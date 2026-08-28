Alejandro Cruz, superviviente de un tumor infantil: "El cáncer terminó cuando era un niño. Las secuelas siguen conmigo todos los días"

Alejandro Cruz Soler era un bebé de apenas 16 meses cuando le diagnosticaron un retinoblastoma, el tumor ocular maligno más frecuente en la infancia. A finales del año 2000 comenzó un tratamiento de quimioterapia en el entonces Hospital General Universitario de Alicante que logró lo más importante: salvarle la vida. Veintisiete años después, asegura que aquella victoria no fue el final de la enfermedad, sino el comienzo de otra realidad mucho menos visible. "El cáncer terminó cuando era un niño. Las secuelas siguen conmigo todos los días", resume.

Su historia refleja una situación que afecta a miles de supervivientes de cáncer infantil en España. Gracias a los avances médicos, cada vez sobreviven más niños a la enfermedad. Sin embargo, una parte importante desarrolla efectos tardíos derivados tanto del cáncer como de los tratamientos recibidos. El problema, según denuncia el joven, vecino de Guardamar del Segura, es que durante años muchos pacientes han quedado fuera de un seguimiento sanitario específico una vez abandonan las unidades de Oncología Pediátrica.

El retinoblastoma obligó a extirparle el ojo izquierdo y desde entonces utiliza una prótesis ocular

"La prioridad era salvarnos la vida"

Cuando fue tratado, a principios de los años 2000, la prioridad médica era clara. "Los tratamientos de aquella época estaban orientados a salvar vidas. Hoy también se intenta minimizar las secuelas, pero hace veinticinco años la prioridad absoluta era que el niño sobreviviera".

En su caso, el retinoblastoma obligó a extirparle el ojo izquierdo. Desde entonces utiliza una prótesis ocular y toda su visión depende del ojo derecho, una circunstancia que reduce su campo visual y le obliga a realizar un esfuerzo constante para compensar la falta de visión binocular.

Sin embargo, las consecuencias más incapacitantes no llegaron entonces. Los fármacos empleados durante la quimioterapia, especialmente el carboplatino, pueden producir toxicidad auditiva y afectar al sistema vestibular, responsable del equilibrio. Aunque estas complicaciones están descritas en la literatura científica, Alejandro Cruz asegura que durante muchos años nadie relacionó sus síntomas con el tratamiento recibido durante la infancia.

El carboplatino usado en su quimio puede producir toxicidad auditiva y afectar al sistema responsable del equilibrio, por lo que sufre numerosos vértigos

"No fue hasta 2024 cuando una oncóloga infantil revisó mi historial y me explicó todas las secuelas que podían aparecer décadas después. Muchas de las cosas que llevaba años sufriendo tenían una explicación".

Las pruebas posteriores confirmaron una pérdida auditiva progresiva, alteraciones vestibulares compatibles con una enfermedad del oído interno y otros problemas que hoy condicionan completamente su día a día. Actualmente, permanece de baja laboral desde hace más de un año.

Alejandro Cruz, superviviente de cáncer infsntil / Rafa Arjones

50 crisis de vértigo al año

Su principal limitación no es la pérdida de visión. Son los vértigos. "En la adolescencia sufría unos doce episodios al año. Ahora supero los cincuenta. "Cada crisis puede durar varias horas. "No puedo hacer absolutamente nada. Incluso beber agua resulta complicado".

Tras cada episodio necesita al menos cuarenta y ocho horas para recuperarse físicamente. A ello se suma una pérdida auditiva que dificulta seguir conversaciones en ambientes con ruido, entender determinados sonidos o mantener reuniones de trabajo. "Muchas personas piensan que oyes. La realidad es mucho más compleja. Hay días en los que mi audición fluctúa y puedo perder hasta la mitad de la capacidad auditiva".

Los especialistas ya le han recomendado utilizar audífonos, aunque todavía no ha podido adquirirlos debido a su elevado coste, ya que cada dispositivo ronda los 1.500 euros.

Además, explica que perdió el acceso a determinadas ayudas públicas porque la secuela fue diagnosticada oficialmente después de cumplir la edad límite establecida para algunas prestaciones.

Renuncias

Alejandro terminó el Bachillerato, estudió Derecho y consiguió incorporarse al mercado laboral como consultor. Pero reconoce que durante años vivió con la sensación de no entender por qué le costaba tanto seguir el ritmo de los demás.

