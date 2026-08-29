La Aemet lo confirma: un sábado de sol y temperaturas que siguen descendiendo

Alicante encara el último fin de semana de agosto con un tiempo estable, en el que las temperaturas seguirán siendo agradables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy un día principalmente soleado, en el que no se esperan precipitaciones en ningún punto de la provincia.

La Aemet prevé cielo poco nuboso o despejado, mínimas en descenso y máximas en ascenso en el interior, mientras que en el resto de la provincia apenas cambiarán. Será una jornada más luminosa, con más sol y un ambiente otra vez más veraniego, especialmente lejos del litoral.

El viento soplará flojo, con algunos intervalos moderados. A primeras horas predominará la componente oeste y durante las horas centrales se impondrá la componente este, una brisa más habitual en la costa durante las tardes de verano.

El domingo Alicante mantendrá un escenario estable. Lo más relevante para la provincia será el cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas en ascenso en zonas del interior y pocos cambios en el resto. El viento será flojo y variable a primeras y últimas horas, con predominio de la componente este por la tarde y algunos intervalos moderados.

En conjunto, el fin de semana irá de menos a más: un viernes más nuboso, fresco y con alguna lluvia débil posible; un sábado soleado; y un domingo estable para cerrar agosto con calor contenido en la costa y temperaturas algo más altas en el interior.

El tiempo en Alicante

El sábado será estable, con sol y una ligera bajada nocturna: 19 grados de mínima y 31 de máxima. El viento soplará desde el sur. El domingo repetirá un escenario muy parecido, con cielo despejado y temperaturas entre 21 y 31 grados.

El tiempo en Elche

El sábado llegará con cielo despejado, sin lluvia y temperaturas entre 19 y 31 grados. El domingo mantendrá la estabilidad, con sol durante todo el día y valores entre 19 y 33 grados. Tras un viernes más variable, el fin de semana dejará en Elche un tiempo mucho más abierto y plenamente veraniego.

El tiempo en Benidorm

El sábado en Benidorm será estable, con cielo despejado y valores entre 21 y 28 grados. El domingo seguirá la misma línea, con sol, sin lluvia y un ligero repunte de las temperaturas, entre 23 y 28 grados. En conjunto, Benidorm pasará de un viernes con paraguas a un fin de semana claramente más soleado y tranquilo junto al mar.

El tiempo en Elda

El sábado llegará mucho más estable, con sol y temperaturas entre 15 y 31 grados, aunque con algunas nubes sin consecuencias durante la tarde. El domingo cerrará el fin de semana con cielo despejado y un ligero ascenso, con valores entre 17 y 32 grados. Tras un viernes revuelto, Elda recuperará el tiempo seco y veraniego durante el sábado y el domingo.

El tiempo en Torrevieja

El sábado llegará con sol y un ambiente más estable, con valores entre 20 y 28 grados. El viento solpará desde el este, con algunan nube. El domingo repetirá prácticamente el mismo escenario, también con 20 grados de mínima y 28 de máxima, aunque con más humedad junto al mar. En conjunto, el municipio pasará de un viernes más gris y húmedo a un fin de semana mucho más tranquilo y despejado.

El tiempo en Orihuela

El sábado será estable, con sol, alguna nube sin consecuencias y valores entre 19 y 32 grados en Orihuela. El domingo llegará con un ambiente más caluroso, cielo despejado y temperaturas entre 19 y 34 grados. Tras un viernes más revuelto, Orihuela cerrará agosto con un fin de semana claramente más seco y veraniego.

El tiempo en Alcoy

El sábado llegará con tiempo estable, sol y valores entre 18 y 31 grados. El domingo subirá algo más el termómetro, con cielo despejado y temperaturas entre 18 y 33 grados. En conjunto, el municipio pasará de un viernes más gris y húmedo a un fin de semana seco, soleado y con calor en aumento.

El tiempo en Dénia

El sábado será mucho más estable, con cielo despejado y valores entre 21 y 31 grados. El domingo volverá el ambiente plenamente veraniego, con sol, temperaturas entre 21 y 32 grados y viento del sur algo más presente, con rachas que podrán alcanzar los 30 km/h.