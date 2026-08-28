El Teatro Principal de Alicante se somete a una radiografía digital para descubrir qué esconden sus casi 180 años de historia y preparar su futuro

El Teatro Principal de Alicante se somete a una radiografía digital para conocer con precisión el estado en el que se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. La UTE formada por Galiano Garrigós Arquitectos y Consultoría Ypido, encargada de elaborar el Plan Director del inmueble, ha concluido la primera fase de toma de datos, un trabajo iniciado el pasado mes de junio que permitirá construir un modelo tridimensional del teatro con un nivel de detalle muy elevado.

La tecnología empleada combina dos láser-escáner con sistemas LIDAR y fotogrametría, capaces de registrar la geometría del edificio y generar una denominada nube de puntos. El resultado es una reproducción digital del Teatro Principal que permite documentar cómo se encuentra actualmente, desde sus espacios y elementos constructivos hasta detalles especialmente complejos, como las molduras y decoraciones del patio de butacas.

El objetivo va mucho más allá de disponer de una recreación en tres dimensiones. Toda esta información servirá como punto de partida para conocer con precisión el estado de conservación del edificio, localizar posibles lesiones y planificar las actuaciones que necesita tanto ahora como en el futuro. El teatro cuenta con casi 180 años de historia, por lo que disponer de una fotografía detallada de su situación actual permitirá también realizar un seguimiento de su evolución.

Una radiografía digital del edificio

La nube de puntos obtenida mediante el escaneado permite trabajar con una precisión que sería difícil alcanzar con los métodos tradicionales. A partir de ella se podrá trasladar la información a herramientas de modelado tridimensional y sistemas BIM (Modelado de Información de la Construcción), de manera que cada elemento del edificio pueda quedar identificado y documentado.

La fotogrametría complementa este trabajo con información visual. La combinación de ambas técnicas permitirá detectar indicios de deterioro, desde posibles problemas relacionados con la estructura hasta lesiones provocadas por filtraciones de agua u otras circunstancias, tanto en las fachadas como en el interior.

Uno de los responsables de la UTE encargada de elaborar el Plan Director del Tearo Principal, Antonio Galiano, explica que el trabajo realizado en esta primera fase ha permitido obtener "un estado actual geométrico y fotográfico a fecha de hoy". A partir de estos datos se podrá reproducir incluso la geometría de elementos ornamentales especialmente complejos del patio de butacas.

Un archivo digital para los próximos años

Toda la información recopilada no quedará limitada a la elaboración del Plan Director, ya que la intención es convertirla en una herramienta de gestión que acompañe al edificio durante las próximas décadas. Para ello, se creará un repositorio gráfico y documental digital basado en la metodología HBIM (Heritage Building Information Modelling), una adaptación de los sistemas BIM destinada específicamente a edificios históricos.

Este modelo permitirá centralizar información sobre la historia del inmueble, sus características geométricas, su estado de conservación y las diferentes intervenciones que se hayan ejecutado. De esta forma, el conocimiento sobre el edificio no dependerá de la empresa que intervenga en cada momento, sino que quedará recopilado en una misma base documental.

El sistema también está pensado para facilitar el mantenimiento preventivo. Conocer las características y el estado de cada elemento permitirá anticipar necesidades de conservación, prever cuándo pueden llegar al final de su vida útil y planificar con mayor precisión las futuras inversiones y presupuestos.

Una hoja de ruta para la rehabilitación

El repositorio digital quedará a disposición del Ayuntamiento una vez finalizado el Plan Director y podrá seguir ampliándose con las actuaciones que se realicen posteriormente. La herramienta se plantea así como una pieza más de la gestión futura del Teatro Principal y no únicamente como un instrumento para la intervención que se proyecta ahora.

El Plan Director será, en definitiva, la hoja de ruta para la conservación, restauración y uso del edificio. El documento deberá recoger un diagnóstico detallado de su situación, identificar riesgos y necesidades y establecer las actuaciones que deberán abordarse a corto, medio y largo plazo.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha destacado que se trata de "un documento fundamental para el Teatro Principal", ya que permitirá ordenar tanto la rehabilitación que necesita actualmente el inmueble como su mantenimiento posterior. La tecnología utilizada en esta primera fase permitirá que esas decisiones se apoyen, por primera vez, en un modelo digital de alta precisión de uno de los edificios históricos más importantes de Alicante.