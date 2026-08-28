El rincón de Alicante perfecto para ver las estrellas antes de que termine agosto: oscuro, tranquilo y junto al mar

Agosto ha convertido el cielo en una especie de escenario para mirar hacia arriba. Después del gran eclipse solar del día 12, que movilizó a miles de personas con gafas especiales, telescopios, terrazas llenas y algún que otro disgusto por las nubes, llegaba otro fenómeno astronómico mucho más tranquilo, pero igual de sugerente: un eclipse lunar visible desde España. En esta ocasión no hacían falta filtros ni protección ocular. Bastaba con buscar un sitio oscuro, tener paciencia y mirar hacia la Luna.

Sin embargo, el eclipse lunar parcial del 28 de agosto también se vio un poco apagado por las nubes. Pero para los que se quedaron con ganas de ver el cielo de noche en todo su esplendor, agosto aún les reserva algunas noches claras de estrellas.

Dónde ver las estrellas en Alicante

En la provincia de Alicante, si hay un rincón costero especialmente recomendable para mirar el cielo, ese es Tabarca. La isla no solo ofrece mar, calma y una sensación de aislamiento difícil de encontrar en la costa continental en pleno verano. También tiene un reconocimiento que la convierte en una apuesta muy seria para cualquier plan astronómico: fue el primer enclave de la provincia en obtener el certificado de Paraje Starlight, una distinción que acredita la calidad del cielo para la observación astronómica.

La clave está en su ubicación. Tabarca está separada del resplandor directo de los grandes núcleos urbanos, tiene un tamaño reducido y ofrece puntos donde la oscuridad gana presencia cuando cae la noche. La riqueza natural de la isla la convierte en un lugar idóneo para la observación del cielo, esa combinación de mar alrededor, menos contaminación lumínica y horizonte abierto puede marcar la diferencia.

Punta Falcón

El mejor punto dentro de la isla es la Punta Falcón, en el extremo oriental de Tabarca. Es el lugar elegido para la observación astronómica dentro del proyecto Starlight, y desde allí se pueden disfrutar constelaciones en distintas estaciones del año.

Isla tranquila

El atractivo de mirar al cielo desde Tabarca no está solo en la oscuridad, sino en la experiencia completa. No hay tráfico alrededor, no hay escaparates, no hay el mismo ruido que en un paseo marítimo urbano. La Luna y las estrellas aparecen sobre el mar, la madrugada avanza despacio y el silencio ayuda a que el espectáculo se viva de otra manera.

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Alternativas

Eso sí, elegir Tabarca exige planificar. No es bajar al paseo de casa cinco minutos antes. Si se quiere observar el cielo desde la isla, lo más cómodo es dormir allí o tener organizado el desplazamiento con antelación, porque durante la madrugada no se puede improvisar como si fuera una playa urbana. Para quienes no puedan ir a Tabarca, hay alternativas más sencillas en la costa: el entorno del faro de Santa Pola, con vistas abiertas hacia el mar y la isla; algunos puntos del Cabo de la Huerta, lejos de farolas directas; o zonas elevadas y despejadas del litoral donde el horizonte oeste no quede tapado por edificios. Lo importante es alejarse de luces fuertes, evitar mirar desde calles iluminadas y disfrutar del cielo sin más