acceso en transporte público a los puestos de trabajo en las áreas industriales” y responder al aumento de demanda registrado especialmente en la primera expedición. De Juan ha recordado que la línea comenzó a funcionar en 2023.