"Yo veía que mis compañeros podían estudiar diez horas seguidas o trabajar toda la jornada delante del ordenador. Yo necesitaba descansar continuamente y pensaba que era un problema mío".

Con el tiempo descubrió que la visión monocular exige un esfuerzo permanente. "Después de aproximadamente una hora delante de una pantalla necesito descansar porque aparece visión borrosa y un cansancio enorme".

También tuvo dificultades para aprender idiomas debido a los problemas auditivos que entonces nadie había diagnosticado. "Pensaba que simplemente se me daba mal el inglés. Ahora entiendo que muchas veces no era capaz de distinguir correctamente determinados sonidos".

Pensaba que simplemente se me daba mal el inglés. Ahora entiendo que muchas veces no era capaz de distinguir correctamente determinados sonidos

Veinte años sin un seguimiento específico

La principal reivindicación del joven no gira únicamente alrededor de su caso personal. Lo que reclama es que ningún superviviente vuelva a pasar décadas sin un seguimiento estructurado. Tras recibir el alta oncológica continuó acudiendo a revisiones durante algunos años, principalmente para vigilar una posible recaída del cáncer.

Sin embargo, cuando abandonó los circuitos pediátricos dejó de existir un protocolo específico para controlar las posibles secuelas derivadas del tratamiento. Durante años acudió a Atención Primaria por mareos, problemas de equilibrio o fatiga."Nunca culparé a los médicos de Familia. Ellos no tienen por qué conocer las secuelas específicas de todos los tratamientos oncológicos infantiles. El problema es que el sistema no les proporciona protocolos claros."

Su situación comenzó a cambiar cuando fue incluido en el Programa de Seguimiento a Largo Plazo para Supervivientes de Cáncer Infantil impulsado por la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Doctor Balmis. Gracias a ese programa comenzaron nuevas derivaciones a Otorrinolaringología, Oftalmología y otros especialistas. Pero considera que todavía queda mucho camino por recorrer.

Eljoven fue incluido en el Programa de Seguimiento a Largo Plazo para Supervivientes de Cáncer Infantil impulsado por la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Doctor Balmis

Agradecimiento

Alejandro Cruz insiste en que los oncólogos pediátricos han realizado un trabajo extraordinario durante años. "No tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho por mí. Incluso después de dejar de ser paciente pediátrico han seguido ayudándome siempre que lo he necesitado".

Sin embargo, recuerda que un oncólogo no puede sustituir al resto de especialistas. "Ellos conocen perfectamente qué secuelas puede dejar cada tratamiento, pero quien tiene que controlar la audición es el otorrino; quien revisa la visión es el oftalmólogo; quien vigila el corazón es el cardiólogo." Por ello reclama un modelo coordinado entre Atención Primaria, Oncología Pediátrica y las distintas especialidades hospitalarias. Cada superviviente necesita un seguimiento diferente según el cáncer que tuvo y el tratamiento que recibió".

Otra imagen del joven, que sufrió un tumor en la retina siendo un bebé / INFORMACIÓN

Porque las secuelas no afectan únicamente a la salud. También condicionan el empleo, la educación y la economía. En su caso, solicitó hace un año el reconocimiento del grado de discapacidad, un procedimiento cuya resolución todavía espera. Explica que durante años no pudo acceder a adaptaciones académicas ni laborales porque carecía de informes médicos que acreditaran oficialmente unas limitaciones que ya existían. "No puedes pedir adaptaciones si nadie ha documentado tus secuelas." Mientras tanto, continúa costeando consultas, desplazamientos y parte del material sanitario necesario para su día a día. "Hay personas que directamente no pueden permitirse unos audífonos o determinados tratamientos. Ahí también hace falta apoyo".

Una reivindicación compartida

Su petición coincide con la que desde hace años mantienen profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes: consolidar programas de seguimiento a largo plazo, reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y garantizar recursos suficientes para acompañar a los supervivientes durante toda su vida.

El joven cree que el debate ya no debe centrarse únicamente en aumentar las tasas de supervivencia. "La medicina ha conseguido que muchos niños sobrevivan al cáncer. Ahora el reto es conseguir que puedan convertirse en adultos con la mejor calidad de vida posible". Por eso decidió hacer pública su historia, para que las generaciones futuras no tengan que esperar veinte años para descubrir que muchas de sus limitaciones tienen una explicación médica. "Yo tuve la suerte de sobrevivir. Ahora solo pido que el sistema no se olvide de nosotros cuando termina el tratamiento. Porque sobrevivir al cáncer no debería significar enfrentarse solo a sus secuelas".