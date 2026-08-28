La playa de Alicante perfecta para terminar agosto en familia: cómoda, segura y con todos los servicios a mano

Terminar agosto en la playa tiene algo de despedida. Los días empiezan a acortarse, muchas familias apuran las últimas vacaciones y la vuelta al cole ya asoma por el calendario, pero el calor todavía invita a buscar el mar desde primera hora. Es ese momento del verano en el que apetece un plan fácil: bañarse, comer algo cerca, dejar que los niños jueguen y volver a casa sin haber convertido el día en una excursión complicada.

Para una familia, elegir playa no depende solo de que el agua sea bonita. Importan el acceso, la seguridad, la vigilancia, los lavapiés, las zonas de sombra o restauración, la amplitud de la arena, los juegos para los niños y la posibilidad de tenerlo todo a mano. En la provincia de Alicante hay calas espectaculares, pero no todas son cómodas para ir con pequeños, carritos, neveras, sombrillas y ganas de pasar varias horas sin sobresaltos.

Playa de San Juan

Una de las mejores opciones para despedir agosto en familia es la Playa de San Juan, en Alicante. Es una de las playas más conocidas de la ciudad y también una de las más prácticas para quienes buscan comodidad. Cuenta con juegos infantiles sostenibles, aparatos de calistenia y chiringuitos a pie de playa durante el verano, además de estar junto a la avenida de Niza, una zona llena de bares y restaurantes.

Su tamaño es una de sus grandes ventajas. Es una generosa franja de arena fina dorada que aparece en toda su magnitud tras el Cabo de la Huerta y que está flanqueada por multitud de establecimientos hosteleros y de ocio. A lo largo de toda la playa transcurre un paseo muy utilizado por corredores y familias, y que los niños tienen juegos infantiles, toboganes y casetas a pie de arena.

Bandera azul

La seguridad también pesa en la elección. La Playa de San Juan ha mantenido la Bandera Azul durante 40 años, un distintivo que valora la calidad del agua, los servicios prestados, la seguridad general y la seguridad de los bañistas. Es una de las siete playas del mundo que ha conservado este reconocimiento durante cuatro décadas. Para una familia, ese tipo de garantías no convierte el baño en algo sin riesgos, pero sí aporta tranquilidad a la hora de elegir un arenal amplio y preparado.

Accesibilidad

Otro punto a favor es la accesibilidad. Alicante dispone durante la temporada estival de playas accesibles con áreas lúdico-pedagógicas y asistencia al baño para personas con movilidad reducida, y la Playa de San Juan cuenta con este servicio en uno de sus accesos. Esto facilita mucho el día a familias con mayores, personas con movilidad reducida o niños pequeños que necesitan accesos más cómodos.

La playa, además, permite organizar el día sin grandes planes previos. Hay lavapiés, aseos, papeleras, servicio de limpieza, zona infantil, zona deportiva, alquiler de hamacas y sombrillas, alquiler náutico, oficina de turismo y espacios para practicar surf. Para los niños, la amplitud de la arena permite jugar sin la sensación de agobio de calas más pequeñas; para los adultos, el paseo y la oferta de bares cercanos facilitan comer, tomar algo o refugiarse un rato del sol.

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Eso sí, que sea cómoda no significa que haya que confiarse. A finales de agosto todavía conviene evitar las horas centrales del día, aplicar crema solar con frecuencia, hidratarse, vigilar siempre a los niños en el agua y respetar las indicaciones de los socorristas y el color de la bandera. La Playa de San Juan es perfecta para familias precisamente porque lo pone fácil: espacio, servicios, vigilancia, juegos, accesos y restauración. Para cerrar el verano en Alicante sin complicarse, pocas opciones resumen mejor esa idea de día completo junto al mar.