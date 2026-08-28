Muere Giorgia Kus a los 11 años: la "princesa sonrisa" que conmovió a Italia fallece en Alicante

Giorgia Kus, la niña italiana de 11 años conocida como la ‘princesa sonrisa’, ha fallecido en Alicante tras años de lucha contra una enfermedad rara que nunca llegó a tener un diagnóstico claro. La noticia ha sido comunicada por su familia a través de las redes sociales, donde durante todo este tiempo habían compartido su evolución y su día a día.

La menor se encontraba en la Comunidad Valenciana de vacaciones con sus padres cuando sufrió una grave crisis respiratoria. Según han relatado medios italianos, fue ingresada inicialmente en el hospital de Elche, donde fue intubada, y después trasladada a Alicante por una neumonía grave. En las últimas horas, sus padres confirmaron su fallecimiento con un mensaje breve y lleno de dolor: “Giorgia no lo ha logrado”.

Una enfermedad sin nombre desde los cuatro años

La historia de Giorgia había conmovido a miles de personas en Italia. Su enfermedad comenzó a manifestarse cuando tenía apenas cuatro años y, desde entonces, su familia inició un largo camino médico sin conseguir poner nombre a lo que le ocurría.

En 2019 fue ingresada en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos pediátricos de Padua tras perder la capacidad de caminar y desarrollar graves problemas respiratorios. Desde entonces, su vida estuvo marcada por tratamientos, rehabilitación, ingresos hospitalarios y la búsqueda de respuestas médicas.

La "princesa sonrisa"

A Giorgia la llamaban "principessa sorriso", la princesa sonrisa. El apodo estaba ligado también al relato que su madre escribió para contarle, en forma de cuento, todo lo que había vivido desde pequeña. Con el tiempo, aquella historia se convirtió en una forma de explicar su enfermedad sin perder la ternura ni la esperanza.

Su familia, originaria de Trieste y afincada después en la zona de Treviso, había convertido sus redes en un espacio de acompañamiento. Allí compartían avances, dificultades y pequeñas victorias de Giorgia, que se convirtió en un símbolo de resistencia para muchas personas que siguieron su historia.

Su última lucha: volver al colegio

En los últimos meses, una de las batallas de Giorgia había sido la escolarización. Con 11 años, quería continuar estudiando y estar con sus compañeros. Según recoge la prensa italiana, la familia logró encontrar una solución en el Istituto Comprensivo 3 de Conegliano, después de reclamar un centro que pudiera adaptarse a sus necesidades.

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La noticia de su muerte ha provocado numerosas muestras de cariño hacia sus padres y hacia una niña cuya vida estuvo marcada por una enfermedad muy dura, pero también por una enorme capacidad para seguir adelante. En Alicante terminó una historia que había empezado mucho antes en Italia y que, durante años, muchas personas siguieron con respeto, preocupación y afecto.